- Exnovia: "También me maltrataba física y mentalmente"

Actualmente, se cree que el hijo mayor de la Princesa Heredera Mette-Marit está escondido en la finca de Skaugum, la residencia de la familia real, a aproximadamente 25 kilómetros de Oslo. Durante el primer fin de semana de agosto, estuvo involucrado en una alteración pública con una mujer desconocida en Oslo.

Los medios de comunicación sospechan que la mujer desconocida es su novia, la surfista Rebecca Helberg Arntsen, quien presuntamente fue víctima de abuso psicológico y físico, presumiblemente por parte del joven Marius Borg Høiby de 27 años. La mujer herida huyó de la escena y llamó a la policía, buscando posteriormente atención médica en un hospital, donde se le diagnosticó una contusión.

El hijastro real de Noruega fue arrestado posteriormente por la policía y pasó 30 horas en custodia. Su abogado, Øyvind Bratlien, confirmó al periódico "VG" que su cliente está acusado de lesiones corporales.

Instagram: la ex novia de Marius Borg Høiby habla

Sin embargo, la situación en el palacio se está volviendo aún más tensa, ya que una ex novia de Marius, Juliane Snekkestad, afirma que el hijo real la abusó físicamente y psicológicamente. En una historia de Instagram, escribe: "He recibido innumerables llamadas, mensajes y preguntas sobre mi ex en la última semana (...)." La joven de 29 años explica además: "La familia y los amigos han sabido de esto durante mucho tiempo, y he decidido romper mi silencio."

En cuanto a los numerosos mensajes que Snekkestad recibió sobre el incidente cerca de Oslo, escribe: "Para responder a todas las preguntas: Sí, fui abusada físicamente y psicológicamente por la persona en cuestión. El abuso psicológico fue lo peor para mí."

Borg Høiby y Snekkestad fueron pareja de 2018 a 2022. Ella llamó la atención de los medios como un antiguo modelo de "Playboy" que fue recibido en la corte real. Su razón para hacer estas acusaciones dos años después es que no quiere lástima, solo concienciación y empoderar a otras mujeres con su testimonio: "Siento que es mi responsabilidad hablar para que más mujeres no tengan que soportar esto."

Hasta el día de hoy, todavía lucha con las secuelas psicológicas de la relación, dice la estudiante de psicología: "Años después, a pesar de la ayuda profesional y el apoyo de mi maravillosa familia, mi novio y mis amigos, nunca seré la misma persona que era antes."

Familia Real Noruega: Marius Borg Høiby está soltero de nuevo

Aminata Belli: "Una de cada tres mujeres sufre violencia en la relación"

Relación: Cómo reconocer la violencia doméstica física y psicológica temprano

