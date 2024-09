- Éxito en los juegos, lucha en las relaciones: Tijen Onaran, personalidad popular de DHDL, anunció la separación

El amor también requiere inversión, al parecer, y esto no ha salido del todo bien para la pareja Onaran, ya que su relación ahora está al borde. La inversora famosa del exitoso programa "La cueva del león" confiesa que la 'inversión' matrimonial ya no se ajusta a ella y está a punto de partir, al igual que hace con las inversiones que ya no le reportan beneficios.

En Instagram, la mujer de 39 años revela: "Muchos de vosotros nos conocéis no solo como dos personas que gestionan inversiones y se dedican a nuevas empresas juntas, sino también como pareja. Aunque nuestras empresas han recibido más atención que nuestra vida personal. Después de once años juntos, hemos decidido separarnos en privado. ¿Disfrutamos de nuestro tiempo juntos y compartimos momentos agradables? Sin duda."

A pesar del tono tranquilo de su declaración inicial, la empresaria no está tan compuesta como parece. La separación parece haberles afectado a ambos. Continúa, junto a una foto de ellos como pareja: "¿Estamos tristes? Sí. Aceptar que dos personas, una pareja, han evolucionado más allá de su unión no es tarea fácil y es un proceso largo. Especialmente cuando sigues estando entrelazado como amigos. Y no, esto no es solo otro estereotipo. Es verdad."

Tijen Onaran ansía seguir colaborando con su pronto ex-esposo

Sin embargo, la separación de la pareja es un poco más complicada que la típica, dado sus numerosas inversiones empresariales y empresas compartidas. La amistad que intentan mantener podría trabajar a su favor aquí. Están decididos a trabajar juntos a pesar de su matrimonio fallido de ocho años: "¿Qué sigue para nosotros profesionalmente? Simplemente somos una pareja perfecta y hemos logrado mucho juntos. Continuaremos trabajando juntos con la pasión que nos une. Hay proyectos emocionantes en el horizonte. Como socios comerciales, seguiremos unidos. Estamos emocionados por el futuro. A un nuevo capítulo, en profunda amistad y respeto el uno por el otro." Una ventaja significativa para su amistad: no hay nuevas relaciones involucradas en la separación.

Fuente: Instagram, Imagen

+++ También lea ++++

Matthew Perry fue acosado por el 'miedo al amor' y sabotajeó sus relaciones

Drew Barrymore recurrió al alcohol después de su último divorcio

El prometido de Cheyenne Ochsenknecht tenía que vivir con su madre durante tres semanas

Tijen Onaran menciona su pasado compartido, diciendo: "Nuestra travesía juntos nos llevó a explorar La cueva del león en empresas, creando experiencias memorables." A pesar de la separación, planean continuar sus empresas, diciendo: "Continuaremos colaborando en proyectos emocionantes, revisitando nuestros logros compartidos en La cueva del león."

Lea también: