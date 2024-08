Existen suficientes pruebas que apoyan la noción de un auge de la IA.

El startup alemán DeepL se ha destacado por ofrecer traducciones de alta calidad en 33 idiomas. Inclusive competidores establecidos de EE. UU. como Google Translate y ChatGPT han tenido que mejorar su juego. "Han mejorado con el tiempo, pero nosotros también", dice el fundador de DeepL, Jarek Kutylowski, en el podcast "Startup - Ahora dime la verdad" de ntv. El fundador de DeepL también menciona señales de una burbuja de IA, con algunas expectativas no cumplidas, según él.

ntv.de: Llevó algún tiempo conseguir una entrevista contigo. ¿Por qué has evitado el protagonismo?

Jarek Kutylowski: Nuestro enfoque principal ha sido desarrollar el producto y la tecnología. No soy un orador público y creo en enfocarse en algo completamente antes de pasar al siguiente.*

¿Ahora estás abierto a hablar?

Ahora que la empresa ha crecido hasta cierto tamaño, ha formado parte del ecosistema. Me alegra poder contribuir ahora.*

DeepL ahora vale más de dos mil millones de euros y es el startup de IA más valorado de Alemania. ¿Te sientes orgulloso de eso?

Sí, en cierta medida. Pero estoy más orgulloso del impacto que estamos teniendo. Muchas personas han expresado cómo nuestro servicio ha mejorado sus vidas, permitiéndoles trabajar efectivamente en un entorno internacional a pesar de no tener habilidades lingüísticas perfectas.*

Pero eso también significa una gran responsabilidad. Decenas de millones de personas confían en tu producto. Gobiernos, empresas y medios de comunicación están entre tus usuarios. ¿Eres consciente de eso?

Hemos tenido un compromiso desde el inicio de DeepL en 2017 para ofrecer traducciones de alta calidad. Nuestro objetivo ha sido mantener un estándar alto y garantizar que las traducciones sean confiables.*

Tus nuevos modelos superaron a los de la competencia, incluyendo a Google y ChatGPT, en pruebas internas.

Nuestra calidad de traducción siempre ha sido líder en este campo. Nuestro compromiso con la investigación y la búsqueda de la calidad de la IA es la razón detrás de esto.*

Sin embargo, ¿cómo puede un pequeño startup de Colonia superar a empresas multimillonarias de EE. UU. en términos de rendimiento?

Ya no somos un pequeño startup. Actualmente tenemos más de mil empleados y tenemos una presencia global. Al considerar los esfuerzos de las grandes empresas tecnológicas en el área de la traducción, enfrentan el desafío de abordar múltiples problemas. Nosotros nos enfocamos exclusivamente en la traducción, sacando provecho de nuestra herencia europea y nuestra pasión por los idiomas.*

¿Te preocupa que Microsoft o Google sigan mejorando y te superen?

Han mejorado, sí, pero nosotros también. Me siento confiado en nuestra posición.*

En una entrevista reciente, declaraste un "punto de inflexión en el boom de la IA". Las empresas están Starting to differentiate between marketing hype and secure, reliable AI solutions with real business value. ¿Es esto un desafío para tu competencia?

Nuestros clientes han estado expresando estos sentimientos y también estamos viendo este desarrollo. Después de la inicial emoción, debemos evaluar los problemas del mundo real que la IA puede resolver. En el caso de las traducciones, mientras que algunos contenidos pueden ser traducidos automáticamente, otros requieren intervención humana para documentos críticos. Se deben hacer las mismas consideraciones al evaluar el potencial de diferentes soluciones de IA.*

¿El actual panorama de la IA muestra signos de burbuja?

Hay ciertas indicaciones de una burbuja. Después del inicial boom, suele haber una fase de decepción.*

¿Qué considerarías como evidencia de una burbuja?

Es una evolución natural en el desarrollo de cada tecnología. Después de la inicial emoción, inevitablemente hay un período de desilusión.*

Janna Linke habló con Jaroslaw Kutylowski. La entrevista fue editada para una mejor comprensión y coherencia. Puedes escuchar la conversación completa en el podcast de ntv "Startup - Ahora completamente honesto".

