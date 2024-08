"Existe experiencia de molestia o agitación colectiva"

ntv.de: Señor Nitzsche, reflexionando sobre las elecciones estatales del 1 de septiembre - ¿predominan la ansiedad o el optimismo?

Thomas Nitzsche: Principalmente incertidumbre. También hay optimismo. Sospecho que no habrá relaciones de mayoría simples en el parlamento estatal de Turingia después de estas elecciones. Aún espero que no acabemos con otro gobierno de minoría. Eso no es ideal a largo plazo.

¿Cómo interpreta el ambiente del estado?

En Jena, es un poco diferente. Tenemos diferentes relaciones de mayoría aquí en comparación con el resto de Turingia. Sin embargo, hay una especie de agitación colectiva en todas partes. Empezó con el coronavirus y continuó con el conflicto de Ucrania. De alguna manera, la mecha se ha vuelto más corta. La disposición a considerar la opinión de la parte contraria está disminuyendo. La inclinación a escuchar y aceptar opiniones contrastantes, incluso cuando se distancian de ellas, está disminuyendo.

¿Cuál podría ser la razón de esto?

Creo que es la interacción de múltiples crisis. El coronavirus solo fue suficiente para desestabilizar el mundo. La pandemia ni siquiera había terminado cuando comenzó el conflicto de Ucrania. Many people long for a return to normality, whatever that may be. But that's missing, and that's why we have this restlessness. The apprehensions about the future are added to that. Now, a party from the right to far-right spectrum is making permanent strides. People often define the AfD as an East German phenomenon, but I think that's just a matter of time. The trend is similar in the old federal states as well.

¿Cómo de amenazante encuentra a Björn Höcke?

Muy amenazante. A juzgar por lo que he leído y oído, maneja un barco muy ajustado. Solo se prometen puestos prometedores en las listas del consejo regional o del parlamento estatal si se alinean con él. No es del interés de nadie permitir que el señor Höcke se acerque al poder.

¿Es realista pensar que podría convertirse en Ministro-Presidente? Todos los partidos rechazan una coalición con la AfD. ¿O?

No lo veo happening. But that only applies if no one changes their mind. If what's being said now still applies after the election. It's possible that individual parties won't make it back into the state parliament. Then their votes would be lost, and it might take significantly less than 50 percent of the votes for a majority. I don't see the AfD becoming so powerful that you can't avoid them. But it's not entirely impossible.

¿No es este el dilema al tratar con la AfD? Quieres evitar un golpe de gobierno, pero si todos se unen contra ellos, pueden decir: Somos la única alternativa, todos son iguales. ¿Ve una salida?

Hay una salida, pero no una solución rápida. Estoy firmemente convencido de que todas las acciones bajo la bandera de "Lucha contra la AfD" no dan los resultados deseados. Ataca el problema equivocado. La lucha contra el partido incluso logra lo contrario de lo que se pretendía con las mejores intenciones. En lugar de eso, se necesita una lucha contra las causas subyacentes que llevan a los votantes a votar por este partido. Es relativamente fácil organizar una gran manifestación contra la AfD, pero eso no ayuda. Perhaps you temporarily eliminate the head of the hydra, but that is not the way to defeat it.

¿Dónde comenzaría?

The theme that the AfD has seized is fear. Of anything. I thought the theme was migration. That's a euphemism. Fear of the stranger. It may be unsavory, but that fear is real. There is also fear of social decay. Of losing something one has. Or fear of too much change. These motives, the AfD exploits very effectively.

¿Qué se puede hacer al respecto?

One must reduce the reasons for fear. That's the only solution that works. Fear cannot be argued away from anyone. Instead, one must explain upcoming changes to people in such a way that they do not feel threatened by them. In Jena, the AfD faces much more of a challenge than in the rest of Turingia. That's partly due to our vigilant civil society. The other reason is that we already have a higher proportion of foreigners. It has become normal to live with people who look different, and that can no longer be so easily manipulated in a populist manner.

¿Jena perhaps an exception in Turingia regarding refugees?

We took in around 3000 refugees in 2014/15. Behind the scenes, that was a significant challenge, but there was little criticism. The influx then simply seeped into the housing market. Now it's different. There are no more free apartments. The willingness to take in remains, but the options for accommodation are shrinking. Our communal accommodations are still full. If three buses arrived tonight, we wouldn't know where to place the people in Jena either. The admission situation is currently at zero. But that could change again.

¿Cómo logra integrar a los refugiados en el trabajo? ¿Fue un error pagar inmediatamente a los ucranianos la renta ciudadana?

Here in Jena, migrants enter employment relationships disproportionately. We also know the reverse effect. One begins to calculate, citizen's income, housing benefit, other benefits, and compares it to a potential income. The point can come where one thinks: That's not worth it. Nevertheless, we do not see an immigration into the social system here.

¿Cómo lo lograron?

We're not just lacking in qualified workers, but we also have an advantageous environment - numerous clubs that offer language lessons and integration being one example. Companies that are already establishing a global presence in their workforce.

¿Qué implicaría para Jena si el AfD se convirtiera en la facción más poderosa del estado? ¿No podría también disuadir a posibles trabajadores cualificados?

Esto ya está sucediendo. Una fuerte presencia local del AfD sería, sin duda, un aspecto desventajoso del lugar. Por ejemplo, durante las visitas de diplomáticos, siempre terminamos mencionando este tema. Yo suelo tranquilizarles: aquí no es así. No hay razón para preocuparse al mudarse aquí con un origen migratorio. Sin embargo, se puede percibir la desconfianza desde el exterior. La universidad y las corporaciones internacionales lo notan, y siempre parece haber una nube negra sobre todo.

Durante las últimas campañas políticas, ha habido numerosos ataques agresivos a candidatos y funcionarios -incluso llegando a la violencia física. ¿Cómo afecta esto a usted?

Cuando hablo de esto con mis colegas en un grupo más grande, siento que más de la mitad lo ha experimentado directamente. Personalmente, solo he recibido un correo electrónico amenazante hasta ahora. El remitente fue muy cuidadoso en ocultar su identidad. Eso me puso nervioso, así que hicimos una investigación más exhaustiva. De lo contrario, aún no he enfrentado ninguna amenaza o violencia.

¿Qué le mantiene esperanzado?

Por ejemplo, el grupo "Turingia Abierta". Miembros de diversos orígenes están involucrados. Todos trabajan para mantener debates constructivos con la gente de su entorno inmediato. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva, y de esta manera, aún podemos influir en la gente. En Jena, también hemos lanzado nuestra propia campaña. Hemos destacado a personas, como las del hospital, a las que echaremos de menos si ya no están aquí. Los necesitamos y queremos que estén aquí. Creo que este tipo de comunicación funciona.

Volker Petersen entrevistó a Thomas Nitzsche

