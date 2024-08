- Exención de matrícula de vehículos, según la decisión del BGH (Bundesgerichtshof)

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania recently absolvió a tres individuos, dos ex empleados de la oficina de registro de vehículos en Wiesloch (distrito de Rhein-Neckar) y un hombre de negocios, de los cargos de falsificación de documentos oficiales. El tribunal más alto de Alemania reveló esta decisión, mencionando que el trío había apelado una sentencia emitida por el Tribunal Regional de Mannheim en octubre. Esta decisión había visto a las mujeres siendo multadas y al hombre recibiendo una condena suspendida. En ese momento, los tres también enfrentaban cargos de soborno, pero ya habían sido absueltos de esto por el Tribunal Regional.

Según las acusaciones, el hombre de negocios manipuló a un socio comercial para que solicitara certificados de registro de vehículos en la oficina de Wiesloch, afirmando falsamente registros iniciales que nunca tuvieron lugar. Su objetivo era obtener registros diarios para vehículos que ya no eran elegibles debido a la expiración de su aprobación de tipo EU. Los dos ex empleados de la oficina de registro se alegaron que estaban al tanto de este esquema y dirigieron a dos subordinados para ingresar los registros iniciales mencionados en las solicitudes y emitir los certificados de registro sin verificación adicional.

El Tribunal Regional de Mannheim condenó a los tres, en parte, por coerción de documentos oficiales falsos. Este delito, tal como se define en el Código Penal, implica que un funcionario certifica o ingresa falsamente un hecho legalmente significativo en registros públicos, libros o bases de datos dentro de su jurisdicción. Las penas van desde multas hasta prisión por cinco años. Aquellos que instigan a otros a cometer un acto criminal son castigados de manera similar, de acuerdo con la ley.

Sin embargo, el BGH (Tribunal Federal de Justicia) no encontró evidencia de que se hubiera cometido este delito. Argumentaron que la fecha de registro inicial de un vehículo a motor no es un hecho con la fuerza probatoria especial de un documento público tal como se define en el Código Penal. Además, el tribunal confirmó la condena del hombre de negocios por incitar la recopilación y procesamiento no autorizados de datos personales, de acuerdo con la decisión del Senado. Los procedimientos ahora han llegado a su conclusión legal.

Después de ser condenados por coerción de documentos oficiales falsos por el Tribunal Regional de Mannheim, el trío tuvo éxito en su apelación ante el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, recibiendo finalmente la absolución de los acusados. La decisión del BGH destacó que la fecha de registro inicial de un vehículo a motor no posee la fuerza probatoria especial necesaria para clasificarlo como un documento público, lo que llevó al archivo de los cargos de coerción.

