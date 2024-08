Exclusivo: Una mirada interna al envejecimiento del arsenal de misiles balísticos de Estados Unidos

Bajo la puerta de explosión se encuentra uno de los armas más poderosas del inventario de EE. UU., un misil balístico intercontinental Minuteman III. En lo alto del misil torreante se encuentra su ojiva nuclear pulida, capaz de alcanzar virtually cualquier punto del mundo, con cohetes impulsores que pueden propulsar el misil a 15.000 millas por hora.

Este silo de misiles, como los otros 149 que salpican el campo de Dakota del Norte, están cableados a una serie de instalaciones espaciadas fuera de la Base de la Fuerza Aérea de Minot, donde pequeños equipos de aviadores están alerta las 24 horas del día, siempre listos en caso de que llegue la orden impensable de lanzar una de las armas de destrucción masiva de América.

Según la Fuerza Aérea, EE. UU. tiene aproximadamente 400 misiles Minuteman III, distribuidos en varias bases. Deben mantenerse siempre listos para que, con suerte, nunca se usen.

"The potential destructive power of these weapons is so vast," said Col. James Schlabach, commander of the 91st Missile Wing at Minot Air Force Base. "The public at large needs us to be sharpened and on our game with this in all aspects of it."

Los ICBM forman parte del triángulo nuclear, el medio por el que EE. UU. podría lanzar un ataque nuclear. Pero a diferencia de las otras dos partes del triángulo - bombarderos estratégicos y submarinos balísticos - las instalaciones de lanzamiento de ICBM son posiciones fijas. También lo son las instalaciones de alerta de misiles que controlan 10 instalaciones de lanzamiento, o silos, cada una.

Bajo cada instalación de alerta de misiles hay una cápsula diminuta con apenas espacio para estirarse. La cápsula está sellada detrás de una puerta de bóveda massive que remains closed almost around the clock. Inside, two US service members are in charge of 10 missiles, monitoring them at all times in case of an issue with the strategic weapon or its silo housing.

"When we open those big doors and we step in, it’s like another world," 2nd Lt. Evelyn McCoy told CNN. "When we sit down at those consoles, it’s easy to remember that there are billions of dollars worth of assets at our fingertips, and that doesn’t come lightly on me at all."

En la Base de la Fuerza Aérea de Minot, los dos aviadores pasarán 24 horas en la cápsula, compartiendo una cama, un baño, un frigorífico y un microondas.

Las largas horas en la cápsula pueden ser tediosas, con poca conexión con el mundo exterior. En la superficie, equipos de fuerzas de seguridad protegen la instalación de alerta de misiles y los silos circundantes, mientras que un pequeño grupo de chefs prepara tres comidas al día para todo el equipo. Un segundo equipo de dos aviadores espera su turno de 24 horas en la cápsula de control subterránea.

"We train how we fight and we take it very seriously," said Lt. Joseph Cambio. "Maintenance comes out every day helping fixing our weapons system. We have the security forces guarding it. We have people back at base supporting training. We have [medical] groups supporting us, making sure we can go out here. It takes the entire wing to get this mission done."

Los jóvenes oficiales que se sientan dentro de la cápsula a menudo son menos de la mitad de edad que los misiles que controlan.

El Minuteman III ICBM fue desplegado por primera vez en 1970, menos de una década después de la Crisis de los Misiles de Cuba. La producción del misil de largo alcance llegó a su fin en 1978. Los misiles más nuevos del inventario de EE. UU. tienen casi 50 años, pasando por numerosos programas de modernización y mejora para mantener el arma estratégica en funcionamiento.

La Fuerza Aérea tiene la intención de reemplazar los Minuteman III envejecidos con el misil Sentinel, que lo bills como "la opción más económica" para mantener esta pata del triángulo nuclear. Pero en julio, la Fuerza Aérea reconoció que el programa Would cost at least $140.9 billion, making it already 81% over budget years before a single missile had even been delivered.

El aumento del costo del programa desencadenó una violación de la estatuto Nunn-McCurdy, que termina un programa a menos que el Pentágono determine que es crítico para la seguridad nacional y no hay otra opción.

"We are fully aware of the costs, but we are also aware of the risks of not modernizing our nuclear forces and not addressing the very real threats we confront," said Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment William LaPlante in determining the program would continue.

Los defensores del programa Sentinel señalan a Rusia y China, who are racing to modernize their own strategic weapons. El año pasado, el comandante del Mando Estratégico de EE. UU. le dijo al Congreso que China tiene más lanzadores de misiles balísticos terrestres que EE. UU.

Rusia ha estado carrying out military exercises involving its tactical nuclear weapons, as President Vladimir Putin has repeatedly threatened to use nuclear weapons since invading Ukraine.

But America’s two most powerful adversaries are not the only nuclear threats.

North Korea’s Kim Jong Un has continued to test his own ballistic missiles, as concerns remain about the potential for another nuclear test from Pyongyang. And Secretary of State Antony Blinken said recently that Iran’s breakout time to a nuclear weapon could be as little as one or two weeks.

Schlabach, el comandante del ala de misiles, dijo que el mundo bipolar de la Guerra Fría era menos complicado que las numerosas amenazas de hoy. Esa complejidad, argumentó Schlabach, impuls

La política que rodea a las armas nucleares y la carrera armamentista nuclear es compleja, con numerosos países que representan potenciales amenazas, como Corea del Norte e Irán.

Lea también: