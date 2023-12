Exclusiva CNN: Los antiguos fármacos para adelgazar vuelven a estar de moda mientras Zepbound y Wegovy siguen fuera del alcance de muchos

"Había engordado 10 kilos en dos años, así que estaba desesperada por encontrar algo que me ayudara a perder peso", explica esta mujer de 56 años y madre de dos hijos. Había probado WeightWatchers y la dieta ceto, con la esperanza de perder peso y poder dejar de tomar los medicamentos que le habían recetado recientemente para la hipertensión y el colesterol. Pero nada parecía funcionar.

Así fue como Nguyen emprendió un viaje de 15 meses a través de una nueva clase de medicamentos como Ozempic y Wegovy. Conocidos como agonistas de los receptores de GLP-1, son cada vez más populares, pero a veces es imposible conseguirlos debido a las trabas de los seguros y a la escasez de medicamentos. Al igual que un número cada vez mayor de pacientes, Nguyen empezó a tomar un fármaco recetado hace décadas para perder peso.

"La gente viene buscando un tratamiento con GLP-1 y luego, por la razón que sea, no puede conseguirlo o cambia de opinión", explica la doctora Jody Dushay, médico de Nguyen en el Beth Israel Deaconess Medical Center.

Los medicamentos antiguos para adelgazar tienen varias ventajas, según Dushay. Pueden ser más asequibles, incluso para el bolsillo; es menos probable que escaseen; tienen efectos secundarios distintos a los de Wegovy y otros fármacos similares; y son píldoras en lugar de inyecciones.

Según datos de Epic Research facilitados en exclusiva a CNN, las recetas de medicamentos para adelgazar se han disparado, al igual que las de fármacos más antiguos de la categoría, aunque a una escala más modesta que la de fármacos como Wegovy.

Lucha contra los seguros y la escasez

Todo empezó para Nguyen en la primavera de 2022, cuando un médico anterior le recetó Wegovy. Pero aunque cumplía los requisitos por su índice de masa corporal -cerca de 35, dijo-, el medicamento cuesta más de 1.000 dólares al mes, y el seguro de Nguyen no lo cubría. Así que su médico le recetó su medicamento hermano, Ozempic, que está aprobado para la diabetes de tipo 2 y utiliza el mismo ingrediente clave, la semaglutida, en dosis generalmente más bajas. A menudo se utiliza para perder peso.

Nguyen, que vive a las afueras de Boston, dijo que pudo encontrar un suministro para tres meses de Ozempic por 900 dólares a través de un sitio web que le permitía encargar el medicamento desde Canadá. En esos tres meses, dijo, perdió 5 kilos.

"No fue muy rápido", dice Nguyen. Fue suficiente para sentir que había encontrado algo que funcionaba". He encontrado algo que funciona'".

Pero después de tres meses, dijo Nguyen, no era sostenible para ella seguir pagando tanto de su bolsillo por el medicamento. Para entonces, había salido al mercado una nueva opción: Mounjaro, un fármaco similar al Ozempic, aprobado para la diabetes de tipo 2. El fabricante, Eli Lilly, le ofreció la posibilidad de comprarlo. El fabricante, Eli Lilly, ofreció un cupón para reducir los copagos de algunos pacientes, lo que ayudó a Nguyen a obtener el medicamento durante un año.

Perdió 5 kilos más y cree que podría haber perdido aún más, pero el fármaco empezaba a escasear en las dosis más altas, por lo que tuvo que tomar una dosis más baja durante más tiempo.

Aun así, Nguyen afirma que por fin había encontrado algo que le funcionaba, algo que calmaba el "ruido de la comida" que le había dificultado perder peso en el pasado.

"Por primera vez me sentí neutral al respecto", afirma Nguyen. Y más que eso, dijo, disponer de nuevos medicamentos como éstos fue gratificante por la forma en que sentía que el campo de la medicina estaba abordando la pérdida de peso.

"De repente, te sientes vista y escuchada por primera vez", dijo Nguyen, "cuando se habla de la obesidad como una enfermedad y no como una especie de estilo de vida perezoso".

Entonces, el programa de cupones Mounjaro terminó, y Nguyen se quedó de nuevo sin acceso a los medicamentos.

No estoy lo bastante gordo

El médico de Nguyen intentó entonces recetarle un medicamento más antiguo de la misma clase de GLP-1, llamado Saxenda. El seguro de Nguyen lo denegó, recuerda, "porque mi IMC no entraba en la categoría de obesidad mórbida".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. definen la obesidad como un IMC igual o superior a 30, y Saxenda -al igual que otros fármacos GLP-1- está aprobado para personas con un IMC de al menos 30, o con un IMC de 27 y al menos una afección relacionada con el peso, como la hipertensión arterial.

Los CDC clasifican el IMC de 35 a 40 como "obesidad de clase 2" y el de 40 o más como "obesidad de clase 3", o lo que algunos denominan obesidad grave o, anteriormente, "mórbida".

"Así que me dije: 'Bueno, ya sabes, si quieres que me convierta en un obeso mórbido, supongo que volveré a hablar contigo dentro de un año, porque probablemente ya habremos llegado a ese punto'", dijo Nguyen. "No estoy lo bastante gordo, o algo así".

En los tres meses que siguieron a la interrupción de Mounjaro, de agosto a noviembre, Nguyen recuperó el 80% de los 10 kilos que había perdido en los 15 meses anteriores.

"El ritmo al que recuperé los kilos fue alarmante", afirma Nguyen. "Era al menos medio kilo a la semana".

Fue entonces cuando la remitieron a Dushay, endocrinólogo especializado en obesidad y diabetes de tipo 2 en Beth Israel y profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. Ambos empezaron a barajar distintas opciones.

Se trata de una conversación que, según Dushay, mantiene con muchos de sus pacientes, ya que la popularidad de nuevos fármacos como el Ozempic lleva a la gente a buscar un tratamiento de adelgazamiento donde antes no lo habría hecho, pero luego se encuentran con barreras para conseguir realmente los medicamentos.

"Creo que subyace la sensación de 'debería ser capaz de hacerlo por mí mismo', que no se aplica a muchas otras enfermedades crónicas y que, en mi opinión, es una percepción errónea por muchas razones", afirma Dushay.

El auge de la popularidad de los nuevos fármacos, dijo, "creo que quizá ha permitido a la gente buscar atención médica para el tratamiento de una enfermedad del mismo modo que lo haría si tuviera diabetes o si tuviera la tensión alta".

Debido a la escasez crónica de Mounjaro, Ozempic y Wegovy, a las denegaciones de los seguros y a otras muchas razones, Dushay y otros médicos han recurrido a herramientas que utilizaban antes de que estos fármacos estuvieran disponibles: medicamentos de venta con receta más antiguos utilizados para la pérdida de peso dentro y fuera de la etiqueta, como la fentermina, la metformina y el bupropión.

A Nguyen, Dushay le recetó bupropión, aprobado por primera vez por la FDA en 1985 y más conocido como el antidepresivo de marca Wellbutrin. También está aprobado para dejar de fumar y, en 2014, fue aprobado por la FDA para la pérdida de peso en combinación con otro medicamento, la naltrexona, como Contrave.

"Se puede probar en personas en las que picar por la tarde o por la noche es un gran problema o que tienen muchos antojos de dulces", dijo Dushay. "De forma similar a como ayuda a dejar de fumar, a través de los antojos, creo que ése es el principal mecanismo a través del cual puede ayudar".

Nguyen dijo en noviembre que, tras una semana tomando bupropión, sintió que por fin podía haber detenido el continuo aumento de peso que había estado experimentando desde que perdió el acceso a Mounjaro.

Aumentan las prescripciones de fármacos para adelgazar

Las tasas de prescripciones para bajar de peso entre adultos caracterizados como con sobrepeso se han más que duplicado desde 2017, según datos de Epic Research basados en el análisis de millones de registros electrónicos de salud. Solo de2022 a 2023, muestran los datos, las tasas se dispararon un 25%.

Los mayores aumentos son para semaglutida y tirzepatida, los nombres genéricos de Ozempic y Wegovy (semaglutida) y Mounjaro y Zepbound (tirzepatida). Pero también se han producido aumentos significativos en las tasas de prescripción de medicamentos más antiguos.

La tasa de prescripción de bupropión aumentó un 29% entre 2017 y 2023, según los datos de Epic, mientras que la tasa de fentermina, aprobada por la FDA en 1959, ha aumentado un 34%. El análisis examinó a los adultos caracterizados por sobrepeso que tenían recetas para cualquier medicamento en un año determinado y las tasas a las que se les recetó un medicamento para perder peso.

Las cifras son mayores en el caso de los medicamentos más nuevos: La tasa de prescripción de semaglutida casi se duplicó sólo en el último año, mientras que la de tirzepatida aumentó un 141%. La semaglutida se aprobó como Ozempic para la diabetes de tipo 2 en 2017 y se autorizó para el control del peso crónico como Wegovy en 2021. Tirzepatide, como Mounjaro para la diabetes tipo 2, fue autorizado en mayo de 2022 y el mes pasado para la pérdida de peso como Zepbound.

"No todo el mundo tiene cobertura de seguro para los nuevos medicamentos", dijo el Dr. Louis Aronne, director del Centro Integral de Control de Peso en Weill Cornell Medicine, que utiliza medicamentos más antiguos, así como los más nuevos, ampliamente en su práctica. "Así que hacen lo que pueden para perder peso".

Los medicamentos más antiguos pueden ser muy eficaces, dijo, pero como con cualquier clase de medicación, es cuestión de encontrar el adecuado para cada persona. La fentermina, por ejemplo, puede aumentar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial, por lo que dijo que no recurriría a ese fármaco para alguien con una enfermedad cardiovascular.

La fentermina formaba parte de la famosa combinación fen-phen, que provocó graves problemas en las válvulas cardiacas de algunos pacientes; el otro medicamento de la combinación, la fenfluramina, se retiró del mercado en 1997. La FDA no solicitó la retirada de la fentermina.

El medicamento también se aprobó como parte de una combinación con otro fármaco, el topiramato, como el medicamento para perder peso Qsymia en 2012.

Los ensayos clínicos de Qsymia y Contrave no produjeron tanta pérdida de peso como los de la clase GLP-1, y los medicamentos nunca se convirtieron en éxitos comerciales.

Para algunas personas, los nuevos medicamentos son menos atractivos precisamente porque son nuevos. Henry Benson, de 62 años, dijo que había perdido unos 18 kilos en cuatro años gracias a un programa de estilo de vida con Dushay y que esperaba perder 20 más. Habló con Dushay sobre Wegovy y otros medicamentos similares, y decidió que no eran para él.

Los posibles efectos secundarios asociados a los GLP-1 sonaban "especialmente desagradables", dijo; pueden incluir náuseas, vómitos y estreñimiento, sobre todo cuando los pacientes empiezan a tomarlos.

Además, dijo, "el fármaco es relativamente nuevo, por lo que no sabemos realmente cuáles son los efectos secundarios a largo plazo. ... Me fijé en todo eso y me dije: 'Sabes qué, no creo que esto sea adecuado para mí'".

Él y Dushay se decidieron por la metformina, un medicamento genérico aprobado en 1994 para la diabetes de tipo 2. Ha perdido unos cinco kilos más, y su objetivo es dejar de tomar el medicamento tras perder unos 15 kilos adicionales y luego mantener su pérdida de peso sin medicación. Ha señalado que ya ha podido dejar de tomar otros medicamentos, como las estatinas, porque sus niveles de colesterol bajaron con los cambios que hizo en el tipo de alimentos que comía.

Y aunque los médicos se alegran de contar con nuevas herramientas como los GLP-1, su uso creciente puede tener inconvenientes, según el Dr. Zhaoping Li, profesor de medicina y jefe de la División de Nutrición Clínica de la Universidad de California en Los Ángeles.

"La gente está perdiendo peso, de acuerdo, pero también está perdiendo mucho músculo", lo que puede ser especialmente preocupante para los pacientes geriátricos, dijo Li. "Otro problema importante es que la gente come tan poco que empieza a tener desnutrición y carencias vitamínicas. Así que no es un viaje gratis para todos a un lugar mejor".

Dushay y Aronne citan los resultados de un ensayo realizado este año en el que se demuestra que Wegovy puede reducir en un 20% el riesgo de infarto de miocardio, ictus o muerte relacionada con el corazón en personas con enfermedades cardiovasculares, además de la pérdida de peso.

Reciba el boletín semanal de CNN Health

Suscríbaseaquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay GuptaeveryTuesday del equipo de CNN Health.

Y con el nuevo Zepbound de Eli Lilly, pacientes como Nguyen esperan tener más suerte a la hora de acceder a él. Dushay dijo que alrededor del 75% de sus solicitudes de cobertura de seguro de la droga, que tenía un precio con un descuento a Wegovy, pero aún en más de $ 1,000 por mes, han estado recibiendo negó. Wegovy, según Dushay, ha mejorado su cobertura tras llevar más tiempo en el mercado, pero escasea, sobre todo en las dosis más bajas.

Al igual que hizo con Mounjaro, Lilly ofrece un cupón para reducir los gastos de bolsillo de algunos pacientes. Nguyen dijo que su seguro le denegó la cobertura, pero la tarjeta de ahorro le permite pagar 550 dólares al mes. Piensa utilizarla para empezar a tomar dosis más bajas de Zepbound y, cuando alcance una dosis más alta, cambiar a Wegovy, que sí está cubierto.

La semana pasada recibió su primera inyección de Zepbound.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com