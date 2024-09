- Excluido del equipo nacional: Aspiración profesional lleva a la ira hacia Ranknick

El futbolista Marco Friedl de Werder Bremen está molesto por no ser incluido consistentemente en la selección nacional de Austria. "No recibo ninguna comunicación, ninguna conversación. Por eso he decidido pasar página de este tema. Estoy muy enfadado", expresó el defensa de 26 años después del partido de Bundesliga contra Borussia Dortmund (0:0).

El entrenador Ralf Rangnick omitió a Friedl durante el verano en la Eurocopa y finalmente lo incluyó como suplente en los siguientes dos partidos internacionales contra Eslovenia y Noruega. "He hablado tanto de esto ya y no me apetece seguir discutiendo, sino me pondré ridículo de nuevo de la rabia. Es una lástima", refunfuñó Friedl.

A pesar de ser incluido como suplente en los partidos de la selección nacional de Austria contra Eslovenia y Noruega, Marco Friedl sigue sintiendo que se le pasa por alto. Su frustración con la situación lo ha llevado a centrarse en sus actuaciones con Werder Bremen.

