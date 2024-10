Examinar el armamento en el inventario de misiles de Irán y esbozar las tácticas de Israel para enfrentarlos.

El reciente ataque aéreo, más intenso que un incidente similar en abril, ha exacerbado significativamente la situación, haciendo que sea un período increíblemente volátil en Oriente Medio. Esta grave escalada ocurre en un ambiente ya de alta tensión mientras se desarrolla un importante conflicto geopolítico en la región.

Vamos a analizar las capacidades de misiles de Irán y los sistemas de defensa empleados por países de la región, incluyendo Israel.

Misiles de Irán

Teherán presume de un vasto arsenal de misiles balísticos y crucero con diversos alcances, según un informe de 2021 del Proyecto de Amenaza de Misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). El número exacto de cada tipo de misil sigue siendo desconocido. Sin embargo, el general de la Fuerza Aérea de EE. UU. Kenneth McKenzie informó al Congreso en 2023 que Irán poseía más de 3.000 misiles balísticos, según informó el sitio web Iran Watch del Proyecto de Control de Armas Nucleares de Wisconsin este año.

Los misiles balísticos siguen una trayectoria que los lleva fuera o cerca de la atmósfera de la Tierra, antes de que la carga útil se separe del cohete y caiga hacia su objetivo. Expertos en armas analizaron videos verificados de las redes sociales del lugar y informaron que Irán utilizó variantes del misil balístico Shahab-3 en el reciente ataque a Israel.

El Shahab-3 es la base de todos los misiles balísticos de alcance medio de Irán, que utilizan propulsión líquida, según Patrick Senft, coordinador de investigación de Servicios de Investigación de Armamento (ARES). El Shahab-3 entró en servicio en 2003, llevando una carga útil entre 760 y 1.200 kilogramos (1.675 a 2.645 libras) y puede ser lanzado desde lanzadores móviles y silos.

Iran Watch dice que la última variante del Shahab-3, los misiles Ghadr y Emad, tienen una precisión de menos de 300 metros (aproximadamente 1.000 pies) de sus objetivos previstos. Los medios iraníes informaron que Teherán utilizó un nuevo misil, el Fattah-1, en los ataques. Irán describe el Fattah-1 como un misil hipersónico - lo que significa que viaja a cinco veces la velocidad del sonido (alrededor de 3.800 millas por hora, 6.100 kilómetros por hora).

Sin embargo, casi todos los misiles balísticos alcanzan la velocidad hipersónica durante sus vuelos, especialmente cuando se sumergen hacia sus objetivos. Los analistas han señalado que el término "hipersónico" se utiliza comúnmente para referirse a armas avanzadas, como los vehículos de.glide hipersónicos y los misiles crucero hipersónicos, que pueden maniobrar a velocidad hipersónica dentro de la atmósfera de la Tierra. Estos armas son extremadamente difíciles de derribar debido a sus avanzadas capacidades.

El Fattah-1, sin embargo, no es ninguno de ellos, según Fabian Hinz, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, quien escribió sobre el tema el año pasado. Hinz explica que el Fattah-1 parece tener una carga útil en un vehículo de reentrada maniobrable, lo que le permite realizar ajustes para evitar las defensas de misiles durante una breve parte de su sumergida hacia su objetivo.

Aunque esta capacidad sería una mejora sobre los misiles anteriores de Irán, los analistas siguen escépticos de que Irán habría utilizado el nuevo misil por primera vez en la noche del martes. "Es uno de sus misiles balísticos más nuevos y tienen mucho que perder al utilizarlo", dijo Trevor Ball, un ex técnico senior de explosivos de la Armada de EE. UU. "Israel obtendría información valiosa sobre sus capacidades simplemente utilizándolo. También existe la posibilidad de que no funcione, dando a Israel aún más información sobre sus capacidades. No arriesgan nada y obtienen propaganda gratuita al decir que se utilizó".

Sistemas de defensa de Israel

Israel posee una variedad de sistemas para repeler ataques de diferentes tipos de misiles, como misiles balísticos con trayectorias que los llevan fuera de la atmósfera y misiles crucero y cohetes de vuelo bajo.

Se ha prestado mucha atención a su altamente eficiente sistema Iron Dome, que se utiliza para interceptar cohetes y armas de artillería entrantes. Sin embargo, el Iron Dome solo sirve como capa base de la defensa de misiles de Israel y no se utilizaría para combatir los misiles balísticos lanzados en la noche del martes, según la Organización de Defensa de Misiles de Israel (IMDO).

El sistema David's Sling, que protege contra amenazas de corto y mediano alcance, es el siguiente nivel de defensa de misiles, según la IMDO. David's Sling es un proyecto conjunto entre el sistema de defensa avanzado RAFAEL de Israel y la gigante de defensa de EE. UU. Raytheon, utilizando interceptores cinéticos Stunner y SkyCeptor para eliminar objetivos a una distancia de hasta 186 millas, según el Proyecto de Amenaza de Misiles del CSIS.

Los sistemas Positive Arrow 2 y Arrow 3, desarrollados conjuntamente con Estados Unidos, son los niveles más altos de los mecanismos de defensa de misiles de Israel.

El Arrow 2 utiliza cabezas explosivas fragmentarias para destruir misiles balísticos entrantes en su fase terminal - mientras se sumergen hacia sus objetivos - en la atmósfera superior, según el CSIS. El Arrow 2 tiene un alcance de 56 millas y una altitud máxima de 32 millas, según la Alianza de Defensa de Misiles, que clasificó el Arrow 2 como una actualización de las defensas de misiles Patriot que Israel utilizó en este papel.

Mientras tanto, el Arrow 3 utiliza tecnología de impacto para interceptar misiles balísticos entrantes en el espacio, antes de que vuelvan a entrar en la atmósfera de camino a sus objetivos. Durante el ataque de la noche del martes, el ejército de EE. UU. lanzó al menos 12 municiones antimisiles contra los misiles iraníes entrantes. La respuesta de EE. UU. vino de los destructores de misiles guiados de la Armada USS Cole y USS Bulkeley, que operaban en el mar Mediterráneo oriental, dijo el portavoz del Pentágono, el mayor general Pat Ryder. El Pentágono no especificó los interceptores utilizados, pero los destructores de la Armada de EE. UU. están equipados con el sistema de defensa de misiles balísticos Aegis, con misiles interceptores que pueden golpear y destruir misiles balísticos entrantes en sus fases media o terminal.

El sistema de defensa aérea de Jordania interceptó misiles iraníes durante un incidente nocturno del martes, según informó una autoridad jordaniana, sin proporcionar detalles adicionales.

Durante un ataque iraní a Israel en abril, varios proyectiles iraníes fueron abatidos con éxito por aviones militares israelíes y estadounidenses. Sin embargo, Irán utilizó principalmente drones de menor velocidad en este ataque, lo que los convirtió en objetivos más fáciles para los aviones de combate en comparación con la rápida caída vertical de las ojivas balísticas dirigidas a objetivos israelíes.

Este informe incluye contribuciones de CNN's Gianluca Mezzofiore y Haley Britzky.

