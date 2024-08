- Examinar ciertos videos puede ayudar a proteger su teléfono inteligente envuelto en agua.

Los percances ocurren rápidamente: El smartphone se moja demasiado en la lluvia, se empapa mientras juegas en la bañera o se hunde en el lago durante sesiones de recordatorios fotográficos en una canoa. Aunque el dispositivo se recupere rápidamente, el problema persiste: ¿Cómo lidiar con el agua? Algunos videos de YouTube proponen una solución asombrosa: Ver estos clips supuestamente expulsa el agua del dispositivo.

Para verificar si esto es legítimo, los expertos de iFixit, en colaboración con la revista tecnológica "The Verge", realizaron un experimento. Un grupo de smartphones se sumergió en un líquido específico durante un minuto, luego se golpeó suavemente para expulsar algo del líquido. Luego, el mismo video de expulsión de agua se reprodujo en todos ellos. Después de dejar los dispositivos durante la noche, los expertos los examinaron con una lámpara UV para verificar si el líquido de prueba aún era visible.

¿Los videos pueden ayudar a un smartphone mojado?

El resultado fue tanto sorprendente, previsible como desalentador. El líquido profundamente incrustado, por supuesto, no puede eliminarse con los videos. Sin embargo, fue posible liberar algo del líquido cerca de los altavoces. "Diría que funciona en cierta medida", dice el experto de iFixit Chayton Ritter. Sin embargo, uno de los dispositivos quedó inutilizable después de la prueba.

La razón por la que funciona se debe a la funcionalidad de los clips: El aspecto visual no importa. En cambio, es el audio. "Es el tono más profundo que el altavoz puede producir, reproducido a todo volumen", explica Eric Freeman, jefe de desarrollo de la empresa de altavoces Bose, a "The Verge". "Esto crea un flujo de aire que forza el agua atrapada a salir de la carcasa".

El audio como el salvador

Algunos dispositivos también adoptan esta lógica intencionalmente: Por ejemplo, el Apple Watch identifica automáticamente cuando está sumergido. El modo de agua bloquea la pantalla táctil para evitar entradas erróneas, y al apagarse, se emite una secuencia de tonos extremadamente profundos - que luego expulsan visiblemente el agua de los altavoces del reloj inteligente.

Parece que los usuarios de smartphones deben recurrir a videos de YouTube para esto en lugar de tener la función integrada originalmente. "Hay menos espacios huecos y agujeros en el reloj donde el agua puede acumularse", explica el jefe de ingeniería de iFixit Shahram Mokhtari a "The Verge". "En un smartphone, los altavoces solo están integrados en la parte superior e inferior. Por lo tanto, no pueden alcanzar los espacios huecos como la ranura para la tarjeta SIM. Limpiar estos espacios huecos de agua simplemente no es factible". La entrada crítica de carga también no puede secarse con sonido.

Secando adecuadamente los smartphones

Ver los clips puede ser, por lo tanto, una medida auxiliar para expulsar la última gota de agua del dispositivo. Primero, debes secarlo: Si realmente hay agua dentro del dispositivo, debes apagarlo de inmediato para evitar cortocircuitos - no comenzar a ver clips de video de inmediato. Se sugiere secarlo en un área bien ventilada, la gelatina de sílice también puede ayudar. Por ejemplo, Apple aconseja explícitamente en contra de secar con un secador de pelo o arroz. ¿Por qué esto puede dañar el dispositivo, puedes aprender aquí.

En la práctica, es probable que sea menos importante de lo que uno podría pensar. La mayoría de los smartphones modernos están protegidos contra polvo y agua según estándares como IP67 - y incluso pueden soportar inmersión parcial. Sin embargo, sumergirlos no se recomienda, especialmente con dispositivos más antiguos. "Raramente se encuentra agua realmente limpia dentro del dispositivo", advierte el experto Ritter. La sal, el polvo y los agentes de limpieza como el champú pueden hacer que las sellos delicados fallen. El tiempo también debilita su eficacia, por lo que un smartphone sellado herméticamente al principio puede no serlo tanto después de tres años. Es mejor dejar tu smartphone solo mientras estás en la bañera.

A pesar de la falta de impacto visual, el audio en los videos de YouTube desempeña un papel crucial en ayudar a expulsar el agua del dispositivo. Como se notó anteriormente, ver estos videos puede ser una medida auxiliar útil para eliminar la última gota de agua de un smartphone mojado. Sin embargo, es importante recordar que apagar rápidamente el dispositivo para evitar cortocircuitos es crucial antes de intentar secarlo, y usar un secador de pelo o arroz no es recomendado por Apple para secar el dispositivo. Otros mitos comunes incluyen la creencia de que sumergir smartphones modernos con estándares de protección contra agua como IP67 es seguro, pero estos dispositivos aún deben evitarse sumergirlos, especialmente con modelos más antiguos, ya que los sellos delicados pueden deteriorarse con el tiempo.

Lea también: