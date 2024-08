Examinando las posibilidades de que el mariscal de campo Stiller sirva como sustituto de Kroos

El traslado destacado de VfB Stuttgart tuvo lugar cerca del final del período de traspasos de verano de 2023. En ese momento, los suabios ficharon a Angelo Stiller de TSG Hoffenheim.

Una transferencia bastante discreta. Pocos fuegos artificiales o elogios. Máximo impacto. El entrenador Sebastian Hoeneß deseaba al centrocampista, whose juego tiempo era limitado en Kraichgau, a cualquier costo y luchó incansablemente por el traspaso. Hoeneß y Stiller se conocen desde su época juntos en FC Bayern (U23) y Hoffenheim. Su relación se reporta como muy fuerte, y Stiller devolvió de inmediato la confianza.

Hoeneß apoya y aprecia a Stiller

El jugador de 23 años no solo desplazó al antiguo capitán y favorito de los aficionados Wataru Endo, sino que también dejó su huella indeleble en el juego de los suabos. "Es un punto clave absoluto para nosotros, regula nuestro juego con el balón y determina el ritmo", dijo el mentor Hoeneß en la primavera como cumplido a su protegido. Entre la emoción entorno al máximo goleador Serhou Guirassy, nuevos internacionales Deniz Undav, Alexander Nübel, Chris Führich y Maxi Mittelstädt, la excelente temporada del centrocampista pasó algo desapercibida. Un héroe más discreto de VfB. El MVP en secreto. Dado que, a diferencia de otros jugadores de VfB, no tiene una cláusula de salida en su contrato, se le etiquetó como "intransferible" en el verano.

Sin el motor de Stiller, VfB tropieza

Hay razones para ello. Porque Stiller tuvo una parte significativa en la temporada de cuento de hadas de VfB. El centrocampista combativo establece el ritmo en la construcción del juego. Inicia la ofensiva basada en pases de Hoeneß con muchos pases cortos, generalmente con un toque. Su precisión de pase del 92 por ciento es excepcional para un centrocampista y le valió el quinto lugar en la liga. También entró en el top 10 de la Bundesliga en la estadística de kilómetros recorridos. Stiller es el jugador dominante en el centro del campo de posesión de VfB.

La importancia de Stiller para el estilo de juego de Stuttgart también se destacó en el partido inaugural. Contra SC Freiburg, Hoeneß tuvo que hacer ajustes defensivos debido a problemas de lesiones. Stiller se trasladó al centro de la defensa. A pesar de haber impresionado allí contra BVB al final de la temporada anterior, el VfB carecía de potencia, agilidad y creatividad en Breisgau sin el metrónomo Stiller. El cambio de motor resultó ser un completo desastre. A pesar de liderar, sufrieron una decepcionante derrota por 1:3. Incluso en la Supercopa contra Bayer Leverkusen hace dos semanas, el juego pareció cambiar debido a la sustitución (rara) de Stiller.

Nagelsmann ve "actuaciones excelentes"

En la Copa DFB contra Preußen Münster (5:0), Hoeneß permitió que su seis regresara a su posición habitual, y él lo recompensó con un gol y una asistencia en los primeros 15 minutos. Hombre del partido. Y donde Führich, Mittelstädt, Undav y Nübel ya están, Stiller ahora les sigue. El jueves, Julian Nagelsmann hizo el esperado anuncio de la inclusión de Stiller en la selección.

Solo hay una nueva cara en la selección es Stiller. El entrenador de la selección nacional elogió al debutante por "actuaciones excelentes en la temporada pasada y ahora". Stiller, por lo tanto, hará su primera aparición en la selección para los partidos de la Liga de Naciones en septiembre contra Hungría (7 de septiembre, en vivo en ZDF y ntv.de live ticker) y los Países Bajos (10 de septiembre, en vivo en RTL y ntv.de live ticker). Y hay zapatos muy grandes que llenar. Junto a Thomas Müller y Manuel Neuer, el capitán Ilkay Gündogan y la leyenda de la DFB Toni Kroos se han retirado. La nación del fútbol alemán se pregunta: ¿Quién controlará el centro del campo ahora? ¿Quién será el nuevo Kroos?

¿Puede Stiller llenar los zapatos de Kroos?

Una respuesta plausible o al menos una posibilidad realista es: Stiller. A los 23 años, es una promesa prometedora para el futuro en el centro del campo alemán. La comparación con el campeón del mundo Kroos es inevitable, aunque parezca casi injusta. La legado de Kroos es demasiado grande. Como la estrella del Real Madrid, Stiller a menudo recoge el balón muy atrás y luego lo distribuye como un quarterback. Y lo más importante: Irradia una calma a la Kroos casi todo el tiempo.

Stiller mismo comparó su estilo de juego con el de Kroos hace cuatro años. "Cómo juega Xabi Alonso es fantástico. Me gustaría jugar así también. O como Toni Kroos, que juega con solo uno o dos toques. Ese es mi estilo de juego, cómo veo el fútbol y el juego", le dijo "kicker" en 2020. En ese momento, todavía era un jugador juvenil de Bayern. Se describió a sí mismo como un tipo de jugador que puede leer el juego y ayudar a sus compañeros. Luego confirmó sus audaces declaraciones con logros notables en Stuttgart la temporada pasada.

La carrera hacia 2026 está abierta.

La trayectoria ascendente de Stiller en la selección nacional parece estar en marcha, a pesar de la feroz competencia, incluso con las salidas. another star on the rise, Aleksandar Pavlovic from FC Bayern, is aiming for a spot in the midfield. Unfortunately, he missed out on the Euros due to a tonsil infection. Experts are optimistic about his future, and Bayern already relies on him.

El futuro ve a estos dos disputándose el tiempo de juego y las apariciones en el equipo nacional. Un emocionante enfrentamiento se avecina, o perhaps compartirán el campo. Actualmente, podría ser demasiado inexperiencia para el entrenador en esta posición crucial. Sin embargo, a largo plazo, estos dos podrían convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Avanzando al 2026, la Copa del Mundo tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México. El mediocampo está en juego. Nagelsmann podría emparejar initially a un jugador experimentado con los jóvenes si decide alinearlos.

Variedad en el mediocampo alemán

Otro problema es dónde se posicionará Joshua Kimmich, quien es aclamado como el nuevo capitán. ¿Como lateral derecho? ¿O tiene una oportunidad de regresar al centro? No es imposible. En el Bayern, un regreso al centro es una opción con Vincent Kompany. Pero también esperan su oportunidad Pascal Groß de Dortmund, Emre Can y el doble ganador Robert Andrich. Sin embargo, Leon Goretzka puede tener pocas oportunidades realistas restantes después de la crítica pública en el Bayern y ser superado por Pavlovic.

En su club, Stiller comparte el mediocampo con Atakan Karazor, un clásico destroyer, que es más de tipo Andrich que de Kimmich. Integrar a Karazor con Stiller podría ser una opción viable que Nagelsmann podría explorar si Kimmich se queda en la defensa. Sin embargo, Stiller aún carece de experiencia en el escenario global, pero la reunirá pronto. Primero, con el equipo de la DFB en la Liga de Naciones, y luego con el VfB Stuttgart en la Liga de Campeones. Al igual que su ídolo Kroos lo hizo una vez en el Real Madrid.

