Examinando las habilidades de debate de Kamala Harris: lo que revelan los hechos

¿Qué pasa con la Vicepresidenta Kamala Harris, a pesar de su débil campaña presidencial de 2020 que terminó en diciembre de 2019 antes de que se emitieran los votos primarios, dejó un impacto? En el escenario del debate primario en junio de 2019, antes de que fuera la compañera de fórmula de Biden o estuviera cerca de la Casa Blanca, Harris criticó duramente a Joe Biden.

"Esa niña era yo"

La policía y la raza eran temas vitales en las primarias demócratas de 2020.

"No estoy diciendo que seas racista", le dijo Harris a Biden, mirándolo directamente a los ojos mientras él miraba hacia adelante o a su atril. Pero le dolió que Biden elogiara a hombres como los fallecidos senadores Strom Thurmond de Carolina del Sur y John Stennis de Misisipi, "que construyeron sus carreras en la segregación en este país".

Luego dijo que durante su carrera como senador, Biden trabajó con estos hombres en la legislación en contra del autobús federally mandado en los distritos escolares locales.

"Había una niña en California que era parte de la segunda clase en integrar sus escuelas públicas, y la llevaban en autobús a la escuela todos los días", dijo Harris. "Y esa niña era yo".

Fue una declaración impactante, que mostró la capacidad de Harris en el escenario del debate - presentada con confianza, entregada con habilidad, sin piedad y dirigida directamente a su oponente, quien más tarde la eligió como su compañera de fórmula.

Una oportunidad para procesar a Trump

Harris sin duda ha dedicado su tiempo en los debates a preparar material contra su oponente este año. Ella y Trump están programados para debatir por primera vez el martes en el estado crucial de Pensilvania, con ABC News transmitiendo el evento.

Los demócratas han intentado retratar esta campaña como una entre una ex fiscal en Harris y un convicto en Trump. Harris tendrá que cumplir con esta reputación como fiscal dura el martes al expresar la indignación de los demócratas hacia Trump frente a él.

A diferencia de con Biden, Harris no tendrá que buscar municiones en la década de 1970. Puede centrarse en su condena criminal en Nueva York, su responsabilidad en un caso de abuso sexual y difamación, sus políticas nacionalistas, sus afirmaciones infundadas de fraude electoral -para las cuales no hay evidencia- o su famosa promesa de enviar a la cárcel a los funcionarios electorales.

Un orador a la vez

Mientras Harris tendrá mucho que decir sobre Trump, no se beneficiará de sus interrupciones. Durante el debate, los micrófonos de los candidatos estarán silenciados cuando no les toque hablar, por lo que Trump no podrá interrumpir a Harris con insultos como lo hizo con Hillary Clinton, como "Eres un muñeco" o "Estarías en la cárcel", durante los debates en 2016.

También significa que el momento memorable de Harris en el debate vicepresidencial de 2020, cuando dijo "Sr. Vicepresidente, estoy hablando", en respuesta a Mike Pence que la interrumpía, no sucederá.

La preparación puede fallar

No todas las críticas planificadas de Harris funcionan tan bien como el ataque del autobús a Biden. Durante otro debate de 2019, Harris atacó a la senadora Elizabeth Warren sobre el tema del plan de Warren para desmantelar las empresas de tecnología.

Harris intentó simplificar este tema más grande expresando su decepción de que Warren no pidiera a Twitter (entonces una empresa diferente) que suspendiera la cuenta de Trump. Twitter suspendió la cuenta de Trump después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, pero la empresa luego fue comprada por Elon Musk y renombrada, y Trump ahora está activo en la plataforma nuevamente.

El punto de Harris pareció insignificante, lo que permitió a Warren hacer una declaración más convincente.

"Miren, no solo quiero sacar a Trump de Twitter, quiero sacarlo de la Casa Blanca", dijo Warren.

Este intercambio podría servir como un aviso para que Harris evite ahogarse en los detalles ya que Trump, como ha demostrado la historia, felizmente fabricará hechos para hacer sus puntos.

Líneas de ataque contra Harris

Esto nos lleva a un intercambio revelador de Harris en un debate de 2019. Ella enfrentó críticas de la ex congresista Tulsi Gabbard por su historial como fiscal, que estaba a la derecha del Partido Demócrata en ese momento. Gabbard acusó a Harris de ser demasiado dura con los ofensores de marihuana y tuvo otras críticas a su tiempo como fiscal.

"Estoy orgullosa de ese trabajo", respondió Harris, justificando su carrera como fiscal general diciendo que trabajó para mejorar California y se opuso a la pena de muerte, en lugar de solo dar "discursos elegantes" o servir en cuerpos legislativos.

La ironía es que Gabbard, ahora una ex demócrata, ha apoyado a Trump, quien aboga por la pena de muerte para los delincuentes de drogas.

Gabbard ha ayudado presuntamente a Trump en su propia preparación para los debates, y Trump probablemente intentará presentar a Harris como alguien que se inclina a la izquierda de la corriente principal estadounidense - cambiando sus posiciones para obtener ganancias políticas en 2019 y ahora modificándolas nuevamente para campaña para la presidencia.

Según una reciente encuesta realizada por The New York Times/Siena College, la contienda es bastante pareja, dentro del margen de error aceptable. Un pequeño número de votantes probables, menos del 10%, expresó la necesidad de obtener más información sobre Trump. Por otro lado, más de un cuarto de los participantes, el 28%, destacó su deseo de obtener más información sobre Harris. Esto podría indicar tanto su potencial para seguir desarrollándose como posibles tropiezos después de sus enfrentamientos con Trump.

A pesar de las críticas que enfrentó durante su campaña presidencial de 2020, la posición de Kamala Harris sobre la política quedó clara en sus debates. Fieramente criticó la postura anterior de Joe Biden sobre el autobús federally mandado, revelando una conexión personal con el tema.

Dado su historial como fiscal, se espera que Harris utilice su tiempo en el debate contra Donald Trump, centrando su atención en su condena criminal y otras políticas controvertidas.

