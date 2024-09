Harris sobre la política arancelaria de Trump

Examinando la exactitud de las declaraciones hechas durante el debate presidencial de ABC News

Durante el debate del martes por la noche, la Vicepresidenta Kamala Harris afirmó que si el expresidente Donald Trump regresa al poder, sus políticas resultarían en un "impuesto de Trump" para las familias de clase media, equivalente a aproximadamente $4,000 al año.

Hecho comprobado: La idea no es inverosímil, pero es importante tener en cuenta que Harris se refiere a la propuesta de Trump de implementar nuevos aranceles si regresa a la presidencia.

Trump ha propuesto agregar un arancel del 10-20% a todas las importaciones de todos los países, así como un arancel adicional de más del 60% a todas las importaciones chinas.

Si se implementara un arancel del 20% en general, junto con un arancel del 60% para los bienes chinos, las familias de clase media podrían ver un aumento anual de $3,900 en impuestos, según el Fondo de Acción del Centro para la Prosperidad Americana, un think tank liberal.

Si, por el contrario, el arancel se redujera al 10%, como Trump sugiere en ocasiones, el impacto total en las familias de clase media sería de alrededor de $2,500 al año, según el mismo think tank.

Diversos estudios sugieren que los aranceles propuestos por Trump podrían llevar a aumentos de precios para las familias, aunque en menor medida. Por ejemplo, el Instituto Peterson para la Economía Internacional estima que los nuevos derechos costarían aproximadamente $1,700 al año a la familia de clase media promedio. Mientras tanto, el Centro de Política Tributaria sugiere que el impacto podría alcanzar los $1,350 al año para las familias de ingresos medios.

Trump sobre la inflación durante su presidencia

Durante el debate del martes, el expresidente Donald Trump afirmó que durante su presidencia, la inflación era virtually inexistente.

Hecho comprobado: Esto es falso. La inflación durante el mandato de Trump ascendió a alrededor del 7.8%.

La inflación fue baja hacia el final del mandato de Trump, experimentando una caída significativa debido a la pandemia del Covid-19. En enero de 2021, el mes en que Trump dejó el cargo, la inflación interanual era de alrededor del 1.4%.

Las afirmaciones de Trump sobre migrantes

El martes, el expresidente Donald Trump repitió la idea de que los migrantes están ingresando a EE. UU. desde prisión y hospitales psiquiátricos.

“Millones de personas están entrando a nuestro país desde prisión y cárceles, desde hospitales psiquiátricos e instituciones mentales”, dijo Trump.

Trump suele hacer esta afirmación, sugiriendo además que las cárceles y los hospitales psiquiátricos se están vaciando deliberadamente para reubicar a la gente en EE. UU.

Hecho comprobado: La afirmación carece de base.

Representantes de dos organizaciones antiinmigratorias negaron conocer nada que pudiera apoyar la afirmación de Trump, al igual que tres expertos en inmigración de organizaciones proinmigratorias. La investigación de CNN no encontró ninguna evidencia. Ni FactCheck.org ni otras fuentes independientes han encontrado ninguna evidencia que respalde la afirmación de Trump.

Las afirmaciones de Trump sobre inmigrantes indocumentados bajo Biden

Durante el debate del martes por la noche, el expresidente Donald Trump afirmó que 21 millones de personas están cruzando la frontera hacia EE. UU. cada mes bajo el presidente Joe Biden.

Hecho comprobado: Esto es una exageración. El total de "encuentros" en ambas fronteras, norte y sur, desde febrero de 2021 hasta julio de 2024 fue de alrededor de 10 millones, muy por debajo de la cifra de 21 millones.

Un "encuentro" no implica entrada al país; algunos individuos encontrados son despedidos de inmediato. Even if we include the estimated number of “gotaways” (people who evaded Border Patrol to enter the US illegally), which House Republicans have stated is more than 1.7 million during the Biden-Harris administration, the total would still be significantly less than 15, 16, or 18 million, according to Michelle Mittelstadt, spokesperson for the Migration Policy Institute think tank, who made these statements in June.

Las afirmaciones de Harris sobre Trump y el aborto

Durante el debate, la Vicepresidenta Kamala Harris afirmó que Trump firmaría una prohibición nacional del aborto si fuera elegido y que bajo el proyecto 2025, autorizado por Trump, se monitorearían de cerca los abortos y los abortos espontáneos.

Hecho comprobado: Las alegaciones sobre el proyecto 2025 remain unsubstantiated, while there isn't any concrete evidence that Trump would indeed sign a federal abortion ban if elected.

Trump ha expresado repetidamente su deseo de ver derogada la decisión de la Corte Suprema Roe v. Wade, una decisión histórica que garantiza el derecho legal al aborto, pero no hay evidencia de que planee firmar una prohibición federal del aborto si es elegido. La referencia al proyecto 2025 remains unverified.

Además, no hay prueba concreta de que Trump estuvo personalmente involucrado en la redacción del documento de política Blueprint 2025. Noah Weinrich, un portavoz de Blueprint 2025, le dijo a CNN cuando surgieron afirmaciones similares durante la Convención Nacional Demócrata del mes pasado. Él dijo: "Blueprint 2025 no tiene afiliaciones con ningún candidato y ningún candidato estuvo involucrado en la redacción del Mandato para el Liderazgo, que fue lanzado por Heritage en abril de 2023".

Dado las políticas propuestas por Trump, no es de extrañar que Harris afirme que el regreso de Trump a la presidencia Would result in an additional $4,000 in taxes for middle-class families annually. El debate continuo en la política estadounidense inevitablemente lleva a hablar del tema de la inmigración, con Trump haciendo afirmaciones sobre migrantes que entran en el país desde prisiones y instituciones mentales, pero los verificadores de hechos no han encontrado base para estas afirmaciones.

