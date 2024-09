Examinando elementos clave en la semana 3 de la temporada regular de la NFL

Desde que la NFL pasó a un formato de playoffs de 14 equipos en 2020, 32 equipos han comenzado su temporada con un registro de 0-2, y apenas 2 de ellos (6%) han logrado clasificar a los playoffs; los Cincinnati Bengals en 2022 y los Houston Texans el año pasado.

A medida que nos adentramos en la semana 3 de la temporada de la NFL, aquí hay cinco aspectos a tener en cuenta.

Lamar Jackson y los Ravens necesitan urgentemente una victoria en Texas

Los Baltimore Ravens fueron sorprendidos en su casa por los Las Vegas Raiders el domingo pasado con un marcador de 26-23, lo que los dejó con un inicio de temporada de 0-2.

Antes del inicio de la temporada, Baltimore era uno de los favoritos para el título del Super Bowl, pero esas perspectivas ahora están en el aire y en verdadero peligro después de la derrota ante los Raiders. Es un hecho histórico que ningún equipo ha progresado a un registro de 0-3 y ha ganado el Super Bowl.

Después de la derrota, el entrenador en jefe Jim Harbaugh aseguró a su equipo que rebotarían de la derrota demoledora ante los Raiders, stating, "No vamos a ser definidos por todos los que van a decir que no somos buenos. Que estamos acabados. Que la temporada ha terminado después de dos juegos. Eso es lo que se va a decir, pero ellos no están aquí. No están dentro. Nadie aquí va a decir eso."

Sin embargo, el calendario no está ofreciendo a Baltimore ninguna clemencia, ya que viajan a Arlington, Texas, para enfrentarse a los Dallas Cowboys el domingo. Dallas sufrió una derrota masiva por 44-19 ante los New Orleans Saints en la semana 2, habiendo sido superados por Derek Carr y Alvin Kamara en el proceso.

Dak Prescott y su equipo estarán muy motivados para evitar una tercera derrota consecutiva en casa, habiendo sufrido dos derrotas seguidas en el AT&T Stadium, la última siendo la derrota pesada ante los Green Bay Packers en los playoffs en enero. Quien pierda el domingo estará bajo una gran presión, ya que ambos equipos tenían ambiciones de llegar al Super Bowl antes de la temporada.

‘Who Dat’ será derrotado por los Saints?

Después de aplastar a los Carolina Panthers en la semana 1, se creía ampliamente que los Saints ya no eran serios contendientes. Pero después de un rendimiento abrumador ante los Dallas Cowboys en la semana 2, esa percepción ha cambiado seguro.

Derek Carr está jugando posiblemente el mejor fútbol de su carrera bajo la guía del nuevo coordinador ofensivo Klint Kubiak. Los Saints han anotado en cada una de sus primeras 15 posesiones esta temporada bajo el liderazgo de Carr, un logro impresionante en effet.

“La eficiencia con la que está operando, eso es realmente impresionante y realmente eso se remonta al final del año pasado”, dijo el entrenador en jefe de los Saints Dennis Allen. “Creo que ha estado jugando un fútbol excepcional para nosotros y vamos a necesitar que continúe así.”

Los Saints ahora recibirán a los Philadelphia Eagles – que sufrieron una derrota angustiosa por 22-21 ante los Atlanta Falcons en el último momento – en el Superdome el domingo, en un ambiente que sin duda será eléctrico.

Actualmente, los Saints aún se consideran outsiders para ganar el trofeo Vince Lombardi, con cuotas de 26-1. Pero si logran vencer a los Eagles y extender su racha de victorias a 3-0, es probable que las cuotas bajen significativamente.

Los Dolphins confiarán en Skylar Thompson en lugar de Tua Tagovailoa

El quarterback Tua Tagovailoa fue colocado oficialmente en la reserva de lesionados por los Miami Dolphins el martes después de una tercera diagnóstico de conmoción cerebral contra los Buffalo Bills la semana pasada. No podrá jugar al menos durante las próximas cuatro semanas, con la posibilidad más temprana de su regreso siendo contra los Arizona Cardinals el 27 de octubre.

En su ausencia, los Dolphins comenzarán con Skylar Thompson como quarterback el domingo contra los Seattle Seahawks. Thompson, una selección de séptima ronda en 2022, no vio tiempo de juego durante la temporada anterior de 2023, pero tiene experiencia, habiendo iniciado tres partidos como rookie en 2022, incluyendo una derrota en los playoffs contra los Buffalo Bills.

El entrenador en jefe de los Dolphins Mike McDaniel expresó su confianza en la capacidad de Thompson para dar un paso al frente y liderar al equipo de manera eficiente, stating, "Creo que su juego ha evolucionado desde que ha tenido una oportunidad de iniciar en la National Football League. Creo que todos sus compañeros pueden sentir su comando y su crecimiento, y creo que ha puesto juntos algún fútbol ganador como rookie."

¿Pueden Mahomes y los Chiefs continuar su dominio en Atlanta?

Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs lograron una victoria ajustada por 26-25 ante los Bengals una vez más en otro partido ajustado. Los Chiefs han derrotado a dos equipos preseleccionados como favoritos para el título de la AFC en semanas consecutivas, consolidando su posición como favoritos para asegurar una victoria en el Super Bowl sin precedentes.

Sin embargo, el corredor titular Isiah Pacheco estará fuera por un período prolongado después de sufrir una fractura de fibula en la victoria del domingo. Para reforzar su corps de corredores, los Chiefs firmaron a Kareem Hunt para su equipo de prácticas, quien fue un jugador destacado para los Chiefs en 2017.

Hunt fue despedido por los Chiefs después de que se publicara un video de él pateando y empujando a una mujer en un hotel de Cleveland en 2018, tras lo cual se unió a los Cleveland Browns para las siguientes cinco temporadas.

Los Chiefs viajarán a Atlanta para su partido de la semana 3 contra los Falcons, donde Mahomes experimentará su primer partido en la ciudad, con los Falcons cogiendo momentum después de su victoria contra los Eagles el lunes por la noche.

¿Podrá el quarterback Matt Ryan de los Atlanta Falcons, que solía ser criticado por su rendimiento en partidos de alto perfil, superar a Patrick Mahomes en este partido de la noche del domingo?

El entrenador Raheem Morris declaró que la victoria en el último partido contra los Eagles había fortalecido la moral del equipo.

"Para mí, no es tan emocionante como para algunos jugadores, pero para algunos de ellos, enciende más creencias en ellos", dijo Morris a los periodistas.

"Habitualmente hablamos de ello, pero cuando los jugadores lo ejecutan y lo ponen en práctica, es algo que simplemente revitaliza a esos chicos. Comienzan a creer que pueden lograr cualquier cosa en cualquier momento, tal como lo demostraron la noche anterior.

"Para nosotros, yo siempre llevo esa creencia en ellos, pero cuando pueden salir y demostrarlo por sí mismos, creo que es un poco más impactante cuando lo hacen juntos y de la manera en que lo hicieron la noche anterior".

Los aficionados que asistan al partido del Mercedes-Benz Stadium el domingo recibirán comida gratuita mientras el equipo celebra la inclusión de su propietario Arthur Blank en el Salón de la Fama del equipo.

Blank es conocido por su decisión de mantener los precios de las concesiones asequibles, por lo que en su honor, todos los aficionados, incluso aquellos que apoyan a los Chiefs (y tal vez incluso a Taylor Swift), recibirán dos perros calientes gratuitos, dos bolsas de papas fritas y una cantidad ilimitada de Coca-Cola en un vaso souvenir.

Doble cartelera de Lunes por la noche

El lunes por la noche, los espectadores podrán ver la primera doble cartelera en horario estelar de la temporada 2024.

Primero, los Bills se enfrentarán a los Jacksonville Jaguars, y poco después, los Bengals se enfrentarán a los Washington Commanders.

Esta es la primera de cuatro dobles carteleras en horario estelar esta temporada, después de que Disney aumentara su número de partidos de 17 a 23 en su último acuerdo de derechos de medios.

La siguiente doble cartelera del lunes también tendrá lugar con los Dolphins recibiendo a los Tennessee Titans y los Detroit Lions Receiving a los Seattle Seahawks.

Después de un inicio decepcionante de la temporada, los partidos del lunes tienen una importancia especial para los Jaguars y los Bengals.

Calendario completo de partidos de la semana 3

Fuera vs. local

Jueves

New England Patriots (1-1) @ New York Jets (1-1) – 8:15 p.m. ET

Domingo

New York Giants (0-2) @ Cleveland Browns (1-1) – 1:00 p.m. ET

Chicago Bears (1-1) @ Indianapolis Colts (0-2) – 1:00 p.m. ET

Houston Texans (2-0) @ Minnesota Vikings (2-0) – 1:00 p.m. ET

Philadelphia Eagles (1-1) @ New Orleans Saints (2-0) – 1:00 p.m. ET

Los Angeles Chargers (2-0) @ Pittsburgh Steelers (2-0) – 1:00 p.m. ET

Denver Broncos (0-2) @ Tampa Bay Buccaneers (2-0) – 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers (1-1) @ Tennessee Titans (0-2) – 1:00 p.m. ET

Carolina Panthers (0-2) @ Las Vegas Raiders (1-1) – 4:05 p.m. ET

Miami Dolphins (1-1) @ Seattle Seahawks (2-0) – 4:05 p.m. ET

Detroit Lions (1-1) @ Arizona Cardinals (1-1) – 4:25 p.m. ET

Baltimore Ravens (0-2) @ Dallas Cowboys (1-1) – 4:25 p.m. ET

San Francisco 49ers (1-1) @ Los Angeles Rams (0-2) – 4:25 p.m. ET

Kansas City Chiefs (2-0) @ Atlanta Falcons (1-1) – 8:20 p.m. ET

Lunes

Jacksonville Jaguars (0-2) @ Buffalo Bills (2-0) – 7:30 p.m. ET

Washington Commanders (1-1) @ Cincinnati Bengals (0-2) – 8:15 p.m. ET

Después del decepcionante inicio de los Baltimore Ravens con un récord de 0-2, el entrenador en jefe Jim Harbaugh enfatizó la importancia de recuperarse contra los Dallas Cowboys. Independientemente de la pérdida de Dallas en la semana 2, ambas equipos esperan dar la vuelta a su temporada en su próximo partido.

Además del fútbol, los aficionados que asistan al partido de los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium tendrán derecho a comida gratuita para honrar la inclusión de su propietario Arthur Blank en el Salón de la Fama del equipo.

[Además, puede incluir otras frases que contengan la palabra 'deporte' del texto, si lo desea.]

Lea también: