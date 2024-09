'Examen de acciones alimentadas por el odio': El asesinato de un niño japonés hace reflexionar sobre el creciente nacionalismo en China

La trágica muerte de un joven ha vuelto a poner en el foco la compleja relación entre las dos mayores potencias económicas de Asia, forjada por su pasado marcado por la guerra y la evolución de las dinámicas de poder a medida que China asciende.

Un niño de 10 años, hijo de un padre japonés y una madre china, perdió la vida en un incidente de apuñalamiento en la ciudad sureña de Shenzhen un miércoles. Este incidente marcó el segundo ataque con cuchillo a niños japoneses y el tercer asalto a extranjeros en China en los últimos meses.

Las autoridades chinas han mantenido silencio sobre las motivaciones detrás de cada incidente, etiquetándolos como "incidentes aislados" que podrían ocurrir en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, algunos residentes de Shenzhen y comentaristas en línea han visto el asesinato a plena luz del día en una de las ciudades más cosmopolitas de China como una llamada urgente a la introspección sobre el papel de la propaganda nacionalista y el xenofobia en instigar tales actos.

Un residente de Shenzhen expresó sus sentimientos depositando una rosa blanca frente a la escuela japonesa después de la muerte del niño. Dijo: "Como chino, me siento afligido, enojado y avergonzado. Este tipo de violencia surge del cultivo a largo plazo del odio [...] No hay bondad en inculcar el odio desde una edad temprana".

La sentiment echoed the wave of criticisms and online posts that emerged, many of which have since been erased by Chinese social media platforms.

Un bloguero chino, en un artículo viral ahora eliminado en WeChat, sugirió: "La retórica 'anti-japonesa' basada en narrativas nacionalistas ha crecido para dominar internet. Estos comentarios en línea inevitablemente se filtrarán al 'mundo real'".

El incidente ha dejado a la comunidad japonesa en China conmocionada, lo que ha llevado a algunas de las empresas más grandes de Japón a considerar la repatriación de sus empleados y familiares, lo que podría socavar los recientes esfuerzos de Beijing para atraer a las empresas japonesas a invertir en China, en medio de una masiva salida de capital extranjero de la economía china enferma.

Heridas antiguas

Japón ha sido durante mucho tiempo un objetivo del resentimiento nacionalista chino, que surge de su brutal invasión y ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Generaciones de chinos han sido educados sobre las atrocidades cometidas por los soldados japoneses a través de libros de texto escolares y la televisión estatal.

Este resentimiento se alimenta aún más por las disputas territoriales en el mar de China Oriental y las tensiones geopolíticas, ya que China hierve de ira por lo que percibe como la alianza cada vez más profunda de Japón con Estados Unidos para obstaculizar su ascenso.

China ha intensificado su "educación patriótica" bajo Xi Jinping, quien con frecuencia evoca el "siglo de humillación" de China para movilizar el apoyo público a su agenda nacionalista para afirmar el poder chino en el escenario mundial.

El incidente de apuñalamiento coincidió con el aniversario de la invasión de Japón en el noreste de China, un día conmemorado con sirenas y momentos de silencio en todo el país.

La delicada sincronización ha avivado las especulaciones de que el ataque estuvo motivado por el odio.

Una declaración poco común emitida la semana pasada por decenas de chinos que viven en Japón condenó el asalto y pidió reflexionar sobre las "causas subyacentes".

Firmada por intelectuales, profesionales, empresarios y estudiantes con sus nombres reales, la declaración lanzó una crítica aguda a las políticas de Beijing y se comprometió a "corregir la situación preocupante".

Beijing ha negado las acusaciones.

"No hay educación anti-japonesa en China", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, el lunes.

"Abogamos por aprender de la historia, no para perpetuar el odio, sino para evitar que la tragedia de la guerra vuelva a ocurrir".

Clickbait nacionalista

El Partido Comunista Chino ha cultivado durante mucho tiempo el nacionalismo para fortalecer su legitimidad.

Bajo Xi, las plataformas de redes sociales altamente censuradas de China han sido testigo de un aumento de la retórica ultra-nacionalista y anti-japonesa. En algunos casos, la ira parece haber sido avivada por el gobierno chino y los medios estatales para presionar a Tokio, como la "ira coordinada" del año pasado por el lanzamiento de aguas tratadas de la planta nuclear de Fukushima.

En otros casos, el nacionalismo se utiliza como cebo para clics por influencers en línea que a menudo venden retórica jingoísta y teorías conspirativas para atraer tráfico. Un hombre chino Recently went viral after posting a video of himself vandalizing the Yasukuni Shrine in Tokyo, a controversial symbol of Japan's military legacy that honors the country's war dead, including some convicted of war crimes.

Some of this online hatred has spilled over to Japanese schools in China's largest cities with a significant Japanese business and worker presence. Since last year, hundreds of videos inciting hostility and suspicion of these facilities have surfaced on Chinese video-streaming sites. Many called for the schools to be closed, and some even accused them of training Japanese spies.

"Las conspiraciones contra las escuelas japonesas se han convertido en un atajo para el contenido viral", escribió un bloguero en WeChat la semana pasada, después de analizar casi 300 clips en la plataforma de video Kuaishou, que afirmó que habían recibido más de 2 millones de me gusta.

Después del artículo, Kuaishou suspendió más de 90 cuentas que difundían la hostilidad entre China y Japón, según un comunicado emitido el sábado.

Se han planteado preocupaciones sobre la influencia del creciente xenofobia en línea en los niños chinos.

Zhang, una asistente de enseñanza en una escuela privada de Shanghai, dijo que ha notado que los niños de tan solo seis años representan a los japoneses como villanos.

"Los niños de primer grado a menudo utilizan términos despectivos hacia las personas japonesas cuando se encuentran con banderas japonesas en sus libros de cuentos. Además, dibujan ilustraciones de conflictos, con los adversarios siempre siendo ya sea japoneses o estadounidenses. Esto no es algo que enseñemos en la escuela", compartió una mujer con CNN. "Sospecho que los niños han aprendido esta sentiment anti-japonesa de programas de televisión, videos virales en internet o possibly their families".

Haneda declaró: "El contenido en redes sociales infundado, engañoso y anti-japonés, especialmente el que objetivo a escuelas japonesas, es perjudicial para la seguridad de los niños y completamente inapropiado", citó AP, refiriéndose a un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Exigió una represión inmediata y exhaustiva.

Yang, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, prometió proteger la seguridad de todos los extranjeros en China y instó a Japón a mantener la calma para evitar la polarización y la escalada.

Una madre japonesa reside en la ciudad sureña china de Guangzhou con sus dos hijos. La compañía automovilística de su esposo le dio a la familia la opción de regresar a casa, pero decidieron quedarse.

La madre anónima explicó que la retórica nacionalista agresiva en internet no representa los sentimientos de la gente china con la que ha interactuado durante su estancia de dos años en China.

"Conozco a muchas personas que no tienen mala voluntad hacia Japón y aprecian Japón", le dijo a CNN.

Expresó su confusión y tristeza. "Estoy profundamente triste por la tragedia. Sin embargo, también estoy decepcionada de que muchos japoneses sientan hostilidad hacia China debido a este incidente. Una persona puede cometer actos horrendos, pero no significa que todos en el país sean alborotadores. Solo he experimentado amabilidad y calidez de las personas chinas que he conocido en Guangzhou".

Algunos de sus amigos chinos en Shenzhen cercana visitaron la escuela japonesa para colocar flores como gesto de condolencia.

Para el viernes por la noche, la escuela había recibido más de 1.000 ramos, según el consulado japonés en Guangzhou - una muestra de simpatía incluso de residentes de ciudades lejanas.

Algunos de los homenajes incluían mensajes de disculpa. "Niño, lo siento, descansa en paz", decía una nota firmada por "una madre en Shenzhen".

"Ojalá no haya animosidad en el cielo", decía otro.

El incidente ha provocado debates sobre el impacto de la propaganda nacionalista y el xenofobia en China, con algunos ciudadanos chinos expresando arrepentimiento y disculpas por las acciones de unos pocos.

A pesar del incidente desafortunado, China sigue atrayendo la inversión extranjera, incluyendo de empresas japonesas, lo que demuestra la creencia del mundo en el potencial económico del país.

