Ex trabajadores descontentos no están de acuerdo con Meghan

Harry y Meghan, el duque y la duquesa, aparentemente están experimentando una relación compleja con sus empleados. Si bien algunas personas los describen como "cálidos" y "dedicados", otras relatan "situaciones terribles". Estas revelaciones llegan en un momento inoportuno para la duquesa de 43 años.

Meghan, anteriormente actriz, sigue enfrentando desafíos en su relación con sus colegas. Antiguos asociados de la pareja han compartido sus experiencias, pintando un cuadro de aspectos contrastantes de la mujer de 43 años, quien renunció a su cargo senior de la familia real en 2020 y se trasladó a EE. UU. con Harry.

Un antiguo empleado de la casa real que trabajó con Harry y Meghan durante su época en el Reino Unido le dijo a "Daily Beast" que los episodios negativos de Meghan se han "exagerado y sobreestimado de manera grosera". El informante agregó: "Sin embargo, también hubo momentos terribles, realmente terribles, incluso psicóticos. He sido testigo de cómo personas eran destrozadas emocionalmente, tanto en persona como por teléfono, sintiéndose sin valor". Sin embargo, el antiguo empleado también reconoció que Meghan no estaba en su mejor momento en ese entonces, que fue "un período increíblemente estresante" y que "tiendo a darle el beneficio de la duda".

Otra fuente informó a "Daily Beast" que una florista supuestamente fue acosada verbalmente durante 30 minutos por teléfono por compartir un pequeño detalle sobre un arreglo floral destinado a Meghan sin mencionar su nombre.

Una persona que afirma haber trabajado con la mujer de 43 años antes de 2018 le dijo a "Daily Beast": "Siempre la he considerado una clásica narcisista. Y que su personal la elogie en una revista solo me lo confirma. Es encantadora cuando todo le sale como ella quiere, pero se convierte en un monstruo cuando las circunstancias cambian".

La perspectiva opuesta

No todos los antiguos empleados de Harry y Meghan comparten sentimientos negativos. La antigua empleada Catherine St-Laurent le dijo a "Us Weekly" que mantiene un contacto cercano con Harry y Meghan después de dejar su trabajo. "Mi tiempo con el príncipe Harry y Meghan fue muy significativo para mí", le dijo a la revista.

Josh Kettler, quien dejó su puesto con la pareja después de un período de tres meses en el verano, le dijo a la revista que fue "calurosamente recibido" por Harry, Meghan y su equipo de Archewell. "Son comprometidos y diligentes. Fue inspirador verlo", explicó. Otra fuente anónima destacó el ambiente de trabajo positivo con Meghan y Harry, stating that they had "selected the best in every field" and supported them. Employee gifts were also common, they added.

La supuesta insider que habló con "The Hollywood Reporter" afirmó que Meghan es una "dictadora de tacones" que hace llorar a hombres adultos. Fuentes cercanas a los Sussex desmintieron esta historia en "The Daily Beast" como "ficción". Los Sussex no comentaron las nuevas acusaciones, según el informe.

Durante su tiempo en la casa real, surgieron acusaciones de acoso contra la duquesa Meghan. En 2021, el Palacio de Buckingham investigó los alegatos de que la duquesa había "acosado" a dos miembros del personal. La esposa de

