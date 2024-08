Sentencia en el juicio por homicidio - Ex pareja asesinada - cadena perpetua

Un año después de la muerte violenta de una mujer de Netphen cerca de Siegen, su antiguo pareja ha sido condenada a cadena perpetua por asesinato. El Tribunal Regional de Siegen encontró probado que el ahora hombre de 24 años, de origen sirio, había apuñalado mortalmente a la joven mujer con múltiples heridas de cuchillo hace aproximadamente un año. El cuerpo de la mujer de 23 años fue encontrado después de una búsqueda exhaustiva en un camino rural cerca de Emmerich en la frontera germano-neerlandesa en agosto de 2023.

El hombre de 24 años no respondió a las acusaciones hoy en el tribunal. La sentencia también se basó en las declaraciones de un hombre que fue testigo en el juicio. Este hombre había estado viajando con la pareja y sus dos hijos pequeños en el área de la frontera germano-neerlandesa en agosto de 2023.

Durante una parada en Emmerich, el entonces pareja supuestamente obligó a la joven mujer a realizar sexo oral en el otro hombre - el posterior testigo. Mientras ella se arrodillaba, el hombre de 24 años le infligió cortes profundos en el cuello y continuó apuñalándola. La mujer perdió mucha sangre en poco tiempo y murió en el camino rural, como se describió en la sentencia del tribunal.

Un granjero descubrió el cuerpo en Emmerich. La mujer de 23 años había sido reportada como desaparecida y se había buscado exhaustivamente. La policía había asegurado el arma del crimen en Siegen en la orilla del río Sieg.

Según el Tribunal Regional, la culpa del hombre no se ve disminuida. A pesar de que se detectó una pequeña cantidad de cannabis en una prueba de sangre después de su arresto, no tuvo ningún impacto en la sentencia impuesta. La sentencia aún no es definitiva y se puede interponer un recurso dentro de una semana.

