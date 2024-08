- Ex jefe del BND: "Esta es la hora del espionaje y el sabotaje"

El ex presidente del Servicio Federal de Inteligencia, Gerhard Schindler, advierte contra la histeria ante las sospechas de sabotaje contra las Fuerzas Armadas alemanas. Debemos esperar y ver si se confirma la sospecha en la base aérea de Colonia/Wahn, dijo Schindler el viernes por la mañana en el Deutschlandfunk. En un conflicto como la guerra de Ucrania, no solo es una confrontación militar, sino también una guerra de información. "Esta es la hora del espionaje y el sabotaje. Claro, debemos ser más vigilantes, pero también debemos estar tranquilos y no propagar histeria".

El ex jefe del BND señaló que la infraestructura crítica no puede ser monitoreada y protegida al 100%. "Y no solo hablo de instalaciones militares, sino también de aeropuertos y instalaciones de Deutsche Bahn. Son kilómetros de fronteras, kilómetros de cercas". Pero los responsables son conscientes de ello y trabajan para mejorar la protección paso a paso.

Schindler enfatizó que Rusia ve el sabotaje como un módulo de la guerra - "y si la situación militar se deteriora, no duda en llevar a cabo acciones de sabotaje en Alemania". Por lo tanto, es necesaria la vigilancia. "Medidas protectoras pasivas" como cercas o controles de seguridad son necesarias, pero también medidas activas como contraespionaje o inteligencia de comunicaciones. "Y aquí, estamos un poco retrasados".

Schindler expresó confianza en que ahora hay voluntad política para el cambio. "Si me hubieras preguntado hace dos o tres años, habría dicho que no", dijo en respuesta a una pregunta. "Ahora se puede ver que la 'Wende', aunque no es dramática, está funcionando paso a paso, también en la mente de los políticos". Ve a Alemania en un buen camino.

Schindler fue presidente del Servicio Federal de Inteligencia de 2012 a 2016 y ahora trabaja como consultor empresarial. En la base de Cologne/Wahn, hay sospechas de que el agua potable podría haber sido contaminada. La evaluación de las muestras relevantes aún está pendiente.

El aumento de las actividades de espionaje se hace evidente en situaciones de conflicto como la guerra de Ucrania, lo que hace crucial que las naciones sean más vigilantes y mejoren sus medidas de contraespionaje. Rusia ve el sabotaje como una táctica en la guerra y puede recurrir a tales acciones en Alemania si la situación militar se deteriora, enfatizando la necesidad de medidas protectoras activas más fuertes.

Lea también: