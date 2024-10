Evolución positiva: Contrariamente a las expectativas de un aterrizaje difícil, las predicciones resultaron inexactas.

¡Gracias a Dios que está sucediendo! La economía de EE. UU. actualmente está desafiando todas las predicciones. No es que todo esté bien o que todos los estadounidenses estén prosperando, pero dos factores cruciales - el empleo y los precios - se están estabilizando en niveles satisfactorios. Hay muchos trabajos disponibles, los salarios están aumentando y la inflación ha vuelto a sus niveles prepandémicos. Además, el mercado de valores está rompiendo récords consecutivos, lo que refleja el optimismo de los inversores.

Si esto no es un aterrizaje suave, ¿entonces qué es? Sung Won Sohn, un profesor de finanzas y economía en la Universidad Loyola Marymount, expresó esta idea después del impresionante informe de empleo de septiembre que superó las expectativas.

El término 'aterrizaje suave' versus 'aterrizaje difícil' -aunque se usa demasiado- sigue siendo una metáfora visualmente atractiva. La economía se compara con un avión y la Reserva Federal (Fed) con su piloto. Ajustar los controles perfectamente te permite disfrutar de un descenso sereno con inflación enfriada y un mercado laboral próspero. Si no se maneja bien, se desencadena una recesión.

Los defensores del 'aterrizaje difícil', que argumentaban que era necesario una recesión para domar la inflación, se equivocaron, dijo Aaron Sojourner, economista laboral en el Instituto W.E. Upjohn para la Investigación del Empleo. "La inflación ha sido abatida y los empleos están vivos", dijo Sojourner.

La metáfora no es de un libro de economía de primer año. La Fed no emite algún tipo de alerta cuando las imaginarias ruedas de aterrizaje de la economía tocan tierra. Al igual que una recesión, solo se puede confirmar después.

En este momento, tenemos precios estables y alto empleo.

Sojourner cuestiona cuánto tiempo la economía tiene que 'permanecer' en este estado para que todos se relajen. Un poco más largo -digamos, unos pocos meses más- sería ideal.

Eventos imprevistos en las próximas semanas y meses podrían potencialmente cambiar el panorama económico, pero el notable informe de empleo de septiembre trajo alivio a muchos economistas preocupados por el informe de empleo de julio, que parecía bastante desolador antes de una corrección el viernes.

Para recordar, los empleadores añadieron 254,000 empleos en septiembre, según el informe del Bureau of Labor Statistics del viernes, muy por encima de los 140,000 esperados. La tasa de desempleo bajó al 4.1% desde el 4.2%.

Como explicó el economista Justin Wolfers, los temores de un mercado laboral que se ralentiza eran infundados, ya que los datos eran incompletos. Los últimos tres meses tuvieron un promedio de 186,000 nuevos empleos al mes, lo que es deseable.

Incluso algunos pesimistas están reconociendo su error. El ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley, un vocal defensor del 'aterrizaje difícil', admitió a Bloomberg que había sido demasiado pesimista.

"Durante los últimos años, he sido excesivamente pesimista sobre los riesgos de un 'aterrizaje difícil' para la economía de EE. UU.", escribió en una columna de opinión. "Es razonable concluir que... una recesión sigue siendo extremadamente improbable".

Quede claro que Dudley no quería una recesión. No fue una voz aislada que dudaba de la posibilidad de un aterrizaje suave. Como el ex secretario del Tesoro Larry Summers le dijo a Bloomberg, "Los aterrizajes suaves son la victoria de la esperanza sobre la experiencia, pero a veces la esperanza vence a la experiencia".

A pesar de la reconsideración de Dudley y otros, siguen enfatizando la importancia del mercado laboral.

Al menos un economista cree que es hora de cambiar de metáfora. "Deberíamos abandonar el parloteo del aterrizaje suave versus aterrizaje difícil y comenzar a hablar de una fuerte expansión en la mitad del ciclo", remarked Joe Brusuelas, chief economist at RSM. "Una recesión simplemente 'no está sucediendo'", argumentó.

La comunidad empresarial ha sido impulsada por la mejora constante en el mercado laboral, con muchas empresas experimentando un aumento de la demanda debido al crecimiento constante del empleo. Prominentes economistas, como Bill Dudley, han tenido que revisar sus predicciones sobre una posible recesión, reconociendo que la economía podría estar experimentando una fuerte expansión en lugar de un aterrizaje suave.

