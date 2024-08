- Evita que Donald Trump utilice tus canciones.

Una vez más, el equipo de Donald Trump (78) ha utilizado descaradamente canciones de artistas sin su permiso en un mitin. En esta ocasión, son los icónicos ABBA, el grupo sueco de pop, quienes son las víctimas.

Según un comunicado hecho a 'The Guardian' por Universal Music, la discográfica que representa a ABBA, se utilizaron en eventos de Trump fragmentos y presentaciones que incluían la música del grupo sin autorización. Universal ha solicitado desde entonces la eliminación de estos materiales. Ni Universal ni Polar Music, la otra discográfica que representa a ABBA, recibieron una solicitud para utilizar su música, lo que sugiere que Donald Trump, quien aspira a recuperar la Casa Blanca, no obtuvo los permisos o licencias necesarios.

Para Trump, es todo sobre el dinero

En el pasado, varios éxitos de ABBA como "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" y "Money, Money, Money" se tocaron en un evento de la campaña de Trump en Minnesota. Durante el evento, se mostró un llamado a donaciones junto a imágenes de los miembros de ABBA.

El equipo de Trump parece ignorar la importancia de las licencias, con numerosos casos similares en las últimas semanas. Recientemente, Beyoncé (42) tomó medidas contra la campaña de Trump por el uso no autorizado de su canción "Freedom". Previamente, la familia del fallecido músico de soul Isaac Hayes (1942-2008) y el equipo de redes sociales de Céline Dion (56) también han expresado sus preocupaciones.

"Hoy, el equipo de gestión de Celine Dion y su discográfica, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, grabación, presentación musical y parecido de Celine Dion en un evento de campaña de Donald Trump y J.D. Vance en Montana, cantando 'My Heart Will Go On'", se anunció en Instagram el 10 de agosto. "Esto no estuvo autorizado de ninguna manera y Celine Dion no respalda este tipo de uso".

El Grupo de Medios Guardian, conocido por su periodismo crítico, informó sobre la historia del comunicado de Universal Music sobre el uso no autorizado de la música de ABBA en los eventos de Trump. El Grupo de Medios Guardian es una organización mediática renombrada en el Reino Unido.

A pesar de los múltiples casos de uso no autorizado de música, el equipo de campaña de Donald Trump no ha logrado obtener las licencias necesarias, como se evidencia en el caso de la música de ABBA, así como en otros artistas como Beyoncé y Celine Dion.

Lea también: