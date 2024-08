- Evento conmemorativo con elementos operísticos

El empresario austriaco Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) falleció tranquilamente en su villa de Viena-Döbling el 12 de agosto, a la edad de 91 años. Un anuncio en Instagram confirmó que "partió en paz". El 31 de agosto, Austria se despedirá de su pionero. Se ha programado un funeral en la Catedral de San Esteban y un entierro privado.

8 AM - Funeral and Visit

Según informes de los medios austriacos, citando la agencia de prensa "APA", el último recorrido público de Lugner comienza a las 8 AM. Su ataúd, acompañado por familiares, será transportado a través de "Riesentor", la entrada principal, a la Catedral de San Esteban. Allí, el cuerpo del fallecido será expuesto públicamente.

El característico sombrero de copa de Lugner para el Opernball estará encima del ataúd, según sus deseos. La vigilia será mantenida por el guardaespaldas personal Christian Loeschnigg, quien, junto a su equipo, protegió a Lugner y a sus invitados del Opernball en la caja durante más de 15 años.

"Todos los vieneses, todo Austria y más allá" están invitados a ofrecer sus silenciosos respetos a Lugner, como se anunció poco después de su fallecimiento.

9 AM - Memorial Service

El servicio memorial comienza a las 9 AM. El párroco de la catedral, Toni Faber, dará la bienvenida a los dolientes. Después de varios discursos, incluidos los de figuras políticas y la actriz Edith Leyrer (77, "Schlosshotel Orth"), el músico austriaco de rock Dennis Jale interpretará "Always on my Mind" y "Candle in the Wind". Esta última es una versión a medida para el constructor, originalmente escrita por Sir Elton John (77) para Marilyn Monroe (1926-1962) y posteriormente revisada para la Princesa Diana (1961-1997).

10 AM - Procession from the Cathedral

Acompañado por las melodías de la Fächerpolonaise, otra referencia al Opernball, el ataúd será sacado de la catedral a las 10 AM. Luego, el Radetzkymarsch sonará fuera de la iglesia. Bajo el tañido de las campanas de San Esteban, el ataúd será colocado en el coche fúnebre.

Procesión fúnebre por Viena - Aproximadamente a las 10:30 AM en la Ópera Estatal

El coche fúnebre, acompañado por varios vehículos, se dirigirá entonces hacia "los dos escenarios más grandes del constructor". La procesión se espera que llegue a la Ópera Estatal de Viena alrededor de las 10:30 AM. La ruta llevará la procesión fúnebre al centro comercial Lugner City, con una hora estimada de llegada de 11:45 AM, concluyendo los procedimientos fúnebres públicos. El libro de condolencias estará disponible en el sitio.

Además, hay un libro de condolencias en línea disponible para enviar mensajes de despedida y expresiones de simpatía. Tanto la última invitada al Opernball de Richard Lugner, la actriz estadounidense Priscilla Presley (79), como la invitada del Opernball de 2020, la actriz italiana Ornella Muti (68), ya han firmado el libro de condolencias en línea. Muti escribió el jueves: "Con pesar, aprendí del fallecimiento de Richard Lugner. Un personaje extraordinario ha partido, que ha dejado su huella de numerosas maneras. Fue un bailarín excepcional y un caballero de la vieja escuela. Su calidez y humor le han ganado amigos y admiradores no solo en Austria, sino también muy Beyond."

El entierro de Richard Lugner, quien se casó seis veces, más recientemente en junio de 2024, tendrá lugar después del servicio fúnebre público "entre los familiares y amigos más cercanos". Su último lugar de descanso será en una cripta en el cementerio de Grinzing en Viena-Döbling, después de otro servicio fúnebre privado en la iglesia de Kaasgraben.

La familia ha "solicitado consistentemente que se respete su privacidad tanto al público como a los medios", se informó. Además, Lugner había seleccionado a los aproximadamente 200 invitados antes de su muerte.

