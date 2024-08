El Individuo queSupervisa 'Un Recipiente de Arco Iris' - Evelin Matt falleció a los 89 años.

Pionera de la Televisión Evelin Matt Se Despide a los 89 Años

Evelin Matt, una personalidad innovadora en la televisión de Alemania Oriental, se ha despedido a la edad de 89 años. La noticia fue dada a conocer primero en Facebook por la revista "SuperIllu". Matt fue la co-creadora del popular programa de variedades "A Potpourri of Variety", que se emitió de 1972 a 1992 y presentó artistas occidentales como ABBA.allió el camino para numerous TV stars en la antigua República Democrática Alemana, incluyendo Wolfgang Lippert, quien más tarde presentó "Wetten, dass..?" en ZDF. Lippert una vez se refirió a Matt como la "jefa formidable" de "A Potpourri of Variety" en el periódico Bild.

Matt se mantuvo determinada a llamar al programa "A Potpourri of Variety", a pesar de la oposición inicial. "En ese momento, ni siquiera teníamos televisión a color. Los primeros cuatro episodios se emitieron en blanco y negro", compartió con Bild en 2022, conmemorando el 50º aniversario del programa. La antigua presentadora de "A Potpourri of Variety" Dagmar Frederic (79) rindió homenaje a Matt en el post de Facebook de SuperIllu: "Todos mis pensamientos más sinceros - y los tengo muchos - están con ella en su final de camino". No se mencionó ninguna razón para su fallecimiento en el post.

