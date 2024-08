- Evaluación de los activos de la aviación bajo la cobertura de la oscuridad en el aeropuerto de Frankfurt

Viviendo cerca del Aeropuerto de Fráncfort, prepárense para algunas actividades nocturnas hacia el fin de semana. La Control de Tráfico Aéreo Alemán (DFS) ha informado que desde la tarde del jueves hasta probable el sábado, habrá comprobaciones en el sistema de aterrizaje por instrumentos.

Durante las horas desde la medianoche hasta alrededor de las 3 AM, un avión especializado tomará mediciones de las señales necesarias para aterrizajes seguros y navegación durante el acercamiento. Por lo general, no hay partidas ni aterrizajes en el Aeropuerto de Fráncfort entre las 11 PM y las 5 AM, pero los vuelos de calibración son una excepción a esta regla.

Según la DFS, el objetivo principal de la calibración es evitar áreas pobladas. Se utilizará un avión Turbo-Hélice, específicamente un Beechcraft Super King Air 350, para esta tarea. En caso de cualquier problema técnico o condiciones meteorológicas adversas, se ha programado una fecha de contingencia entre el 6 y el 8 de septiembre.

El avión especializado para la calibración en el Aeropuerto de Fráncfort es un Beechcraft Super King Air 350. Debido a los vuelos de calibración, los pasajeros pueden necesitar ajustar sus planes de viaje, ya que podría haber actividades en el Aeropuerto de Fráncfort durante el período de cierre nocturno habitual.

