- Evaluación de las aeronaves una vez más en condiciones nocturnas en el aeropuerto de Frankfurt

Vecinos cercanos al Aeropuerto de Fráncfort deben prepararse para otra serie de vuelos de verificación nocturnos para el fin de semana. El Sistema de Aterrizaje por Instrumentos será examinado desde el jueves hasta el domingo, según el anuncio del Control de Tráfico Aéreo Alemán (DFS). Durante estas horas, de 11 PM a alrededor de las 3 AM, un avión en particular evaluará la precisión de señales vitales necesarias para aterrizajes seguros y para ayudar a los pilotos durante su descenso. Por lo general, no se permiten partidas ni actividades de aterrizaje en el Aeropuerto de Fráncfort entre las 11 PM y las 5 AM; sin embargo, se conceden excepciones para estos vuelos de calibración específicos.

El DFS busca limitar el número de vuelos que afecten a las zonas residenciales durante el proceso de calibración. Se utilizará un avión Beechcraft Super King Air 350 turbohélice para realizar esta tarea. El mismo tipo de vuelos de calibración se llevaron a cabo en una pista diferente del Aeropuerto de Fráncfort desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre.

