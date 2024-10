Evaluación de afirmaciones verdaderas: El rescate de seis días de Trump de declaraciones erróneas con respecto al manejo del huracán Helene

Mientras han circulado numerosos rumores infundados sobre la respuesta al huracán sin la participación de Trump, el candidato presidencial republicano estadounidense ha surgido como uno de los principales difusores de inexactitudes sobre este tema. Durante un período de seis días, tanto en declaraciones públicas como en publicaciones en redes sociales, Trump ha amplificado o fabricado afirmaciones no probadas o sin fundamento.

Lunes: Trump afirma erróneamente que Biden no ha respondido a las llamadas del gobernador de Georgia

Durante una visita a Georgia el lunes, Trump afirmó que el gobernador republicano Brian Kemp: "No ha podido comunicarse con él".

Resultó evidente que la afirmación de Trump era falsa. Kemp informó a los reporteros anteriormente ese mismo día que había hablado con Biden al día anterior, y que él había sido quien había perdido una llamada de Biden, no al revés.

Kemp informó a los reporteros que había devuelto rápidamente la llamada de Biden. Kemp comentó además: "Él simplemente dijo: ‘¿Qué necesitas?’ Y le dije: ‘Tenemos lo que necesitamos. Trabajaremos a través del proceso federal’. Ofreció que si había otras cosas que necesitáramos, simplemente lo llamáramos directamente, lo cual agradezco. Pero hemos tenido a FEMA integrada con nosotros desde un día o dos antes de que la tormenta golpeara en nuestro centro de operaciones del estado en Atlanta; tenemos una gran relación con ellos".

Lunes: Trump cita informes no confirmados sobre sesgo democrático en la respuesta de Carolina del Norte

En una publicación en redes sociales el lunes, Trump sugirió sobre Carolina del Norte: "Estaré allí pronto, pero no me gustan los informes que estoy recibiendo sobre el gobierno federal y el gobernador demócrata del estado, que van más allá de su manera de no ayudar a la gente en las áreas republicanas".

Permanece incierto qué "informes" Trump podría haber estado mencionando, pero la afirmación subyacente de que la administración de Biden y el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, estaban negligenciando intencionalmente comunidades específicas debido a razones partidistas carecía de justificación. Trump no proporcionó evidencia cuando un periodista lo presionó más tarde ese día.

Jueves: Trump afirma falsamente que la respuesta de Biden-Harris recibió 'universalmente' malas calificaciones

En una publicación en redes sociales el jueves, Trump afirmó que Biden y Harris "están recibiendo universalmente malas calificaciones por la forma en que están manejando el huracán, especialmente en Carolina del Norte".

Esto estaba muy lejos de la verdad.

Aunque la respuesta de la administración de Biden había recibido críticas, también había recibido elogios de varios líderes estatales y locales, como los gobernadores republicanos de algunos estados afectados y el gobernador electo democráticamente de Carolina del Norte, así como líderes locales como el alcalde demócrata de Asheville, Carolina del Norte.

Por ejemplo, el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, afirmó en una conferencia de prensa del martes que la asistencia federal había "sido superb", señalando que Biden y el secretario de Transporte Pete Buttigieg lo habían contactado para preguntar qué necesitaba el estado. McMaster informó además que la administradora de FEMA, Deanne Criswell, también lo había contactado.

Jueves: Trump afirma falsamente que Harris gastó 'todo el dinero de FEMA' en alojamiento de migrantes ilegales

En un mitin de campaña en Michigan el jueves, Trump afirmó: "Kamala gastó todo el dinero de FEMA, miles de millones de dólares, en alojamiento para migrantes ilegales, muchos de los cuales no deberían estar en nuestro país". Agregó: "Robaron el dinero de FEMA, justo como lo hicieron de un banco, para que puedan dárselo a sus inmigrantes ilegales que quieren que voten por ellos en esta temporada".

Esto es incorrecto.

En primer lugar, no hay evidencia de que la administración de Biden esté participando en ningún tipo de esquema para que los inmigrantes indocumentados voten ilegalmente en las elecciones de 2024. El voto de no ciudadanos es un delito.

En segundo lugar, no hay evidencia de que el dinero de asistencia para desastres de FEMA haya sido malversado, y mucho menos por Harris personalmente, para el alojamiento de migrantes.

El Congreso asignó $650 millones en el año fiscal 2024 para el alojamiento de migrantes, que instruyó a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. para transferir a FEMA para supervisar, es un fondo separado del dinero de socorro para desastres de FEMA. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y los observadores independientes, estos son dos sumas distintas financiadas por asignaciones congressionales separadas.

El Congreso asignó más de $35 mil millones en fondos de socorro para desastres para el año fiscal 2024, según las estadísticas oficiales de FEMA.

Viernes: Trump afirma falsamente que $1 mil millones fueron 'robados' de FEMA para migrantes y han desaparecido

A pesar de que la afirmación de Trump del jueves sobre el dinero de FEMA y los migrantes había sido desmentida para el viernes, Trump repitió la afirmación al menos dos veces ante los periodistas el viernes y hizo la misma declaración en un evento de ciudadano en Carolina del Norte el viernes por la noche.

Sábado: Trump afirma falsamente que el gobierno federal solo está proporcionando $750 en ayuda a las personas que perdieron sus hogares

En un mitin de campaña en Pensilvania el sábado, Trump sugirió firmemente que los estadounidenses que perdieron sus hogares debido al huracán solo recibirían $750 en ayuda federal.

“Están ofreciendo $750 a las personas whose homes han sido arrasadas. Y sin embargo, enviamos miles de millones de dólares a países de los que muchas personas nunca han oído hablar. Están ofreciendo $750. Han sido destruidos, estas personas han sido destruidas”, declaró Trump. Agregó: "Piensa en eso: enviamos miles de millones de dólares a países extranjeros y estamos entregando $750 a Carolina del Norte".

La declaración de Trump no es precisa. FEMA detalló anteriormente en la semana, tanto en sus plataformas de redes sociales como en un sitio web dedicado a combatir la desinformación, que la ayuda inicial y inmediata de $750 es solo para cubrir las necesidades urgentes de los sobrevivientes, como comida, agua, fórmula para bebés e insumos esenciales. Los sobrevivientes también tienen derecho a solicitar apoyo adicional, como costos de alojamiento temporal y reparaciones en el hogar, que pueden ascender a miles de dólares; por ejemplo, el máximo subsidio para reparaciones en el hogar en la actualidad es de $42,500.

Durante su visita a Georgia el miércoles, Harris mencionó: “La ayuda federal y el apoyo que hemos ofrecido han incluido que FEMA proporcione $750 a individuos que necesitan cubrir necesidades inmediatas, como comida, fórmula para bebés, y así sucesivamente. Puede solicitar ahora”. Luego agregó: “Además de esto, FEMA también está proporcionando fondos en los miles de dólares para ayudar con reparaciones en el hogar, franquicias en caso de seguro y gastos de hotel”.

Es importante tener en cuenta que la ayuda para los residentes afectados por el huracán es distinta de la ayuda financiera que el gobierno federal proporcionará a los gobiernos estatales. Por ejemplo, el sábado, el Departamento de Transporte declaró que proporcionaría instantly $100 millones al Departamento de Transporte de Carolina del Norte para ayudar a pagar los costos de los trabajos de emergencia inmediatos debido a los daños causados por el huracán Helene. Buttigieg dijo que este financiamiento de emergencia sería seguido de más recursos federales.

El sábado: Trump difunde información errónea sobre Carolina del Norte diciendo que no hay “helicópteros, sin rescate”

Trump criticó a Harris por asistir a un evento de recaudación de fondos políticos en California durante el último fin de semana de septiembre. En el mitin del sábado en Pensilvania, dijo: “Kamala tuvo una cena lujosa en San Francisco, mientras que todas las personas en Carolina del Norte - no hay helicópteros, no hay rescate - es terrible”.

Esta afirmación sobre Carolina del Norte no es cierta. Ha habido numerosos helicópteros y aeronaves tanto gubernamentales como privadas que han participado en operaciones de rescate y ayuda en Carolina del Norte, aunque algunos residentes perdieron la vida antes de ser rescatados y un gran número de residentes han remained missing o stranded durante días.

La Guardia Nacional de Carolina del Norte declaró el jueves que sus propios activos aéreos habían realizado 146 misiones de vuelo, salvando a 538 personas y 150 mascotas. El Washington Post informó el viernes: “El sonido de los helicópteros se ha vuelto común en el oeste de Carolina del Norte después de Helene. Las aeronaves de la Guardia Nacional y civiles ahora vuelan por una región donde las carreteras y los puentes han sido destruidos y las personas están atrapadas. Los helicópteros transportan suministros, recogen a personas que necesitan ser rescatadas y dejan a bomberos y equipos de búsqueda y rescate, mientras brindan asistencia a otros desde el suelo”.

CNN informó el sábado que el tráfico aéreo en el oeste de Carolina del Norte había aumentado un 300% debido a los esfuerzos de ayuda por el huracán, según Becca Gallas, directora de la División de Aviación de Carolina del Norte. El estado informó en un comunicado oficial el sábado: “Un total de 53 equipos de búsqueda y rescate de Carolina del Norte y más allá, que suman más de 1,600 personas, han llevado a cabo operaciones de búsqueda y rescate durante este evento. Los equipos de búsqueda y rescate han interactuado con más de 5,400 personas, incl

