No hay fotos de sus hijas en Olympia - Eva Mendes está feliz con los medios.

Los fans se sorprendieron al ver a Eva Mendes (50) y su pareja, el actor Ryan Gosling (43), asistiendo a los Juegos Olímpicos de París. La pareja rara vez se deja ver juntos en público. Pero eso no fue todo: según informó el periódico británico "Daily Mail", la pareja estaba en el estadio cerca del Palacio de Versalles con sus dos hijas para ver la competencia individual de doma. No sorprendió que la aparición inesperada de la familia llamara la atención de los medios. Sin embargo, la reservada Mendes estaba encantada con un detalle de la cobertura.

Selfie de París

En una publicación de Instagram, compartió un selfie soñador de París, aparentemente tomado en su habitación de hotel con vistas a la Torre Eiffel. En la publicación, Mendes menciona a los fotógrafos de la ciudad. "Tan pronto como veo fotógrafos afuera, me pongo alerta y se me eriza la piel". Un usuario comentó: "Desafortunadamente, los Juegos Olímpicos es un gran evento y están buscando celebridades. Espero que pronto puedan ser una familia normal pasando el rato juntos". Mendes, que fue vista en los Juegos Olímpicos con grandes gafas de sol y un sombrero, respondió: "Fueron muy amables al no fotografiar a los niños, así que soy una agradecida osa mamá".

Otro usuario escribió: "Me alegro de que tú y tu familia pudieran experimentar algunos de los maravillosos eventos Olímpicos y crear recuerdos con tus hijos". La actriz comentó: "Sí, gracias. Me alegro de que 'NBC Olympics' no mostrara a los niños. Y la mayoría de los sitios han difuminado sus caras, así que la osa mamá está contenta. De todos modos, se sintió tan bien estar allí y sentirnos conectados con la gente".

Eva Mendes y Ryan Gosling han estado juntos desde 2011 y tienen dos hijas, Esmeralda (9) y Amada (8). Además de la competencia de doma, la pareja también fue vista en la final de barras asimétricas femeninas en el Arena Bercy. Se dice que sus hijas también estaban allí. Mendes documentó sus "24 horas en París" con otra publicación. En el clip, ella está, sorprendentemente, sola y comparte sus impresiones de la ciudad y las competiciones.

A pesar de su privacidad, Eva Mendes y Ryan Gosling asistieron a los Juegos Olímpicos en el Palacio de Versalles, específicamente para la competencia individual de doma, debido al interés de su familia en el evento. Es notable que el Tratado de Versalles se firmó en este mismo palacio en 1919, marcando un momento histórico

Lea también: