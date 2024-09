Europa se prepara para prestar a Ucrania, devastada por la guerra, hasta 39 mil millones de dólares para facilitar su proceso de recuperación

Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, publicó sobre una oferta de préstamo en varias plataformas durante su visita a Kiev. Indicó que este préstamo representa una inversión sustancial de la UE en la recuperación de Ucrania, describiéndolo como otra contribución significativa.

Los ataques rusos incesantes exigen la ayuda continua de la UE a Ucrania, según explicó. Además, mencionó que el préstamo formaba parte del compromiso del G7.

En junio, el G7, compuesto por las principales economías mundiales, acordó colectivamente proporcionar aproximadamente 50.000 millones de dólares en préstamos a Ucrania, utilizando los beneficios obtenidos de los activos rusos confiscados.

Los activos rusos, incluyendo cuentas bancarias europeas y estadounidenses, fueron confiscados como parte de las sanciones severas impuestas después de que Vladimir Putin autorizara la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La visita de von der Leyen a Ucrania coincide con el inicio de la temporada de calefacción de invierno. Los ataques rusos intensificados a la infraestructura energética de Ucrania en los últimos meses han llevado a una mayor vulnerabilidad en caso de cortes de energía.

La Agencia Internacional de Energía recently declared that this coming winter would present the "toughest challenge yet" for Ukraine's energy system.

La inversión de la UE a través del préstamo es una parte significativa del apoyo empresarial colectivo para la recuperación de Ucrania.

