Eurocopa femenina 2022: La anfitriona Inglaterra inicia su campaña con una trabajada victoria por 1-0 ante Austria

Una delicada vaselina de Beth Mead en el minuto 15 fue todo lo que separó a las dos selecciones en una tensa victoria por 1-0 de Inglaterra en un estridente Old Trafford, en la que el equipo de Sarina Wiegman se hizo con unos merecidos tres puntos que sin duda calmarán los nervios iniciales del torneo.

Sin duda, Inglaterra mejoró a medida que avanzaba el partido y quizás podría haber ampliado su margen de victoria, pero la falta de cuidado y de cohesión en el último tercio del campo hizo que se desperdiciaran varias buenas oportunidades.

Austria creó suficiente peligro como para garantizar que el partido nunca fuera cómodo, y Wiegman sabrá hasta qué punto su equipo tendrá que mejorar si quiere estar a la altura del cartel de favorito previo al torneo.

La seleccionadora holandesa de Inglaterra no lo celebró mucho cuando sonó el pitido final, pero sus jugadoras permanecieron sobre el terreno de juego para recibir la adulación del público local en una noche histórica. En total, 68.871 aficionados acudieron a Old Trafford para ver el partido, estableciendo un nuevo récord de asistencia para un encuentro de la Eurocopa femenina.

Con la final del 31 de julio programada en el estadio de Wembley, es probable que ese récord se vuelva a batir. Sin embargo, tras la actuación del miércoles por la noche, la pregunta más pertinente es si Inglaterra será uno de los equipos que lo consigan.

"El ambiente habla por sí solo", declaró a la prensa Georgia Stanway, Jugadora del Partido, tras el encuentro. La ocasión es enorme y, obviamente, va a haber un poco de nervios".

"El ruido [ha sido lo mejor de esta noche], y aunque era difícil oír la información, el ruido demuestra dónde estamos. Ése es el listón que han puesto los aficionados: hacer ruido y poner nerviosas a las rivales".

El hecho de que Stanway admitiera que a sus compañeras les costó oír el discurso de Wiegman en la reunión posterior al partido da una idea del nivel de ruido que se produjo en Old Trafford el miércoles, cuando las jugadoras se separaron prematuramente para unirse a los cánticos.

"La próxima vez, tenemos que retrasar 'Sweet Caroline' [tras el pitido final]", se rió.

La clásica canción de Neil Diamond se convirtió en la sintonía de la carrera masculina de Inglaterra hasta la final de la Eurocopa 2020 el pasado verano, y la selección femenina también espera escucharla unas cuantas veces más durante este torneo.

Emoción y tensión

Caminando los cerca de seis kilómetros que separan el Northern Quarter de Manchester de Old Trafford, en las afueras, había muy pocos indicios de que en cuestión de horas la ciudad fuera a albergar el partido inaugural de una gran competición internacional.

Salvo por un puñado de aficionados con camisetas de Inglaterra, es poco probable que alguien de los visitantes supiera siquiera que había un partido.

Los organizadores de la Copa Mundial de 2019 en Francia fueron criticados por lo que algunos percibieron como una falta de promoción del torneo, y a pesar de todo el entusiasmo palpable que había habido en la preparación de la Eurocopa 2022, los mismos problemas parecen persistir aquí.

Al llegar a Old Trafford, sin embargo, no faltó el entusiasmo de los aficionados, miles de los cuales se habían congregado alrededor del estadio más de tres horas antes del saque inicial.

Además, se mostraban confiados. "Cuatro a cero, Inglaterra", gritaba un grupo, la mayoría de ellos con camisetas que llevaban el nombre de Leah Williamson, la nueva capitana de las Leonas.

No cabe duda de que su confianza no está fuera de lugar, ya que no cabe duda del talento de talla mundial que posee Inglaterra en todo el terreno de juego. La única preocupación al llegar a este torneo era si las jugadoras podrían soportar el peso de la expectación de ser favoritas en casa.

En los prolegómenos del partido, varios jugadores hablaron de la confianza que les daría jugar ante su público, pero los nervios se hicieron palpables desde el principio.

Más de un pase errado otorgó a Austria la posesión del balón en zonas peligrosas del terreno de juego, aunque la falta de producto final hizo que los errores de Inglaterra quedaran impunes.

El fútbol vuelve a casa

Sin embargo, Inglaterra no tardó en encontrar su sitio, y las incursiones en ataque de Lauren Hemp y Mead subieron los decibelios en Old Trafford.

Fue el primer periodo de presión sostenida de Inglaterra y bastó para romper la defensa austriaca, ya que un pase en profundidad de Fran Kirby encontró a Mead, que recogió el balón con frialdad con el pecho y lo elevó por encima de Manuela Zinsberger, que se lanzaba a la carrera.

Las celebraciones en el estadio se retrasaron un poco, ya que en un principio parecía que la defensa austriaca Carina Wenninger había logrado despejar el balón, pero un vistazo al reloj de la árbitra y el pitido de su silbato desataron el delirio en el Teatro de los Sueños.

Por el césped de Old Trafford han pasado muchos números siete famosos -David Beckham, Cristiano Ronaldo y Eric Cantona, por citar sólo tres-, y el remate de Mead estuvo a la altura de los partidos más importantes que se han disputado aquí.

El ruido en el interior del estadio había ido aumentando gradualmente desde el final de los himnos nacionales, pero el gol de Mead hizo que ahora fuera realmente ensordecedor.

No pasó mucho tiempo antes de que la primera interpretación de "Football's Coming Home" estallara en una pequeña sección del estadio, aunque no se extendió más allá; quizás los aficionados temían adelantarse demasiado después de la angustiosa final masculina del año pasado contra Italia.

En la segunda parte, Hemp empezó a mostrar destellos de por qué había llegado a la Eurocopa 2022 ampliamente anunciada como una de las jugadoras estrella a seguir y con una considerable expectación sobre sus hombros.

La jugadora de 21 años ha estado soberbia con su club y con su selección esta temporada, y su combinación de velocidad, control y olfato de gol la han convertido en una de las jugadoras más temidas de este torneo.

Hemp estaba poniendo en aprietos a Laura Wienroither por la derecha de la defensa austriaca, pero su inusual falta de definición hizo que sus piruetas se quedaran en nada.

A falta de poco más de 10 minutos para el final, Austria creó su mejor ocasión del partido, e Inglaterra tuvo que agradecer a la guardameta Mary Earps que mantuviera el empate en el marcador, al despejar con la mano el disparo lejano de Barbara Dunst.

Las visitantes no pudieron hacer más, y sin duda recibieron una gran inyección de confianza tras enfrentarse a la favorita Inglaterra.

Si las Leonas quieren hacer un buen papel en este torneo, Wiegman sabe que el equipo necesitará más apoyo del que recibió en Old Trafford.

"Increíble [el ruido]. Es increíble", afirmó. "Sabemos de dónde venimos y jugar aquí en Old Trafford, ante 70.000 personas, trae ese ruido. Esperamos que lo hagan en otros partidos, sabemos que tenemos estadios con entradas agotadas".

Wiegman reconoce que el equipo tiene mucho margen de mejora, pero por ahora deja que sus jugadoras se deleiten en una noche histórica.

Fuente: edition.cnn.com