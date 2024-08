- Eugene y Dan Levy serán los presentadores de los premios Emmy en septiembre.

Dos distinguidos cómicos procedentes de la serie aclamada por la crítica "Schitt's Creek", Eugene y Dan Levy, serán los presentadores de los Premios Emmy de este año. Los 76º Premios Emmy, que celebran lo mejor de la televisión, directores y actores, tendrán lugar el 15 de septiembre y se transmitirán por ABC.

Con 77 años, Eugene Levy, conocido por su papel en "American Pie", y Dan Levy de 41 años, harán historia como la primera dupla padre-hijo en presentar los Emmys. Como se anunció el viernes (hora local) a través de X, la academia de televisión prometió "una noche que no olvidarás".

Los Levy, que interpretaron a padre e hijo en "Schitt's Creek", también co-crearon la popular comedia canadiense. La serie sigue la caída de Johnny Rose, un personaje rico que, junto a su familia, encuentra refugio en el pequeño pueblo de Schitt's Creek después de su ruina financiera. En la edición de 2020 de los Premios Emmy, se llevaron a casa todos los siete premios de la serie de comedia, incluyendo victorias para actores principales y de reparto.

Esta edición de los Premios Emmy contará con la adaptación literaria "Shogun" y el programa de cocina "The Bear: King of the Kitchen" como principales contendientes. "Shogun", ambientada en Japón del siglo XVII, lidera la carrera de nominaciones con 25 menciones, mientras que "The Bear" tiene 23 oportunidades de brillar. Entre los nominados a mejor actor se encuentran estrellas consagradas como Andrew Garfield, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Donald Glover, Idris Elba, Gary Oldman, Jon Hamm, Tom Hollander, Jodie Foster, Brie Larson y Sofia Vergara.

El dúo Levy, que triunfó en los Premios Emmy de 2020 con su serie "Schitt's Creek", ahora está listo para presentar y supervisar la categoría de cine en esta edición de los Premios Emmy. Con su encanto único y talento cómico, su presentación del evento se espera que sea otro momento memorable en la historia de la televisión.

