- Estudio: 37 000 vendedores desaparecerán para 2027

¿Cómo evolucionará la brecha de habilidades en los próximos años? Los investigadores del instituto IW, cercanos a los empleadores, han investigado esto. Se espera que la brecha más grande sea entre los vendedores. Para 2027, podrían faltar alrededor de 37,000 trabajadores cualificados, según un estudio.

Reorientación impulsada por la pandemia

Ya hay escasez de vendedores en muchos lugares. En 2022, el número de desempleados en este área fue significativamente menor que el número de vacantes (65,000). Según el autor del estudio y economista Alexander Burstedde, esto también se debe a que muchos empleados cambiaron de carrera durante la pandemia de Corona y no regresaron a sus trabajos anteriores.

Los profesionales de ventas, con alrededor de 850,000, son el cuarto grupo occupational más grande en Alemania. Esto incluye a los comerciantes minoristas y los vendedores especializados - personas que trabajan con contacto con los clientes en tiendas, como cajeros o otros empleados de ventas.

Los expertos esperan que la segunda mayor escasez de habilidades sea entre los educadores. Para 2027, más de 27,600 posiciones podrían quedar sin cubrir, según los cálculos. Si bien el número de empleados está aumentando, no lo está lo suficientemente rápido para cubrir la creciente demanda, dice Burstedde. "Necesitamos más educadores para permitir que los padres trabajen más". También faltan muchos trabajadores cualificados en el trabajo social, la enfermería y la TI.

Mayor escasez esperada en Alemania Oriental

En general, se espera un aumento adicional de la brecha de habilidades en los próximos años, especialmente en Alemania Oriental, según IW. La principal razón de esto es que muchas personas se jubilarán en los próximos años y no hay suficiente nuevo talento que ingrese.

El IW predice la mayor disminución de empleo para 2027 para trabajadores no cualificados y semi-cualificados en la industria metalúrgica y para empleados bancarios cualificados. "La vieja frase 'Haz algo seguro y convierte en banquero' ya no es válida. Los bancos no saben qué hacer con la gente en el mostrador porque muchas sucursales están cerrando y los clientes utilizan el banking en línea", dice Burstedde.

El científico recomienda dos medidas contra la brecha de habilidades. Los empleadores deben intentar mantener a las personas mayores en el empleo durante más tiempo. Los migrantes también ofrecen un gran potencial para aliviar los problemas.

