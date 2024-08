Estrategias que usan las personas que luchan contra la ELA

La ELA, o Esclerosis Lateral Amiotrófica, es un trastorno implacable que destruye lentamente las células nerviosas, lo que lleva a la parálisis muscular. Los afectados a menudo enfrentan la isolates social mientras luchan con esta condición incurable.

Thomas Engel ideó un método poco convencional para ayudar a su esposa, Gabriele, a experimentar el agua en el lago Riemer See en Múnich. Transporta a Gabriele en una silla de ruedas plegable que ha inflado con tubos de natación de espuma. Con su ayuda, ella flota en la superficie del lago, un pasatiempo cerca de su apartamento.

Gabriele Engel está en gran medida inmovilizada debido al impacto destructivo de la ELA en sus nervios motores y células musculares. Su lengua también ha caído en la parálisis, lo que la ha obligado a renunciar a su cargo como funcionaria civil. Ahora se comunica mediante un ordenador que interpreta sus movimientos oculares en habla. Al recordar la excursión al lago, ella sonríe: "Disfrutamos de nuestros momentos más apreciados".

Mejorando la calidad de vida

El profesor Paul Lingor, especialista en ELA en el Klinikum rechts der Isar de la Universidad Técnica de Múnich, reconoce el potencial para muchos pacientes de ELA con movilidad mínima, incluso en el sentido intelectual. "Hay un gran potencial para el rendimiento intelectual", explica Lingor, expresando su creencia de que muchos pacientes encuentran que sus vidas valen la pena.

Sin embargo, Lingor también reconoce que la ELA es un camino difícil para la mayoría, con una esperanza de vida promedio de solo tres a cinco años después de que comienzan a manifestarse los síntomas. Lamenta la falta de tratamientos o curas efectivos y, como científico, sigue desconcertado por las causas de la enfermedad.

ELA: Lucha oculta

Dr. Lingor está firmemente convencido de que se podrían lograr avances significativos en la mejora de la calidad de vida para los pacientes de ELA si se dedicaran más recursos a la investigación y la atención. Y enfatiza que aunque la ELA es una condición más rara, afecta a 1 de cada 400 alemanes a lo largo de su vida.

Hace diez años, la concienciación mundial sobre la ELA aumentó brevemente debido al "Desafío del cubo de agua helada". La tendencia viral pedía a las personas sanas que se vieran un cubo de agua helada y donaran a la investigación de la ELA. Sin embargo, después de esta ola de atención y donaciones, el interés en la ELA volvió a disminuir, según Lingor.

La enfermedad a menudo resulta en la exclusión social para los pacientes que ya no pueden realizar tareas básicas como vestirse o comer sin ayuda. Lingor ha encontrado tales casos, y Engel comparte sus propias experiencias frustrantes al comer en restaurantes con Gabriele. A pesar de su inability para controlar sus movimientos faciales, los curiosos comensales o el personal a menudo apartan la mirada o expresan incomodidad. Engel mantiene que las personas incómodas pueden simplemente encontrar otro asiento.

Jana Richter, whose husband succumbed to ALS, has also experienced unsympathetic encounters with the public. She recalls witnessing her husband fall on the street, only to be ignored by pedestrians who assumed he was intoxicated.

Undeterred, Richter co-founded ALS Help Bavaria, a self-help group that now partially employs professionals to provide counseling to patients and their families. Starting in October, the organization will receive funding for two half-time positions spanning three years from the lottery. The counselors aim to support patients in managing their ALS diagnosis.

Alexander Necker, who can still communicate verbally but is paralyzed from the neck down, attests to the importance of such counseling. He navigates the internet to acquire equipment like wheelchairs, hospital beds, and cranes but notes the lack of resources to inform patients about these aids. His health insurance often takes too long to approve applications for necessary equipment, leading to frustration for both the patient and the family.

Thomas Engel echoes this sentiment, adding that the insurance providers only granted approval after Gabriele had already required the use of a wheelchair. This ordeal further weighed on the couple's already-challenging situation, summarized by Gabriele via her computer: "A constant struggle."

Both couples share a resilient outlook on their diagnosis: "ALS is a horrific diagnosis, but it shouldn’t rob you of hope," expresses Necker. He looks forward to the wind and sun while acknowledging his condition's limitations. ALS may focus on eroding physical abilities and strength, but this indomitable spirit refuses to go gently: "Hey, I’m still here, alive, fighting."

Despite the challenges faced by ALS patients, therapeutic advancements continue to inspire hope. For instance, physicist Stephen Hawking, who battled ALS for decades, made significant contributions to the field of theoretical physics, proving that intellect can triumph over physical limitations.

This sentiment is also echoed by Gabriele Engel, who despite her condition, finds solace in reminiscing about their lake excursions, saying, "We revel in our most cherished moments."

Lea también: