- ¿Estrategias de relaciones públicas dudosas o un momento inadecuado?

El príncipe Harry (39) y Meghan Markle (43), los Sussex, parecen estar utilizando eventos reales para autopromocionarse o simplemente es una mala coincidencia, juzga tú. Sea como sea, es innegable que estos reales renegados siguen encontrándose en el ojo del huracán, sus anuncios a menudo están alineados con importantes eventos de la familia real británica, lo que ha llevado a comentarios desfavorables en el país natal de Harry. Volvamos a revisar algunos de estos errores de timing...

Después del mensaje de Kate del 9 de septiembre

En la actualidad, el duque y la duquesa de Sussex, que residen en California desde 2020, vuelven a estar en el punto de mira de los medios de comunicación. Esta vez, es por el anuncio de su próxima serie de Netflix, "Polo", que eclipsó el mensaje emocional de Kate Middleton (42) sobre el final de su quimioterapia. La serie, producida por su compañía Archewell Productions y Boardwalk Pictures, se anunció en la plataforma de Netflix (anteriormente Twitter) X horas después, el 9 de septiembre, tras la publicación del video de Kate. El presentador de televisión Piers Morgan (59) señaló con un emoticono escéptico: "Publicado 90 minutos después de que el Palacio de Kensington publicara el nuevo video de Kate".

Antes del "Trooping the Colour" de junio

Otro desafortunado coincidencia tuvo lugar el 15 de junio. Justo antes del inicio del desfile de cumpleaños del rey Carlos III (75), "Trooping the Colour", Meghan hizo headlines con dos nuevos productos de su nueva marca de estilo de vida, "American Riviera Orchard". Los había enviado en forma de mermelada de fresa y golosinas para perros a un amigo cercano de su esposo. El jugador de polo argentino Ignacio Figueras (47) luego compartió los productos en Instagram el mismo día que el desfile de Londres.

Paralelando los Premios Legado de Diana en marzo

Su marca de estilo de vida también atrajo críticas en su lanzamiento en marzo. La fecha del lanzamiento del sitio web y el canal de Instagram, que supuestamente pretendía honrar a la princesa Diana (1961-1997), coincidió con el discurso del príncipe William en los Premios Legado de Diana en Londres, donde homenajeaba a su madre, que lamentablemente falleció a una edad temprana.

Poco después del video benéfico de diciembre de 2023

El primer incidente comenzó con el Palacio de Kensington publicando un video benéfico de Kate empacando regalos de Navidad para niños necesitados con sus tres hijos. Solo unas horas después, se publicó un resumen de las obras benéficas de Meghan y Harry a lo largo del año en el sitio web oficial de la Fundación Archewell.

