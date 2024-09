Estrategia de la UE sobre los movimientos de inmigrantes

Los socios de la coalición, la oposición unida y los representantes estatales se reúnen hoy en Berlín para discutir la política migratoria. No obstante, el líder de la CDU, Friedrich Merz, ha mostrado escepticismo, indicando que su partido entra en las negociaciones con "un buen nivel de pesimismo". Un funcionario del gobierno federal también ha advertido sobre tener expectativas demasiado optimistas.

Merz ha establecido las reglas básicas de que cualquier colaboración interpartidista en la política migratoria podría desmoronarse después de la reunión del martes si la coalición no modifica su política de asilo. En ese caso, "el gobierno federal debe asumir la responsabilidad de cualquier consecuencia posterior para nuestro país", ha añadido.

El partido de Merz insiste en rechazar a los migrantes en la frontera alemana y mantendrá esa postura, ha afirmado Merz. Las intenciones de la coalición "tricolor" de legislar sobre armas más duras y deportaciones aceleradas son insuficientes para la unión. Si la coalición no cede en el tema de rechazar migrantes en la frontera, "entonces no necesitamos más reuniones, entonces no necesitamos más mesas redondas", ha dicho Merz. La unión solo participará en un "cambio fundamental" de la política migratoria.

Merz Pide la Disolución de la Coalición

Después del ataque con cuchillo en Solingen, Merz ha ofrecido el apoyo de su grupo parlamentario para fortalecer rápidamente las regulaciones de asilo, centrándose principalmente en el SPD. Ha propuesto utilizar la mayoría conjunta de la coalición en el Bundestag para tales fortalecimientos, instando efectivamente a los socialdemócratas a desmantelar la coalición. Sin embargo, el SPD no está dispuesto a actuar sin los Verdes y FDP.

La discusión de la tarde entre los representantes del gobierno federal, los estados de Baja Sajonia y Hesse, la unión y otras fracciones del Bundestag tendrá lugar en el Ministerio Federal del Interior. La unión enviará a sus expertos en interior, Thorsten Frei y Andrea Lindholz, a las negociaciones.

Desde la perspectiva del gobierno, los cimientos de las discusiones en el Ministerio Federal del Interior son su "paquete de seguridad", que incluye un endurecimiento significativo de la ley de asilo y residencia, leyes de armas estrictas, especialmente en cuanto al porte de cuchillos, y medidas contra el islamismo violento.

El SPD Establece Límites

La portavoz adjunta del gobierno, Christiane Hoffmann, ha sugerido que la reunión debe tener lugar en un ambiente confidencial y constructivo para obtener resultados tangibles. Hoffmann ha aconsejado no establecer expectativas demasiado altas de antemano.

La líder del SPD, Saskia Esken, ha rechazado cualquier ajuste de las regulaciones de asilo que requiera modificar la Ley Fundamental. Las propuestas de la unión de renunciar al derecho individual de asilo, por ejemplo, "no están en sintonía con nuestra Constitución", ha dicho Esken. "No tocaremos la Constitución". Alemania seguirá cumpliendo con sus responsabilidades legales europeas en materia de política de asilo.

La líder de los Verdes, Ricarda Lang, ha abogado por la nu

