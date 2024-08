- "Estoy un poco molesto": Por qué George Cloney está enojado con Quentin Tarantino

George Clooney concedió una entrevista a la revista GQ junto a su amigo Brad Pitt, en la que también se habló de Quentin Tarantino. Clooney abordó un comentario no muy halagüeño que el director había supuesto hecho sobre él.

"Quentin Recently dijo algo estúpido sobre mí, y me molestó un poco", dijo Clooney, después de descartar las habilidades actorales de Tarantino como "solo okay". Clooney, quien protagonizó "From Dusk Till Dawn" de Tarantino al comienzo de su carrera cinematográfica en 1996, recordó: "Hizo una entrevista donde nombró a estrellas de cine y habló de ti [Brad Pitt] y de alguien más, y luego este tipo dijo: '¿Y qué pasa con George?'. Él dijo: 'No es una estrella de cine'. Y luego literalmente dijo algo así como: 'Nombra una película desde el milenio'. Y pensé: '¿Desde el milenio? Eso es básicamente toda mi puta carrera'".

¿George Clooney no es una estrella de cine?

Después de que Brad Pitt se riera de la anécdota en la entrevista, Clooney bromeó: "Ahora pienso: 'Vamos, hombre, que te den'. No tengo problema en meterme con él. Él también lo ha hecho conmigo". En un tono más conciliador, Clooney agregó: "Pero no, tenemos mucha suerte de haber trabajado con estos grandes directores. Directing y writing son lo que te mantiene vivo. Y aprendí eso después de hacer algunas películas realmente malas. No puedes hacer una buena película con un mal guion".

Clooney también tuvo palabras duras para otro director en la entrevista. El actor trabajó con David O. Russell en la película satírica de guerra "Three Kings" en 1999, y se sabía anteriormente que hubo conflictos en el set. Clooney dijo en la entrevista que solo quiere trabajar con personas que disfrutan lo que hacen. "Cuanto más viejo te haces, más importante es dividir tu tiempo. Cinco meses de tu vida es mucho. No es solo sobre hacer una película realmente buena como 'Three Kings' y luego tener a un tipo malo como David O. Russell haciéndote la vida difícil, y la vida difícil de todo el equipo. No vale la pena. No en este punto de mi vida. Solo para tener un buen producto".

George Clooney encontró decepcionante que Quentin Tarantino lo etiquetara como no siendo una estrella de cine en una entrevista reciente, ya que Tarantino luchó por nombrar alguna de sus películas del milenio. A pesar de la tensión, Clooney reconoció la importancia de trabajar con directores talentosos como Tarantino y David O. Russell, enfatizando el valor de la dirección y la escritura en el cine.

