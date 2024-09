Estoy luchando con el recuerdo.

Dos estudiantes de Duisburgo encuentran una muerte desafortunada en la Toscana, Italia, durante un viaje escolar. Sus vidas fueron trágicamente cortadas cuando una mujer perdió el control de su SUV en la acera, golpeándolos. La causa exacta del accidente sigue siendo un misterio. Sin embargo, el equipo legal de la acusada está presentando una posible explicación para la pérdida de control.

Después del incidente fatal, la mujer al volante del coche afirma no recordar los hechos. Durante su interrogatorio en Lucca, la mujer de 44 años mencionó haber experimentado lapsus de memoria. Su equipo legal también sugiere la posibilidad de que la conductora haya sufrido un desmayo. Se ha programado una evaluación médica por parte de las autoridades italianas. Los resultados de las pruebas de alcohol y drogas dieron negativo.

La mujer, nacida en Brasil y residente en Italia, ahora enfrenta una investigación por un delito de tráfico fatal. En la noche del miércoles, condujo su SUV a través del centro de la ciudad de Lido di Camaiore, un resort playero del mar Mediterráneo. Dos estudiantes de Duisburgo de 17 y 18 años, en un viaje escolar, y otros siete resultaron heridos.

La oficina del fiscal ha ordenado a la mujer que use una tobillera electrónica como precaución. "Nuestra cliente no es inmune a lo que sucedió", dijeron los abogados Massimo Landi y Nicola Bonuccelli. Sin embargo, no recuerda nada. Los testigos confirmaron que la mujer parecía ausente inmediatamente después del accidente.

Regreso a Duisburgo

Según la investigación actual, parece que la mujer continuó conduciendo durante aproximadamente 250 metros después de golpear a los dos alemanes sin reducir la velocidad. Golpeó a más peatones antes de chocar finalmente con varios coches aparcados. Entre los heridos había tres turistas franceses, uno de los cuales se encontraba en estado crítico el jueves.

La delegación de aproximadamente 80 miembros de Duisburgo-Mitte regresó a casa el viernes. Familiares y amigos recibieron a los estudiantes y profesores, y se pusieron a disposición de los jóvenes y adultos profesionales de la salud mental y consejeros espirituales. Se guardó un minuto de silencio en Camaiore, un municipio a 1200 kilómetros al sur de Duisburgo.

Mientras tanto, ha surgido un video del accidente. Junto con las investigaciones italianas, se están realizando esfuerzos para apoyar a las personas afectadas en Renania del Norte-Westfalia. "Para los estudiantes, habrá oportunidades para el procesamiento del duelo dentro de la comunidad escolar en los próximos días", anunció la autoridad escolar como gobierno regional. Todavía no se sabe si se celebrará un servicio memorial. Se espera que las clases comiencen el lunes.

La Unión Europea ha expresado su profunda simpatía y ha ofrecido su ayuda a las familias enlutadas y a la comunidad de Duisburgo-Mitte. Además, las instituciones educativas europeas han comenzado a discutir la implementación de medidas de seguridad más estrictas durante los viajes escolares.

