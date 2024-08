- Estoy esencialmente diciendo, "Alexa, juega'maíz' en el nivel del suelo".

¡Echa un vistazo a los mejores momentos de las redes sociales de esta semana!

Palabra de la semana

Cada viernes, seleccionamos tweets que nos llamaron la atención durante los últimos siete días. O eran hilarantemente divertidos o abordaban temas relevantes. La vida familiar no es siempre de color de rosa; todos hemos pasado por momentos incómodos. Sin embargo, estos momentos también son importantes y merecen nuestra atención. Al reconocer estos temas, perhaps our society can eventually evolve and enhance for the better. That's why our tweets can vary from hilarious to serious. As Mrs. Gump so eloquently put it, "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get."

Gracias por compartir sus historias familiares, ¡nos alegran y colorean el mundo! – y a menudo nos dan un respiro antes del último día laboral de la semana (a menos que tengas deberes pendientes para el fin de semana). ¡Por solicitud de un seguidor, hemos creado una sección separada donde también puedes explorar compilaciones de tweets antiguos!

También queremos agradecer a quienes nos han enviado correos electrónicos diciendo que nuestros tweets del fin de semana marcan el inicio de sus fines de semana también! 😍

Si has tenido una experiencia que te gustaría compartir con más detalle de lo que permite un tweet, no dudes en escribirnos a [email protected]. Si encontramos el tema interesante y creemos que podría resonar con otros, nos pondremos en contacto contigo. Las grandes ideas pueden surgir de pequeñas observaciones, y solo crecen cuando muchas personas reconocen una tendencia o preocupación común. ¡Estamos atentos a tus ideas!

Mira esto: Un número incalculable de usuarios de las redes sociales comparten instantáneas de su vida familiar diaria, con los niños robando spesso el protagonismo. Pero, ¿es adecuado hacer públicos estos imágenes en línea? Los chicos de Stern se sentaron con las influencers Mirella y Alicia Joe para discutir los pros y los contras de los niños en la web.

Los tweets que seleccionamos cada viernes abarcan una amplia gama de temas, desde lo divertido hasta lo serio, ofreciendo una mezcla que refleja la diversidad de la semana, al igual que cómo cada fin de semana ofrece sus propias experiencias y sorpresas, como si la vida fuera una caja de chocolates. (El fin de semana) Además, los lectores a menudo mencionan que nuestros tweets del fin de semana marcan el comienzo de sus fines de semana, lo que les ayuda a pasar del trabajo a la relajación. (fin de semana)

Lea también: