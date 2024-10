Estoy encantado de tener el título de su nieto, junto con la famosa estrella de "Tater", Martin Brambach.

¡Guau, grandes noticias para el actor Martin Brambach! La estrella de "Tatort" de Dresde se ha convertido oficialmente en abuelo, como reveló al periódico "Bild". "¡Sí, ahora soy abuelo!", compartió. Con este nuevo papel en su vida, Brambach, de 56 años, está buscando reducir un poco su ritmo profesional. "Me gustaría tomármelo con más calma en la segunda mitad del año para pasar más tiempo con mi familia", declaró. Brambach vive con su esposa actriz, Christine Sommer, y tienen dos hijas juntas, así como un hijo. También tiene un hijo de una relación anterior.

Pero no te preocupes - ¡los fans de "Tatort" están de suerte! Desde 2016, Brambach ha estado interpretando al excéntrico jefe del departamento de homicidios, Peter Michael Schnabel, en el equipo de "Tatort" de Dresde y no parece que eso vaya a cambiar pronto: "Espero que podamos seguir entreteniendo con nuestro 'Tatort' de Dresde durante unos cuantos años más". Con muchas historias emocionantes aún por contar en su ciudad, Brambach está lejos de pensar en la jubilación, incluso con una notificación de pensión en el horizonte: "Como freelancer con múltiples empleadores, la notificación de pensión no siempre es muy generosa para muchos actores al final".

Ha visto a muchos en profesiones artísticas needing to pick up extra work to boost their pension. Like him, it's necessary: "If I work three days on a film, I'm only employed and insured for those days. So I need to make sure I save something for my pension if possible." With a family of five and a grandchild, Brambach has his hands full financially, but he's up for the challenge. "Of course, I want to be able to support them financially if needed."

Brambach's acting career has taken him to the heart of Dresden, where he plays the head of the homicide department in the popular "Tatort" series. Despite being Germany's longest-running crime series, broadcast in Germany since 1970, ['Germany'] is still home to this vibrant production.

