Estos votantes de Pensilvania ilustran el desafío suburbano de Harris

"Cuando era joven, Ronald Reagan estaba en escena, pero realmente extraño los '80", dijo Carty. "Sí, ahora enciendo canciones de los '80 para volver a esa década más que nunca. Siento que, en mi vida, el Partido Republicano ha cambiado con Donald Trump y no para mejor."

Carty es una abogada que vive justo al otro lado de la línea de Filadelfia en el condado suburbano de Montgomery.

"Era muy republicano cuando crecía", dijo Carty en una entrevista en su casa de Bala Cynwyd. "Y ahora es democrático".

Carty anhela el Partido Republicano que la atrajo a los 18 años: un partido definido por impuestos más bajos, menos regulaciones, respeto por los tribunales y la Constitución. Desea que el Partido Republicano apoye medidas razonables de seguridad con armas de fuego y deje que las mujeres - no los políticos o los jueces - tomen decisiones difíciles sobre los derechos reproductivos.

"Una 'Never Trump' republicana", dijo Carty. "Esa es la mejor manera de etiquetarme".

Y sin embargo, hace solo unas pocas semanas, planeaba votar por Trump - y no es descartable que aún lo haga.

Apoyó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Entonces, ¿por qué la apertura a Trump este año? Carty está frustrada con Biden por la inflación, la inmigración y más. Vio el debate de junio y se encontró en un lugar que pensó que era imposible durante ocho años.

"Cuando Biden estaba en la boleta, iba a votar por Trump", dijo Carty. "Ahora es una llamada más difícil, simplemente porque no soy fan de Donald Trump. ... Quiero darle una oportunidad a Kamala Harris porque se la merece".

Carty forma parte de un proyecto de CNN, Por Todo el Mapa, para seguir la campaña de 2024 a través de los ojos y las experiencias de votantes que son miembros de bloques clave y viven en áreas críticas dentro de los estados battleground. Sus puntos de vista son reveladores, especialmente porque fueron compartidos por otros supporters de la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y republicanos de Reagan en nuestro grupo. La ascensión de Harris en la boleta demócrata está sacudiendo la carrera en los suburbios clave. Pero la creencia de que está a la izquierda de Biden crea un dilema para los republicanos que no quieren que Trump vuelva a la Casa Blanca pero tienen dudas políticas y personales sobre Harris.

"Definitivamente quiero saber más", dijo Carty. "Quiero escuchar a Kamala Harris, exactly, ¿qué has estado haciendo como vicepresidenta? No lo que el gobierno ha estado haciendo en general. ... ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Los logró?"

Que Carty no esté lista para comprometerse con Harris a pesar de sus profundas desacuerdos con Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio JD Vance, es una instantánea del desafío suburbano de la vicepresidenta: su camino hacia la victoria es más claro si puede ganar a una buena parte de republicanos moderados que votaron por Biden porque lo veían como un centrista o disentían con la reacción de Trump a la pandemia de Covid o estaban cansados de sus tuits y otros caos - o todo eso.

Desagradada por Vance pero complacida con Walz

En el caso de Carty, Harris podría estar recibiendo ayuda del compañero de fórmula de Trump.

"No soy una lady de los gatos", dijo Carty, algunos juguetes pertenecientes a su hija de 5 años apilados en la esquina de la habitación. "Era una lady sin hijos. Porque no conocí a la persona adecuada hasta que tuve más de 40 años. Y es gracias a Dios que naturalmente tuvimos un hijo. Entonces, podría muy bien ser una de esas mujeres sin hijos y encontré el comentario insultante y estrecho de miras", dijo, aludiendo a los comentarios de 2021 de Vance.

Carty objeta la conducta de Trump el 6 de enero de 2021 y sus constantes ataques a los jueces y los tribunales. "Tenemos que recordar la Constitución", dijo. "¿Realmente promueve la tranquilidad doméstica?"

Y mientras Vance ha sido una decepción para Carty, está contenta con la elección de Harris para compartir la boleta.

"Acaba de elegir un excelente compañero de fórmula", dijo Carty de Minnesota, el gobernador Tim Walz. "Entonces, voy a escuchar lo que tienen que decir. Realmente voy a escuchar lo que tienen que decir. ... Entonces, tengo una razón. Esencialmente, no votar por Donald Trump. Es como el último recurso".

Mientras Carty tiene sus reservas y espera un debate Trump-Harris, nota un claro cambio en conversaciones recientes con amigos.

"Definitivamente tengo más amigos que dicen que están inclinados hacia Harris", dijo Carty.

Republicanos 'Never Trump' no están convencidos de Harris

Cynthia Sabatini vive en el condado de Delaware. Como Carty, recuerda cuando los suburbios eran muy diferentes.

"Mi calle era republicana de hueso colorado", dijo Sabatini en una entrevista en su casa de Media, Pensilvania. "Ahora tienes que agitar un palo para encontrar al republicano".

El cambio suburbano, al menos en la carrera presidencial, comenzó antes de lo que la mayoría de los republicanos tienden a recordar. George H.W. Bush fue el último republicano en llevar los condados suburbanos de Filadelfia en una carrera presidencial - hace 34 años. Pero la ventaja democrática se ha vuelto más pronunciada en los últimos años y, en 2020, fue especialmente pronunciada.

"Miro sus mítines de campaña", dijo Sabatini de Trump. "Es todo sobre él. No es sobre el país".

Las elecciones cerradas son complejas, y es demasiado simplista enfocarse en cualquier solo subgrupo. Pero uno de varios para observar, en los estados battleground decididos por márgenes estrechos, son los votantes que se describen a sí mismos, como Sabatini, como "never Trump".

En 2016, escribió a un senador republicano, Susan Collins de Maine. Trump ganó estrechamente Pennsylvania ese año. En 2020, Sabatini votó por Biden porque, según dijo, “no quería ver a Trump elegido después del caos de los cuatro años anteriores”. Biden ganó Pennsylvania y la Casa Blanca.

“No voté por él en 2016”, dijo Sabatini de Trump. “No voté por él en 2020. Y no planeo votar por él en 2024”.

La pregunta es, ¿votará por Harris o emitirá otro voto por escrito?

“Prometí mantener una mente abierta”, dijo.

Sabatini dijo que ha leído cosas que la preocupan sobre la vicepresidenta.

Mencionó la política de inmigración y los informes de que Harris es dura con su personal.

“Tengo algunas ideas preconcebidas sobre ella”, dijo. “Quiero descubrir por mí misma si las críticas sobre ella, tal como las leí, son ciertas”.

Hasta ahora, Sabatini dijo que Harris “sin duda ha inyectado entusiasmo en la base demócrata y trae una energía que ciertamente Biden no pudo traer a la campaña. ... Ha habido, sabe, una sorpresa muy agradable”.

Pero Sabatini dijo que quiere escuchar más sobre política económica, inmigración y liderazgo.

“Estoy particularmente interesada en los debates”, dijo. “Quiero ver de cerca y personalmente cómo responde a las preguntas que se le hagan”.

Joan London, como Sabatini, está inclinada en este momento a votar por un republicano que encuentre aceptable.

“Si Donald Trump o JD Vance dice algo tan ofensivo y descarado más allá de algunas de las cosas que ha dicho, eso podría hacerme votar por la vicepresidenta Harris”, dijo London, una abogada whose clients include municipal governments in Berks County, a more rural, Republican County just outside Philadelphia’s suburban collar.

“Pero es muy poco probable”, dijo London. “Simply she doesn’t represent my values and my beliefs about policy”.

London se convirtió en republicana a la edad de 18 años, inspirada por Reagan. Pero cambió su registro a independiente anteriormente este año, repulsada por Trump. Just before the switch, she cast a GOP primary vote for Haley.

“There was “zero chance” she would vote for Trump anyway. But London said the Vance “cat lady” comments made her even more proud to have left Trump’s GOP.

She is married, no children or pets. Her home is decorated with family photos – her husband, her sister and her niece.

“I’ve led a very full life that way, and to say I don’t have a stake in the future of the country, I had some difficulty with that”, said London of Vance’s comments. “All I could think of Senator Vance is, are you going to tell Condoleezza Rice or Ann Coulter or Elizabeth Dole they are miserable cat ladies? I don’t think so”.

Resignación a votar por la alternativa de Trump en una campaña cambiada

Michael Pesce, también, tiene preguntas y espera a los debates y otros eventos de campaña para ver cómo Harris sale de la sombra de Biden y presenta sus propias ideas.

Pero Pesce es un republicano de Reagan listo para comprometerse, porque su oposición a Trump es inquebrantable. El elegido “Vance reafirmó” su opinión sobre Trump.

“Él podría haber ido con alguien que fuera más centrista, pero fue con alguien que es un lamebotas, que es exactamente como él”, dijo Pesce en una entrevista en Newtown, parte del condado de Bucks. “¿Quiero que JD Vance sea mi presidente? Es más de lo mismo, así que no”.

Cuando Biden se hizo a un lado, Pesce deseó “un debate más abierto en el Partido Demócrata sobre quién iban a correr. Pero es lo que es”.

“Todavía no voy a votar por Trump de todos modos”, dijo Pesce. “No estoy emocionado de votar por Kamala Harris, pero es mejor que la alternativa”.

When we first met Pesce three months ago, just after his GOP primary vote for Haley, he said he would support Biden despite reservations about some policies and about his age. After the June debate, Pesce was quick to say he thought Democrats should look for a new candidate.

“No way”, is how he puts Biden’s chances of winning Pennsylvania after his debate performance. “There would have been no way”.

Harris, he believes, has a chance and like the others we visited with, Pesce said the vibe of the campaign has changed completely.

“I think having a younger candidate is going to make a difference”, said Pesce. “I think the energy she’s brought to the campaign, the fact that she’s a woman and women’s rights are going to be a big deal here in Pennsylvania. And I think that’s kind of where Pennsylvania will go”.

