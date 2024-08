- Estos son los números de la lotería del miércoles 7 de agosto de 2024

Lotto ha sido la lotería más popular en Alemania durante décadas, con muchos jugadores ansiosos por los sorteos los miércoles y sábados. Aquí puedes descubrir si tu inversión financiera en "6aus49" o en las categorías adicionales "Spiel 77" y "Super 6" ha sido rentable después del sorteo (las fechas de los sorteos son los miércoles a las 6:25 PM y los sábados a las 7:25 PM).

Números Actuales de Lotto

Los números que se muestran arriba son una oferta incrustada del portal www.lottozahlenonline.de. Hasta el resultado del sorteo actual, se pueden ver los números de los anteriores. La información se proporciona sin garantía.

Lotto: El Principio del Juego

Antes del sorteo de la lotería, los jugadores marcan seis números, con 49 disponibles para elegir. En el pasado, los números seis, 49 y 32 han sido sorteados con mayor frecuencia. Para ganar el premio mayor, los números marcados deben coincidir con los números en las bolas de lotería seleccionadas, y la Superzahl, el último dígito delvale, también debe ser correcta. El pago se realiza a partir de dos números de lotería correctos más Superzahl y se divide en nueve categorías de premios.

Apuesta y Probabilidades

Se cobra una apuesta de un euro por caja en el vale, más una tarifa de procesamiento. Además del clásico juego "6aus49", quienes les gusta apostar también pueden participar en las loterías adicionales "Spiel 77" y "Super 6". Se cobran tarifas de 2.50 euros y 1.25 euros, respectivamente.

Participar en el juego puede ser rentable con premios en millones - pero también requiere una buena porción de suerte. La probabilidad de ganar en la primera categoría de premios (seis números correctos más Superzahl) y así el premio mayor es de 1 en 139,838,160.

Cómo Seguir el Sorteo de Números de Lotto

La transmisión de televisión del sorteo de la lotería ha sido discontinuada. Sin embargo, todos pueden ver el sorteo en línea en lotto.de. El stream comienza los miércoles a las 6:25 PM y los sábados a las 7:25 PM.

