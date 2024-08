- Estos modelos muestran aptitud para actividades deportivas.

La música a menudo se considera un deporte en sí misma. Sin embargo, hay pocas auriculares que combinen efectivamente una buena calidad de sonido con los rigores del movimiento continuo. Ya sea corriendo, en bicicleta o escalando, los auriculares convencionales pueden ser un estorbo debido a los cables cortos, largos o inflexibles que se interponen en el camino. Sin un soporte adicional, los auriculares intraauriculares pueden salir de su sitio o caerse por completo, mientras que las versiones sobre la oreja no son adecuadas para actividades intensas.

Varias marcas han abordado estos desafíos con diferentes métodos. Todos comparten una unión: la conectividad sin cables. La música se transmite a través de Bluetooth desde un smartphone u otro dispositivo, junto con diferentes niveles de resistencia al agua y al polvo. Marcas como Teufel, Sony y Jabra ofrecen modelos intraauriculares que se mantienen en su sitio gracias a un diseño ergonómico o un gancho correspondiente. Empresas como Shokz utilizan la tecnología de conducción ósea, donde los auriculares no entran en el oído y no pueden caerse. Cada método tiene sus pros y contras.

Teufel Airy Sports

Los Teufel Airy Sports son los más similares a los auriculares deportivos tradicionales. Un gancho los mantiene en su sitio, con un cable que conecta los dos auriculares -aunque no a la fuente de música. La conexión Bluetooth se establece fácilmente utilizando el botón multifunción en el cable, y el volumen y la selección de pistas se pueden gestionar con el pequeño mando a distancia. Como cabría esperar de los expertos en audio de Teufel, el sonido es claro y nítido.

Los ganchos son cómodos para sesiones largas y no interfieren con cascos o gafas. Sin embargo, la longitud del cable aún puede resultar demasiado corta con mucho equipo o ropa alrededor de los hombros o el cuello. Un problema menor: el botón multifunción requiere bastante presión, lo que puede resultar frustrante durante el cambio frecuente de pistas o la ajust**ión del volumen durante el ejercicio. Con alrededor de 20 gramos, incluyendo el cable y el mando a distancia, y resistentes al agua según la norma IPX7 para inmersiones breves, los Airy Sports son las opciones más económicas de la prueba, ofreciendo un excelente relación calidad-precio.

Jabra Elite 8 Active

Los Jabra Elite 8 Active abandonan los cables y los ganchos. Los dispositivos intraauriculares se ajustan de forma segura en el oído y se mantienen estables durante movimientos intensos. La aplicación acompañante ofrece un ecualizador básico y la opción de personalizar las funciones de los botones, así como el estado de la batería y las actualizaciones. El emparejamiento y la conexión regular al dispositivo son sencillos, independientemente del uso de la aplicación.

La opción entre la cancelación de ruido, el modo de audición y el sonido estándar es una función inteligente, pero no del todo ejecutada. Al elegir el sonido estándar, la calidad de audio de los Elite 8 Active es comparable a la del modelo de Teufel: el bajo es fuerte y los agudos son claros. Sin embargo, tanto el modo de cancelación de ruido como el de audición tienen un efecto limitado y producen una experiencia de sonido poco natural.

Los Elite 8 Active están actualmente disponibles por solo 149 euros -en parte debido al reciente lanzamiento de la generación 2. En el papel, son los dispositivos más robustos de la prueba, ya que tienen una clase de protección IP68, lo que los hace no solo resistentes al polvo, sino también al agua.

Shokz OpenFit

Los modelos de Shokz priorizan la conciencia. Al igual que el OpenFit, una montura mantiene los auriculares en su sitio, pero se sientan encima de la oreja en lugar de dentro de ella. Esto se debe a la tecnología de conducción ósea, que permite que las ondas sonoras se transmitan directamente a través del hueso hasta el oído interno, dejando el conducto auditivo libre para el ruido ambiente.

Esto puede resultar atractivo al hacer ejercicio en la naturaleza, pero puede resultar molesto en zonas de alto tráfico -aunque probablemente aumente la seguridad de los corredores y ciclistas al permitirles escuchar vehículos cercanos antes y mejor. No obstante, a menudo se produce una sinfonía de sonidos. Con ruido ambiental o si está significativamente reducido, los auriculares OpenFit ofrecen un buen sonido, aunque no llega al nivel de Teufel o Jabra. Por 199 euros, el OpenFit está disponible. Cada auricular pesa 8,3 gramos y está protegido contra el polvo y el agua según la norma IP54.

Shokz OpenRun Pro

Shokz da un paso más con el modelo OpenRun Pro. Llevados como un auricular, los dos emisores de sonido descansan más en la sien que en la oreja. Aquí también, la calidad del sonido impresiona siempre y cuando el ruido ambiental se mantenga dentro de límites razonables. La cinta para el cuello apenas molesta incluso con gafas y/o casco de bicicleta. El único inconveniente: Shokz carece de un estuche de carga, por lo que se requiere un cable de carga especial -que no debe olvidarse. A pesar de ello, hay un lugar designado para él en el estuche, que es más grande debido a la cinta rígida para el cuello que en todos los demás modelos probados. El OpenRun Pro cuesta 189 euros, pesa 29 gramos y está protegido contra el polvo y el agua según la norma IP55.

Sony WF-1000XM5

Los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Sony WF-1000XM5 ofrecen un rendimiento acústico comparable al de Teufel y compañía. El funcionamiento es fácil de usar y el resultado del sonido es impecable. Sin embargo, no se debe moverse demasiado, ya que el ruido del viento puede dominar rápidamente - perhaps improvements are needed in this area regarding aerodynamics. A 249 euros, los auriculares de Sony son los más caros de la prueba, por lo que es tranquilizador que se ajusten y se sientan cómodamente en el oído. La pérdida es menos probable, incluso si los movimientos aumentan. Cada auricular pesa 5,9 gramos y está protegido contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones según la norma IPX4. Un inconveniente menor: el control se realiza mediante toque, por lo que no se puede llevar gorro o alcanzar el campo sensible al tacto será difícil.

A pesar de tener un panel táctil, la variante hermana del primer modelo Airy Sports de Teufel, los Airy Sports TWS, presenta una limitación para su funcionamiento en clima frío, al igual que los modelos de Sony, que podría verse afectado por gorros gastados. Este modelo verdaderamente inalámbrico también renuncia al cable de conexión y confía exclusivamente en los ganchos para los oídos para mantener la estabilidad. Sin embargo, estos ganchos pueden ser un poco rígidos y no pueden ajustarse perfectamente a todos, por lo que es crucial probárselos antes. Una vez que se ajusten correctamente, no defraudarán en términos de sonido en comparación con Jabra y Sony, pesando 16.4 gramos cada uno. No son extremadamente livianos, pero tampoco resultan incómodos de usar. La resistencia al agua es relativamente baja con una calificación IPX3. Puede adquirir un par de estos Airy Sports TWS por alrededor de 120 euros en Teufel.

Conclusión:

Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, y la mejor opción depende ultimately de las necesidades y preferencias del atleta. Los entusiastas del aire libre pueden disfrutar de los auriculares de conducción ósea Shokz OpenFit y OpenRun Pro, que ofrecen un equilibrio de buen sonido y ajuste cómodo. En entornos ruidosos, los modelos tradicionales de auriculares intrauditivos pueden ser más adecuados.

Sin embargo, si su entrenamiento se extiende hasta el otoño y el invierno, debe considerar cómo se desempeñan los paneles táctiles de Sony o los Teufel Airy Sports TWS con gorros o guantes. En tales casos, los Teufel Airy Sports pueden ser una opción práctica y económica.

En nuestras pruebas, el modelo Jabra Elite 8 Active destacó como la combinación perfecta de excelente calidad de sonido en diversas situaciones, comodidad, compatibilidad deportiva debido a la resistencia al polvo y al agua, y facilidad de uso – todo a un precio razonable.

