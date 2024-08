- Estos libros más vendidos se mostrarán en la pantalla

Colleen Hoover (44), Emily Henry (33), y Holly Jackson (31). Si eres parte de grupos como "BookTok" o "Bookstagram", es probable que hayas oído estos nombres. Gracias a plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram, los libros están experimentando un renacimiento, y ciertos autores son particularmente populares. Sus libros están ganando popularidad rápidamente y encabezando las listas de los más vendidos. En consecuencia, las adaptaciones de estos libros se están volviendo cada vez más comunes, con muchas a punto de llegar a la pantalla grande.

"It Ends With Us" de Colleen Hoover

Colleen Hoover es uno de esos autores que ya ha colocado varios de sus libros en las listas de los más vendidos. Su libro "It Ends With Us" ("It Ends With Us"), publicado en 2016, es uno de sus mayores éxitos. Según el New York Times, el libro ha estado en la lista de los más vendidos durante 130 semanas, por lo que no sorprende que la novela ahora se esté adaptando para la pantalla grande.

La historia sigue a Lily Bloom, quien se muda a Boston para dejar atrás su pasado y construir una nueva vida. Rápidamente se enamora del neurocirujano Ryle, y tienen una relación apasionada. Sin embargo, cuando Ryle muestra lados que recuerdan a Lily su infancia traumática y reaparece Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, su vida se pone patas arriba.

La película se estrenará en los cines alemanes el 15 de agosto. Los fans ya han tenido una primera impresión con un tráiler emocional acompañado de la canción "My Tears Ricochet" de Taylor Swift (34). Los papeles principales serán interpretados por la estrella de "Gossip Girl" Blake Lively (36) y el actor de "Jane the Virgin" Justin Baldoni (40).

"A Good Girl's Guide to Murder" de Holly Jackson

Holly Jackson (31) ha creado un éxito de librerías con su libro "A Good Girl's Guide to Murder" y tanto sus secuelas "Good Girl, Bad Blood" como "As Good as Dead" han sido grandes éxitos. Los fans ahora pueden esperar una serie basada en el primer libro de la serie de crímenes.

La novela de crímenes absorbente se centra en la estudiante modelo y detective aficionada Pippa Fitz y el asesinato de la adolescente de 17 años Andie Bell. El caso se considera cerrado, ya que el entonces novio de Andie, Sal, confesó el crimen hace cinco años. Sin embargo, el cuerpo nunca fue encontrado y hay otros secretos que rodean el caso. Pip quiere llegar al fondo del asunto y probar la inocencia de Sal.

La serie, encargada por la BBC, ya está disponible en el Reino Unido e Irlanda en BBC Three y BBC iPlayer. En EE. UU., estará disponible en Netflix a partir del 1 de agosto, pero los fans alemanes tendrán que esperar hasta el 30 de agosto, cuando los seis episodios estarán disponibles en ZDFneo. El papel de Pip lo interpretará la actriz Emma Myers (22), quien se hizo famosa con la serie de Netflix "Wednesday".

Emily Henry y sus cinco novelas exitosas

La autora de romances Emily Henry ha cautivado a los fans con sus libros durante años, vendiendo millones de copias. Sus historias hablan de personajes complejos y su gran amor, con muchos momentos identificables.

Su primer libro de cinco es "Beach Read" ("Love on the Page"), publicado en 2020 y convirtiéndose inmediatamente en un éxito de librerías. En abril de 2023 se anunció que el libro se adaptará a la pantalla grande. 20th Century Studios se ha hecho cargo del proyecto, y la autora Yulin Kuang (34) dirigirá. Henry anunció ella misma la noticia en Instagram, diciendo: "¿Quién está listo para llorar?" También reveló en una entrevista con "Variety" en marzo de 2024 que ya hay un "fantástico" primer borrador. No se conocen más detalles sobre la película.

El segundo libro de la autora de éxito también encontrará su lugar en la pantalla grande. "People we meet on vacation" ("No Summer Without You") se lanzó al público en 2021 y también fue un gran éxito. El anuncio de su adaptación incluso llegó antes que el de "Beach Read" en octubre de 2022. Según el portal de la industria "Deadline", 3000 Pictures se encargará de la película y Brett Haley estará al frente. El guion es de Yulin Kuang y no se conocen más detalles sobre la adaptación.

Otra historia de amor de la autora exitosa es "Book Lovers". La novela se publicó en 2022 y Henry volvió a batir récords con ella. En marzo de 2023, la productora de cine Tango anunció su intención de adaptar el libro. La autora de "Girls" y "Modern Love", Sarah Hayward, escribirá el guion. Henry escribe en Instagram sobre la adaptación: "Esta película será divertida, acogedora, emocionante y caótica. No puedo esperar".

Con "Happy Place", Henry publicó otra novela superventas en el verano de 2023, que se convirtió en un éxito internacional. El 26 de junio de 2024, la autora pudo anunciar buenas noticias a sus fans: "Happy Place" será su primer libro en aparecer no como película, sino como serie. La novela se adaptará por Nuyorican Productions de Jennifer Lopez (55) para Netflix.

El último libro de la serie también tendrá su propio momento con una adaptación cinematográfica. "Funny Story" se publicó en abril de 2024 y también recibió rápidamente el estatus de superventas. Según lo anunciado por Henry en julio de 2024, "Funny Story" será producida por Lyrical Media y Ryder Picture Company. Todavía no se sabe quién escribirá el guion y hay más información sobre la adaptación.

En el verano de 2023, la autora Rebecca Yarros (43) celebró su último gran éxito cuando su novela fantástica "Fourth Wing - Fire-Kissed" se convirtió en un fenómeno de ventas y en TikTok. Juntas con la autora de fantasía Sarah J. Maas (38), Yarros ahora pertenece a las escritoras más populares del género. "Fourth Wing" ganó, entre otros, el "Goodreads Choice Award for Romantasy 2023". Algunos meses después, el segundo libro de la serie, "Iron Flame", también fue un éxito. Se espera que haya tres libros más en esta serie.

El primer libro de la serie cuenta la historia de Violet Sorrengail, quien, contra todo pronóstico, no comienza su entrenamiento como escriba sino que se une a los jinetes de dragones. El entrenamiento en el Colegio de Guerra de Basgiath es implacable y peligroso, y Violet no tiene la fuerza física de un jinete de dragones. Además, su nombre es famoso y su muerte sería un placer para muchos.

En octubre de 2023, la revista de la industria cinematográfica de EE. UU. "Deadline" anunció que "Fourth Wing" recibirá una adaptación de serie en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. La serie será producida por la compañía de producción Outlier Society de Michael B. Jordan (37). Yarros misma servirá como productora de la serie. Según "Deadline", la escritora Moira Walley-Beckett liderará el proyecto. La autora bestseller escribe en Instagram: "¡No puedo expresar lo emocionada que estoy y lo agradecida que estoy de trabajar con personas tan increíbles!"

No voy a especular sobre las fechas de lanzamiento exactas, pero estoy ansioso por ver tanto la adaptación cinematográfica de "Beach Read" como la adaptación de serie de "Happy Place". Estas adaptaciones de libros suenan increíbles.

Lea también: