Estos equipos trabajan para anular condenas erróneas y liberar de la cárcel a personas inocentes. Los expertos afirman que pueden hacer mucho más

Kenneth Nixon se quedó paralizado en el momento en que, en septiembre de 2005, fue declarado culpable de dos asesinatos que no había cometido, una condena injusta que condenó a este joven de 19 años, padre de dos hijos, a pasar el resto de su vida en una prisión de Michigan.

"No podía entender cómo pudo ocurrir esto", dijo Nixon, que ahora tiene 37 años, a la CNN. "Como estadounidenses, nos enseñan a creer que el sistema funciona, que lo hace bien... No entendía cómo podía equivocarse de una manera tan grande".

Durante años, Nixon pasó tiempo en la biblioteca jurídica de la prisión, informándose para poder demostrar su inocencia. Finalmente, consiguió la ayuda del Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho Cooley de Michigan, que defendió su caso.

Pero fue el esfuerzo de un equipo de la misma fiscalía que trabajó para condenarle el que finalmente limpió el nombre de Nixon: la Unidad de Integridad de las Condenas de la fiscalía del condado de Wayne, una de las más de cien unidades de este tipo de todo el país que reevalúan los casos e investigan las alegaciones de inocencia.

Cuando esas alegaciones se confirman, estas unidades trabajan para que el preso sea puesto en libertad.

En el caso de Nixon, ese día llegó 16 años después de haber sido condenado injustamente. El 18 de febrero de 2021, la fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy, reconoció que Nixon no había tenido un juicio justo. Sus condenas fueron desestimadas, sus sentencias anuladas y los cargos retirados.

"Puedo estar aquí y decirles esto con confianza: Si no fuera por la Unidad de Integridad de las Condenas, es muy posible que hubiera muerto en prisión por un delito que no cometí", declaró Nixon.

En las últimas semanas, una serie de condenas erróneas anuladas -una en el condado de Cook (Illinois) y dos en el condado de Los Ángeles (California )- se han atribuido, en parte, a la labor de las unidades de integridad de las condenas.

En conjunto, estos casos ilustran el indiscutible bien que pueden hacer las CIU para hacer frente a una realidad escalofriante: Personas inocentes han sido y serán condenadas y enviadas a prisión por delitos que no cometieron.

Desde 1989 se han producido más de 3.400 exoneraciones, según el Registro Nacional de Exoneraciones. El registro define generalmente una exoneración -un subconjunto de las condenas erróneas en sentido más amplio- como un caso en el que una persona queda exenta de todas las consecuencias de una condena penal como resultado de nuevas pruebas.

De ellas, al menos 729 exoneraciones -alrededor del 20%- se consiguieron con la ayuda de una UCI.

Pero hay margen de mejora, dijeron los expertos a la CNN. Muchas jurisdicciones no pueden permitirse una UCI o no disponen de los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Y existe la preocupación de que algunas CIU existan sólo como un beneficio político para el fiscal del distrito, que nadie esté investigando realmente las reclamaciones de inocencia, o que la CIU opere para preservar las condenas en lugar de cuestionarlas.

Pero muchas CIU hacen bien su trabajo, afirma Marissa Bluestine, subdirectora del Centro Quattrone para la Administración Justiciera Imparcial de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania, que trabaja y asesora a CIU de todo el país. Para ello, deben actuar con independencia y transparencia, pero su mandato debe ir más allá de la investigación de casos antiguos.

Las CIU, dijo, no deben ser meramente reactivas, sino proactivas, trabajando para garantizar que los errores que conducen a una condena injusta no se repitan.

"Una UCI que funcione bien no se limita a mirar hacia atrás, sino que también mira hacia delante", dijo Bluestine, "y dónde puede interrumpir el proceso para evitar que se produzcan condenas erróneas".

Las exoneraciones no son la única medida del éxito

Los CIU son relativamente nuevos. Las primeras aparecieron en la década de 2000, según una lista publicada por el Registro Nacional de Exoneraciones, que es un esfuerzo conjunto de la Universidad de California Irvine, la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Michigan.

Cuando Jessica Weinstock Paredes, una ex abogada de defensa criminal, se unió al registro como su becaria de investigación en 2019, solo contaba con 36 unidades. Desde entonces, la lista ha aumentado y se ha diversificado, dijo: Las CIU a menudo se alojan dentro de la oficina de un fiscal local, pero ahora hay CIU en las oficinas de los fiscales generales estatales y, en otros lugares, comités que realizan un trabajo similar.

Según los expertos, el proceso de las CIU varía de una jurisdicción a otra. Pero suele comenzar con la solicitud de una persona encarcelada o de sus abogados para que la unidad reevalúe un caso. Si la CIU decide hacerlo, volverá a investigar el caso desde el principio, revisando los expedientes, entrevistando a los testigos y reexaminando las pruebas.

A veces esa investigación incrimina aún más a la persona, y a veces pone en duda su condena, dijo Bluestine. Por lo general, se sitúa en algún punto intermedio.

En última instancia, corresponde al fiscal decidir si las nuevas pruebas son suficientes para cambiar de opinión sobre la condena, o para hacer que el fiscal la cuestione, aunque no demuestren necesariamente la inocencia de la persona.

Si ese es el caso, dijo Bluestine, la mayoría de los estados requieren que los abogados defensores presenten una petición ante los tribunales en busca de alivio, y la oficina del fiscal estará de acuerdo. Normalmente, se celebra una vista en la que un juez determina si la persona tiene derecho a esa exención.

En los casos en que se determina la inocencia de una persona, esto puede conducir a su puesta en libertad y, con suerte, a su exoneración.

Pero ese no es siempre el resultado, dijo Bluestine, y las exoneraciones no son la única manera de evaluar el éxito de una CIU. Si la CIU está dispuesta a tratar las condenas erróneas anuladas por motivos distintos a la inocencia de una persona, pueden obtenerse otros tipos de reparación.

Las condenas erróneas también pueden incluir, por ejemplo, casos en los que errores de procedimiento violaron los derechos de una persona, según el Instituto Nacional de Justicia.

"La unidad también debe estar abierta a otras formas de abordar una condena injusta, incluso si no es la inocencia real", dijo Bluestine. "Si se trata de algo en lo que hubo tal mala conducta de la policía fiscal o del abogado defensor que no tenemos fe en la condena en sí, deberían estar dispuestos a abordar eso también". Del mismo modo, si se considera que un acusado es menos culpable, debería haber voluntad de ajustar la sentencia en consecuencia, dijo.

Los resultados alternativos podrían ser que el acusado recibiera una sentencia conmutada, que se declarara culpable de un delito menor o que la fiscalía apoyara la libertad condicional, una conmutación o una liberación compasiva.

"Definitivamente hay otras formas de actuar en un caso, aunque no se llegue hasta la exoneración", dijo.

De hecho, aproximadamente la mitad de las CIU contabilizadas por el Registro Nacional de Exoneraciones aún no han registrado una exoneración, pero eso podría deberse, en parte, a los estrictos criterios de inclusión del registro. El registro no incluye las condenas erróneas anuladas por razones que no incluyen pruebas de la inocencia de alguien, como un error de procedimiento que violó su derecho al debido proceso.

La falta de exoneraciones no significa que una CIU no esté buscando otras vías de reparación que son valiosas e importantes, dijo Weinstock Paredes. Pero el registro estudia específicamente las exoneraciones, señaló, y el número producido por una CIU puede ser al menos una métrica para medir la productividad de una unidad.

El tiempo es irrecuperable

Algunos se muestran escépticos ante las UCI que no producen exoneraciones, como Marc Howard, profesor de Derecho y Gobierno en la Universidad de Georgetown y director de la Iniciativa sobre Prisiones y Justicia. No se opone a los CIU, calificándolos de "institución maravillosa y muy necesaria".

"Si", añadió, "realmente hacen el trabajo para el que han sido creadas".

Cree que algunas CIU son una "farsa", establecidas para sugerir que las oficinas están evaluando casos sin hacerlo realmente - una preocupación compartida por Nixon, el exonerado del condado de Wayne.

"Hay algunas unidades de integridad de las condenas en todo el país que sólo existen de nombre. Son un truco publicitario para el fiscal que decidió hacerlo. Suena bien", dijo Nixon. "Pero en realidad, no hay nadie trabajando".

Esto puede perjudicar aún más a las personas inocentes en prisión, dijo Howard, porque la existencia de CIU puede dar la impresión de que las condenas son exactas, aunque no lo sean.

Howard también expresó su preocupación por el hecho de que algunas CIU actúen para preservar las condenas en lugar de estudiar realmente su anulación, lo que apunta a un posible conflicto de intereses: "Están creadas por la misma institución que contribuyó a la condena errónea", dijo, y añadió que esa estructura requiere que "la gente se vigile a sí misma de forma efectiva".

Bluestine reconoció que "protegerse contra la parcialidad es un gran problema", y que es importante que una CIU no esté predispuesta a mantener condenas. Una CIU necesita la "orientación" adecuada, y aunque muchas están formadas por fiscales de carrera que hacen un buen trabajo, la experiencia de los abogados defensores "es sin duda algo bueno e importante", dijo.

Howard se hizo eco de ello: En su opinión, las CIU que funcionan bien incluyen a antiguos abogados defensores que se muestran escépticos ante las pruebas y están familiarizados con las faltas que han contribuido a condenas erróneas. Pero también quiere que se "empodere" a las CIU, dotándolas de más recursos y permitiéndoles operar de forma independiente dentro de la fiscalía, sin el sesgo de la institución en general.

Eso puede ser especialmente difícil en las jurisdicciones y fiscalías más pequeñas, que no sólo carecen de recursos, sino que también dificultan una revisión imparcial, porque todo el mundo en la oficina está familiarizado con el caso y los fiscales que trabajaron en él.

Pero en sus mejores momentos, las CIU son "absolutamente importantes", ya que ayudan a "restablecer la confianza en el sistema", afirma Nixon, que hoy es presidente de la Organización de Exonerados (Organization of Exonerees), un grupo que ayuda a los exonerados a reincorporarse a la vida fuera de prisión, muchos de los cuales, como Nixon, se han beneficiado de la labor de las CIU.

Las CIU demuestran que los fiscales se comprometen a hacer bien su trabajo, dijo, y a reconocer que se producen errores.

"Pero también desempeñan un papel en la educación de los fiscales sobre los factores clave que contribuyen a las condenas erróneas", dijo. "Y eso es importante, porque hacerlo bien desde el principio evita que la gente pierda su tiempo. El tiempo es algo que no se puede recuperar".

