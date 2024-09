Estos auriculares producen un sonido agradable sin un tono demasiado agudo.

Los Nothing Ear (Open) no son exactly discretos. Afortunadamente, esto se aplica a más que solo su estética única. El sonido que producen también está lejos de ser discreto, reproduciéndose directamente frente a tu oreja en lugar de dentro de ella.

Mientras que muchas personas prefieren auriculares que crean un sello ajustado para una cancelación de ruido y graves óptimas, hay un grupo significativo de personas que no soportan los tapones en sus conductos auditivos. Como resultado, los fabricantes están ofreciendo cada vez más opciones de auriculares abiertos, como los Nothing Ear (Open), que llegarán al mercado por alrededor de 150 euros a partir de octubre.

Diseño atractivo y ajuste cómodo

Los creadores de los "smartphones parpadeantes" han optado por un diseño que no cuelga del oído como los Apple AirPods 4. En cambio, los Nothing Ear (Open) se envuelven alrededor del oído con ganchos flexibles, posicionando los grandes conductores de 14,2 milímetros cerca del conducto auditivo. La tecnología adicional se encuentra en módulos cilíndricos en la otra punta de los auriculares, que también sirven como contrapesos.

A pesar de su apariencia radicalmente diferente de los auriculares intrauditivos de la empresa, los auriculares abiertos Ear (Open) comparten el mismo diseño transparente. No son exactly discretos, pero sí lo suficientemente elegantes como para presumir.

El diseño tiene la ventaja de mantenerte consciente de tu entorno. Dado que los auriculares se encuentran frente al conducto auditivo en lugar de dentro de él, también son más higiénicos y, por lo general, no necesitan una limpieza frecuente del cerumen.

Con un peso de alrededor de 8 gramos cada uno, los Ear (Open) son cómodos de usar, siempre y cuando no uses gafas. Dependiendo del diseño de tus gafas, pueden presionar incómodamente. De lo contrario, los Nothing Ear (Open), que son resistentes al polvo y al agua hasta el IP54, se mantienen firmes y son excelentes compañeros para hacer ejercicio.

Control fácil con diversas funciones

Los Ear (Open) carecen de una función de detección de uso, por lo que la música no se pausará cuando retires uno. Sin embargo, no echarás de menos esta función porque los Ear (Open) son fáciles de controlar: simplemente agarra el estuche frente a los conductores entre el pulgar y el índice y presiona una vez, dos veces, tres veces o manten presionado. Esto te permite ajustar todo, incluido el volumen, sin tener que coger tu smartphone.

Puedes personalizar diversas funciones, como el control del volumen y la activación del asistente de voz, en la bien diseñada aplicación del fabricante. Esto incluye la opción de activar ChatGPT en lugar de Google Assistant (Gemini), Alexa o Siri con una presión prolongada y comunicarte con el bot de IA mediante la voz. Sin embargo, esto requiere que tengas tanto los Ear (Open) como un Nothing Phone.

Esto funciona bien, pero no puedes acceder a la navegación, enviar mensajes ni hacer llamadas con esta configuración. No es un problema: puedes asignar diferentes asistentes a cada auricular.

Superb app con ecualizador detallado

Además de hablar con ChatGPT, no te perderás de nada con otros smartphones Android o un iPhone. La bien organizada aplicación ofrece un ecualizador que permite ajustes tanto simples como avanzados.

Ahora, pasemos al aspecto más importante: el sonido. A pesar de su diseño abierto, los Ear (Open) logran producir una cantidad decente de graves. La imagen sonora en general es impresionante, con medios ampliamente espaciados y posicionados con precisión, y agudos claros. El escenario sonoro es ancho y agradablemente espacioso gracias al diseño.

Buen sonido, excelente duración de la batería

Aunque no ofrecen la misma dinámica o precisión que los auriculares intrauditivos de alta calidad, los Ear (Open) aún pertenecen a los mejores auriculares abiertos que hemos escuchado hasta ahora. Pero cada oreja es diferente, por lo que tu experiencia puede variar según la posición de los conductores.

Nothing ha hecho un gran trabajo protegiendo el sonido del exterior, por lo que la gente a tu alrededor no escuchará tu música siempre y cuando no estén cerca. Lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas, donde tu propia voz está bien aislada del ruido de fondo.

Dado que no tienen cancelación de ruido activa y no requieren un modo de transparencia, tienen una excelente duración de la batería. Duran alrededor de ocho horas, con el estuche de carga proporcionando otras 22 horas adicionales. Si se agotan las baterías de los Ear (Open), 10 minutos en el estuche te darán otras dos horas de duración de la batería. No se pueden cargar inalámbricamente.

Conclusión

Si buscas auriculares abiertos con un sonido

