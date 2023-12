Estos adornos de sireno gay son un clásico navideño de culto

Un solo sireno con mentalidad social es una aberración encantadora. Cuando un solo tritón se convierte en muchos (un tritón repartidor de paquetes, un tritón bombero, un tritón "truco o trato" y uno que rinde homenaje específicamente a la famosa playa LGBTQ de Rehoboth Beach, en Delaware), empiezas a sospechar que hay toda una subcultura gay de tritones pululando bajo la superficie.

Y no te equivocas.

Desde hace 20 años, una empresa de decoración del hogar llamada December Diamonds diseña y produce adornos que celebran la comunidad LGBTQ con un estilo kitsch costero. Hay sirenos (y sirenas), una colección de bípedos peludos llamados "Poke the Bear" y una línea mágica de hadas masculinas.

Los adornos son apreciados por coleccionistas de todo el mundo, y miles de fans esperan en las redes sociales los nuevos lanzamientos y hacen sus propias recomendaciones de nuevos diseños. Son lo más nicho que puede haber en decoración navideña y, por supuesto, eso forma parte del encanto para los coleccionistas.

Pero también hay misterio. No se puede contemplar un camarero atrevido con un pulpo como mitad inferior y no preguntarse por las decisiones que llevaron a su creación. ¿Quién fabrica estos inusuales tótems de alegría gay? Y, no es que nos quejemos, ¿por qué?

Para la comunidad, por la comunidad

December Diamonds se fundó en 1999 y, durante los primeros años, vendió la típica decoración navideña de temática costera. Luego, en 2003, la empresa presentó su primer sireno: un semental rubio, musculoso y sin camiseta llamado Nemo.

"El primero era básico, muy vulgar", explica a la CNN Greg Jones, presidente de December Diamonds. "Pero luego empezaron a evolucionar y a tener más personalidad. Fue entonces cuando la comunidad gay realmente fue a por ello".

Jones compró December Diamonds en 2015 y utilizó su destreza como ejecutivo de marketing y diseño de productos para aportar una nueva visión a la empresa. Jones diseña todos los adornos, así que es a él a quien hay que agradecer obras maestras como "Mr. Beach Balls", un sireno vestido con un traje de baño antiguo, o un caballero con temática de mercado de agricultores llamado "Big N Tasty".

"No encontrará estos adornos en el árbol de Navidad de un hombre heterosexual", afirma Jones.

Constantemente se le ocurren nuevos conceptos para los adornos, y muchas de sus ideas proceden de sus propias experiencias o de las sugerencias de los fans.

"Siempre recibimos correos electrónicos y mensajes de Facebook de clientes con sugerencias. Los de temática laboral suelen ser los más populares, y la gente siempre dice: 'Necesitamos una azafata de vuelo; necesitamos este tipo de peluquera'", explica. "Creo que el mayor atractivo es que, seas quien seas, vas a encontrar un adorno con el que te identifiques".

A lo largo de los años, Jones y su equipo han sido conscientes de añadir más diversidad de cuerpos, edades y razas a su oferta. Tipos peludos, tipos con barriga cervecera, zorros plateados, sirenas y sirvientes trans, y todo tipo de culturas están representados en los más de 300 adornos que ha producido December Diamonds (algunos retirados o de edición limitada; Jones calcula que hay unos 100 en producción actualmente).

Uno de los diseños favoritos de Jones es la edición del 20º aniversario de Nemo, el primer sireno.

"Este año lo he revisitado y he hecho una pieza conmemorativa. Es exactamente el mismo tipo, con la misma pose, pero 20 años más viejo. Ahora tiene canas y es un poco más grueso. Es para todos los clientes que llevan años coleccionándolos y comprándolos".

Jones también se inspira en la vida real: la gente que conoce, los chistes que cuentan él y sus amigos. El "Dr. Hipster", un cirujano muy sexy, está basado en un cirujano de prótesis de cadera de la vida real. El adorno de Rehoboth Beach es un homenaje a la playa donde Jones solía pasar sus vacaciones.

"Puedo estar sentado tomando una copa con los amigos y ver pasar a alguien y pensar: 'Oh, qué buena idea para un adorno'".

Pero ser una empresa que apoya y atrae a las comunidades gays a veces significa algo más que adornos descarados y encantadores con nombres como "Daddy Duckie" o "Flaming Bottom".

"Intento no ponerme político siempre que puedo", afirma Jones. "Pero es mi empresa, y si no puedo hacer los productos que quiero hacer y apoyar a la gente que quiero apoyar, ¿qué sentido tiene?".

En ocasiones, December Diamonds dona los beneficios de adornos especiales a causas que apoyan a la comunidad LGBTQ. Piezas como el sireno de Black Lives Matter o uno con un sombrero que dice "Resist" (resiste) hacen un guiño a causas de justicia social que nunca están lejos del discurso interseccional LGBTQ.

Apenas unos meses después de que Jones comprara la empresa en 2015, el tiroteo en la discoteca Pulse de Orlando enlutó al país.

"Sentí que debía hacer algo, recaudar dinero, hacer una declaración. Pero lo último que querría es aprovecharme de eso", dijo.

Propuso la idea de un adorno a amigos y miembros de su comunidad profesional, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Cuando se descubrió el adorno, un sireno latino con un corazón de arco iris en la mano, Jones dijo que a un cliente se le saltaron las lágrimas. Una parte de los beneficios se destinó a una organización benéfica de Orlando, y el camino de Jones quedó marcado.

"Desde entonces he pensado: cualquier cosa que pueda hacer para ser la voz de la comunidad de forma positiva, pero sin ser codicioso".

La promoción es una parte importante de ese trabajo. Pero también lo es producir adornos sexys, tontos y encantadores de trabajadores de correos, cirujanos sexys, amantes de la comida, habituales de Fire Island, amantes de los bares, parejas felizmente casadas, activistas políticos y himbos felizmente despreocupados. Aquí, todas las identidades merecen una celebración y, por supuesto, un lugar destacado en el árbol de Navidad.

Fuente: edition.cnn.com