Un embotellamiento de tráfico siempre es molesto, ya sea durante la hora pico o en el camino a las vacaciones. Pero ¿qué puedes hacer para no perder la calma? stern da diez consejos:

No pienses en conducir hacia el embotellamiento. La palabra mágica es "conducción anticyclical", dice el portavoz de ADAC Andreas Hölzel. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. La mayoría de los viajeros se ponen en marcha los viernes o sábados, sabiendo que otros harán lo mismo, y un embotellamiento es inevitable. Solo el fin de semana pasado, hubo alrededor de 4,000 horas de parada en las autopistas alemanas. "Martes y miércoles serían mejores alternativas. Sin embargo, ya que el cambio de camas a menudo ocurre en los fines de semana con las vacaciones en paquete, estos días no se utilizan lo suficiente", dice Hölzel.

Si ya te arriesgas a la parada, prepárate: Estar en un embotellamiento a 30 grados es un reto real. Bebidas frescas y comida abundante dan energía, mejoran el humor y hacen que el tiempo pase un poco más rápido. Por eso, los tentempiés que no llenan rápido son importantes - puedes masticar frutas y verduras cortadas durante mucho tiempo, tanto niños como adultos.

Viaja como un budista: En un embotellamiento, solo la aceptación radical de la realidad ayuda. Enfadarse con el tipo de adelante, las muchas obras (sí, hay alrededor de 1,200 actualmente según ADAC) o la política - ninguna de ellas ayuda.

Actúa profesionalmente: Mantén una distancia de seguridad, idealmente dos longitudes de vehículo. Sirven como un amortiguador en caso de que alguien te embista por detrás.

Forma un carril de socorro. Los que conducen en el carril de adelantamiento deben moverse a la izquierda. En todos los demás carriles, debes moverte a la derecha.

¿Quieres salir un momento? Según el Reglamento de Tráfico Vial, está estrictamente prohibido quedarse en una autopista. "Pero si el embotellamiento es interminable y solo quieres estirar las piernas o dejar salir al perro por un momento, por lo general no te meterás en problemas", dice el portavoz de ADAC Hölzel.

Juega juntos: "Inventamos oraciones con las matrículas, como BOR-SS = Granjeros sin misericordia disparan a los gorriones. O: FR-SW = Swingers libres se balancean salvajemente. O definimos un color bastante raro (lila, verde lima, blanco vainilla...) y buscamos objetos de ese color en la autopista. Y cuando nada más ayuda, los niños pueden tener la tableta!", dice Helen Boemelburg, jefa de la sección de sociedad de stern.

Sé creativo: "Como niño, pensé que era genial hacer pulseras de amistad en los viajes. Y Recently saw an Instagram story where the mother bought crayones de ventana que puedes dibujar en las ventanas del coche (y borrar fácilmente)", dice Nele Spandick, quien trabaja como editora líder de economía en stern.

Pasa fácilmente el embotellamiento: "De hecho, me voy enseguida tan pronto como la navegación muestra un largo embotellamiento. Y si luego estás en una carretera secundaria, la navegación te muestra la ruta alternativa y te guía de vuelta a la autopista cuando surge la oportunidad. Así que al menos te mantienes en movimiento, y a menudo he experimentado que la hora de llegada planeada no cambia. También puedes ser más flexible y parar en una gasolinera cuando tu vejiga está llena. Ahora de vacaciones en Francia, siempre ingresamos 'evitar carretera de peaje' y conducimos tranquilamente por las carreteras secundarias, el consumo de combustible es menor - y también ves más que en una autopista", dice Jessica Kröll, quien trabaja como editora en el equipo de actualidad en stern.

Gracias por la música: "Mi panacea para pre-embotellamiento dramas como embotellamientos y trenes cancelados es y sigue siendo la música. ¿Por qué no dejar que los niños se hagan cargo de la cabina del DJ en el coche o presentar a tu pareja un nuevo género del que actualmente estás emocionado? Así es como gradualmente presenté a mi esposo el mundo del K-Pop, obra para obra, desvío para desvío. También es una prueba real de matrimonio y prueba de amor si el

