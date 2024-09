Esto podría servir como su punto de inflexión notable.

Esta noche podría resultar crucial. A las 9 pm ET (3 am CEST) del martes, Donald Trump y Kamala Harris se enfrentarán en la campaña electoral presidencial de EE. UU. en su primera confrontación personal. Con una amplia audiencia y la posterior circulación en las redes sociales de clips, este evento llegará a un público muy amplio. No otro evento atraerá tanta atención simultáneamente. El impacto de un debate así, como puede atestiguar el presidente Joe Biden, puede ser profundo.

Aunque es poco probable que haya un grave error en el rendimiento, como se demostró en junio, Harris y Trump buscarán aparecer como agentes del cambio. La insatisfacción del público con las políticas de Biden, especialmente en temas económicos, es palpable. Como vicepresidenta de Harris, debe diferenciarse de Biden sin alienarlo. También debe presentar sus planes concretos. Una reciente encuesta encargada por el "New York Times" reveló que muchos votantes ansían más detalles sobre sus ideas.

1. Inicio fuerte y momento positivo

La victoria engendra victoria, como saben los aficionados al deporte. Los estrategas de la campaña de EE. UU. se refieren a esta época de triunfo como "momento". Harris cautivó a la audiencia donde pocos lo esperaban. Después del incidente del 13 de julio, varios comentaristas declararon a Trump como el vencedor de las elecciones. Sin embargo, Harris obtuvo rápidamente el apoyo de influyentes demócratas, incluyendo a Biden y Obama.

Una oleada de alivio recorrió la parte de EE. UU. que alberga un intenso desdén por Trump. Y este alivio se transformó en ferviente apoyo. Aunque Harris había permanecido relativamente reservada como vicepresidenta, se reinventó hábilmente. Esto se evidenció especialmente en su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, que marca el pico de la campaña hasta la fecha. Harris habló de su infancia, su madre soltera y su comunidad que la rodeó y la moldeó. Su mensaje: "Soy de vuestras filas". La implicación: "Trump no lo es". También: "Lucho por vosotros, mientras él lucha por sí mismo". Los demócratas aplaudieron con entusiasmo. Harris ya no es solo un jugador reserva.

2. Su experiencia como fiscal

Cuando Biden y Trump se enfrentan, el discurso es sombrío. El presidente mayor tropieza, lucha por completar las frases y no puede desmentir las mentiras de Trump. Esto fue especialmente desafortunado para los demócratas, que pasaron el período posterior al debate hablando de Biden en lugar de las mentiras de Trump. Esta vez podría ser diferente. Harris ascendió a través de los cargos para ocupar el puesto de Fiscal General de California, un cargo electo similar al de gobernador o senador.

Si Harris se enfrenta a un notorio mentiroso y delincuente convicto como Trump, puede resultar interesante. Ella misma ha alimentado estas expectativas. Durante su discurso en Milwaukee a finales de julio, destacó su experiencia en la prosecución de una multiplicidad de criminales. "Delincuentes sexuales que perjudicaron a las mujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que infringieron las normas en su propio beneficio. Prestad atención a mis palabras cuando digo: estoy familiarizada con el modus operandi de Trump". Si ella logra acorralar a Trump, podría ser un momento definitorio en el debate televisivo.

3. Ventaja de la edad

Trump, con 78 años, solo era tres años más joven que Biden en 2020, pero a menudo parecía más enérgico que su contraparte mayor. La dinámica ha cambiado. Harris, con 59 años, a menudo parece más joven en la televisión, mientras que Trump ha envejecido visiblemente desde sus campañas anteriores. Su divagación incoherente no es nueva, pero podría destacar más cuando se compara con la compostura de Harris.

4. Tema de la campaña: Derechos reproductivos

El derecho al aborto ha sido un tema controvertido en EE. UU. durante décadas, pero después de que el Tribunal Supremo lo eliminó de la Constitución, se ha convertido en un tema prioritario para todas las elecciones. Harris ha abogado por la restauración de los derechos al aborto a nivel nacional incluso como vicepresidenta. Este tema tiene una amplia resonancia, ya que la mayoría de los estadounidenses no apoyan una prohibición completa, como abogan muchos republicanos. En las elecciones de mitad de período del Congreso de 2020, este tema ayudó a los demócratas a evitar una derrota.

A pesar de su impresionante recuperación, la victoria de Harris no es segura. En las encuestas nacionales, lidera por aproximadamente tres puntos porcentuales, pero cada estado vota por separado. Se esperan carreras ajustadas en siete estados: Míchigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Estas encuestas a menudo están marginalmente equivocadas. En resumen, Harris ha montado una inspiradora recuperación a una posibilidad de 50/50, pero Trump aún posee sus fortalezas.

Fortalezas de Trump: economía, inmigración, seguridad interior

En este año electoral, varios temas siguen atrayendo la atención, independientemente de su validez, con un número significativo de estadounidenses creyendo que Trump puede revitalizar la economía a un ritmo más rápido y gestionar la inmigración de manera eficiente. Ha habido un aumento en el número de personas que cruzan la frontera entre EE. UU. y México en gran número recientemente. Trump explota este tema al aprovechar el miedo al crimen, aunque las tasas de delincuencia están disminuyendo gradualmente. Aunque Biden intentó abordar este tema delegándolo a Harris, su manejo dejó espacio para la mejora. Por otro lado, Trump tropieza aquí también, ya que hubo un acuerdo bipartidista sobre un plan de seguridad fronteriza que bloqueó en el último momento para preservar su tema de campaña.

Este año, la economía es una preocupación importante debido a la inflación persistente y alta. Aunque los precios han disminuido ligeramente, siguen siendo altos, lo que causa una tensión financiera para muchas personas a nivel semanal en el supermercado y en la bomba de gasolina. En una nación donde muchas personas ya luchan para llegar a fin de mes, esto es una preocupación mayor. Trump busca culpar a Biden y Harris por esta situación. Sin embargo, la inflación también era un problema en Europa, en gran medida debido a la pandemia de COVID-19. De todos modos, estos son los problemas reales que Trump aprovecha. Su verdadero poder reside en la fuerte sentiments de sus seguidores de que él lucha por ellos. Su declaración: "Los poderosos os han abandonado. No podía quedarme de brazos cruzados, y estoy defendiendo a los que han sido ignorados, a los verdaderos estadounidenses". Aunque es debatible, este mensaje sigue resonando profundamente. Si Harris quiere cambiar esta percepción, tiene la oportunidad perfecta para hacerlo esta noche.

