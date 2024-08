Este juego de medallas es todo sobre perdedores.

Los medallistas han sido premiados -o lo han sido? No del todo, ya que dos naciones aún luchan por una sola medalla de bronce. En el ejercicio de suelo femenino, hay una gran controversia en desarrollo. Entre la estadounidense Jordan Chiles, que tuvo la oportunidad de celebrar en el podio, y la rumana Ana Barbosu, está al límite.

Los Juegos Olímpicos pueden haber terminado, pero para algunos, aún no han acabado. Dos naciones siguen luchando por la medalla de bronce en gimnasia, específicamente en la final del ejercicio de suelo femenino. Ha surgido una disputa acalorada entre Estados Unidos y Rumania sobre la puntuación.

El 5 de agosto, Jordan Chiles subió al podio, asegurando el tercer lugar detrás de Brasil Rebeca Andrade y su compatriota Simone Biles. Juntas, se arrodillaron y se inclinaron ante la campeona olímpica -imágenes que dieron la vuelta al mundo. Pero detrás de escena, una disputa estaba hirviendo, y la premiación de la medalla de bronce a Chiles ya era controvertida en ese momento.

Inicialmente, Ana Barbosu de Rumania había asegurado el tercer lugar con una puntuación de 13.700. La joven de 17 años ya había celebrado su medalla de bronce con la bandera sobre los hombros. Había asegurado su lugar a través de un "desempate" contra su compatriota Sabrina Maneca-Voinea, quien tenía la misma puntuación pero realizaba rutinas más ligeras. En la gimnasia, esto evita que dos atletas compartan el mismo lugar.

Sin embargo, el equipo de EE. UU. presentó una protesta contra la puntuación de Chiles, que era de 13.666 y la colocaba en quinto lugar. Después de revisar imágenes de video, el jurado decidió reconocer un elemento y corregir la puntuación de dificultad hacia arriba. La puntuación de Chiles de repente era de 13.766, lo que la convertía en la clara tercera. Chiles celebró y estaba lista para asistir a la ceremonia de premiación -pero Rumania y Barbosu estaban molestos. La gimnasta estaba llorando, y el primer ministro rumano Marcel Ciolacu amenazó con boicotear la ceremonia de clausura, calificando la situación de "escandalosa" y "descarada".

Una disputa por cuatro segundos

La federación de Rumania presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). No sobre el reconocimiento del elemento realizado, sino porque el equipo de EE. UU. había solicitado la corrección de la evaluación después de un minuto y cuatro segundos después de que se anunciaron las notas del jurado. Se permite un recurso dentro de un minuto. Por lo tanto, Rumania basó su recurso en esos cuatro segundos.

Y, sorprendentemente, la cámara ad hoc del TAS falló a favor de Rumania. La corrección era inválida, y la puntuación original de Chiles de 13.666 debería mantenerse. Esto devolvió a Barbosu al tercer lugar con su puntuación de 13.700. La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) confirmó la implementación de esta decisión y también contactó al comité de EE. UU. Regarding the return of the medal and the Romanian NOC for the handover to Barbosu.

Sin embargo, el equipo de EE. UU. no está dispuesto a aceptar esto. El Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. anunció un recurso contra la decisión del tribunal deportivo. "Estamos firmemente convencidos de que Jordan merecidamente ganó la medalla de bronce, y hubo errores críticos en ambas la puntuación inicial de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y el proceso posterior de recurso del TAS que deben abordarse", declaró el comité de EE. UU., según la Agencia

