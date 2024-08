Este es el paquete de estafa del mes.

El contenido disminuye, el precio se mantiene igual, eso se llama un "paquete engañoso". Pero también puede ser diferente: si el precio baja y el contenido ya no es el mismo. De qué se trata, lo revela el Centro de Consejos al Consumidor de Hamburgo.

Este mes, el "Ja! Jarabe de Naranja" de Rewe y el "Jarabe para Bebidas Naranja" de Penny han sido galardonados con el título de "Paquete Engañoso del Mes" por el Centro de Consejos al Consumidor de Hamburgo (VZHH).

Las dos variedades de jarabe de naranja de Rewe y Penny son idénticas en composición, solo que el envase de las botellas difiere ligeramente. El jarabe se supone que debe diluirse con agua con gas para hacer una bebida lista para consumir. No se puede consumir sin diluir. Anteriormente, 500 ml del concentrado costaban 2.79 euros en ambas tiendas, Rewe y Penny. Ahora el precio se ha reducido a 1.49 euros.

Una oferta real, especialmente porque la cantidad sigue siendo la misma? En absoluto. Aunque la cantidad sigue siendo la misma, el precio de venta se ha reducido significativamente, pero en general, ambas variedades de jarabe son un 28% más caras. Antes, una botella era suficiente para doce litros de bebida refrescante, ahora solo se pueden hacer cinco litros por botella. Esto se debe a que el contenido de frutas en el jarabe ahora es solo del 28%. Antes, era mucho más rica en frutas, con un 60%. Aparte de eso, los ingredientes siguen siendo exactamente los mismos, pero ahora hay significativamente más agua en las nuevas variantes del jarabe.

Truco de marketing perfectamente disfrazado por Rewe

Los valores nutricionales de la bebida lista para consumir apenas cambian debido a la diferente dilución, por lo que, a pesar de la reducción del precio de venta, la bebida refrescante lista para consumir es significativamente más cara. El VZHH considera que esto es un truco de marketing perfectamente disfrazado por Rewe, que también afecta a otras variedades como cola o limón.

Rewe justificó esto ante la solicitud de los defensores del consumidor con un cambio de proveedor. En sus propias palabras, la corporación minorista declaró: "El fondo es un cambio de proveedor, que se acompañó de un cambio completo de receta. El contenido de frutas ha remained comparable for the mixed drink. Parallel to the change in the recipe, we have reduced the selling price from 2.79 euros to 1.49 euros." Sin embargo, el hecho de que la bebida lista para consumir se haya vuelto significativamente más cara quedó sin mencionar. Desde el punto de vista del VZHH, esta explicación es una excusa barata en lugar de un lenguaje claro sobre el aumento de precio oculto.

Los consumidores a menudo tienen que soportar aumentos de precio ocultos. Siempre y cuando los descubran. El VZHH ofrece la posibilidad de hacer productos públicos, con los que los clientes son así (menos contenido al mismo precio) engañados. Los hace públicos y los galardona como el paquete engañoso del mes y del año.

El Centro de Consejos al Consumidor de Hamburgo (VZHH) ha señalado que mientras que el precio del "Ja! Jarabe de Naranja" de Rewe y el "Jarabe para Bebidas Naranja" de Penny ha bajado, el contenido de frutas también ha disminuido. Como resultado, estas variedades de jarabe ahora son un 28% más caras cuando se diluyen, aunque solo producen la mitad de bebida refrescante que antes.

Otro ejemplo de un aumento de precio oculto es el cambio de receta y proveedor para las variedades de jarabe de cola y limón, que también

