Este avión de carga voló sin piloto a bordo

Con una duración total aproximada de 12 minutos, el vuelo partió del aeropuerto de Hollister, en el norte de California, y fue operado por Reliable Robotics, que lleva trabajando desde 2019 en un sistema de vuelo semiautomatizado en el que la aeronave es controlada a distancia por un piloto.

La compañía anunció recientemente que el vuelo de 50 millas tuvo lugar en noviembre.El avión era un Cessna Caravan, un robusto monomotor que es una opción popular para el entrenamiento de vuelo, el turismo, las misiones humanitarias y la carga regional.

"Cessna ha fabricado 3.000 Caravans: es el avión de carga más popular del que nunca has oído hablar", afirma Robert Rose, CEO de Reliable Robotics. "Los pilotos te dirán que es el caballo de batalla del sector.

"Pero el reto de este avión es que vuela a altitudes más bajas y en condiciones meteorológicas más adversas que muchos grandes aviones actuales. Por eso su manejo es mucho más peligroso, y la automatización va a contribuir mucho a mejorar la seguridad de estas operaciones".

La consultora AviationValues ha declarado a la CNN que actualmente hay 900 Caravans en servicio activo, y que FedEx -que lleva utilizando este tipo desde 1985- es el mayor operador, con unos 200 de ellos. Reliable Robotics trabaja ahora con la Administración Federal de Aviación para certificar su tecnología para operaciones comerciales, y espera que ese proceso se complete en tan sólo dos años.

No es un videojuego

El operador remoto -un piloto real que debe estar certificado para pilotar la aeronave exactamente igual que si estuviera sentado en la cabina- envía órdenes al avión a través de señales de satélite encriptadas, pero no pilota la aeronave en tiempo real ni recibe ninguna señal visual del propio avión.

La interfaz que utilizan es más parecida a la de los controladores aéreos que a la de los pilotos de drones. "Esto no es un videojuego", dice Rose. "No hay joystick y no se puede pilotar el avión a distancia. No hay señal de vídeo que te proporcione información en tiempo real. La forma en que controlan el avión es esencialmente un menú de opciones: puedes pensar en ello como un 'elige tu propia aventura' basado en dónde está el avión, y hay un conjunto de botones que permiten al piloto redirigir el avión a otro lugar".

Cada orden enviada al avión incluye todas las instrucciones necesarias para aterrizar, de modo que la aeronave siempre sabe qué hacer aunque se pierdan las comunicaciones. "Se podría decir que el avión es autónomo", explica Rose. "Si no le dices que haga nada más, o si pierdes las comunicaciones con él, va a hacer lo último que le dijiste que hiciera, que es la definición de autonomía. No tiene control humano directo".

Comparado con un piloto automático tradicional, el sistema de Reliable Robotics es capaz de realizar todas las fases de un vuelo, incluido el desplazamiento fuera de la puerta y hacia la pista, así como el despegue y el aterrizaje. Pero en lo que respecta a otras aeronaves o a los controladores aéreos, es igual que cualquier otro avión, afirma Rose, porque el operador remoto responderá a las llamadas de radio y manejará las comunicaciones de voz de tal forma que sea imposible decir que no están a bordo.

¿Y si algo va mal? Según Rose, manejar las emergencias a distancia tiene al menos una ventaja: si un piloto pierde el control del avión, puede informar inmediatamente al control de tráfico aéreo de su posición y última orden. "En muchos sentidos, esto es mejor que la forma en que operan los aviones hoy en día, porque si estás volando en el cielo y pierdes las comunicaciones por radio, o algo va mal con el avión, tienes que hacer algo y el control del tráfico aéreo no tiene ni idea de lo que vas a hacer. Así que tienen que despejar el espacio aéreo a tu alrededor porque nadie sabe cuáles son tus intenciones".

Aviones más grandes

Una vez que el sistema esté disponible comercialmente, entrarán en vigor otras medidas de seguridad, como una tarjeta inteligente que será necesaria para pilotar cualquier avión. Además, los pilotos trabajarán desde un centro de control donde otras personas les vigilarán.

De momento, Reliable Robotics quiere certificar el sistema para el Caravan, pero ya lo está probando en un avión más grande con las Fuerzas Aéreas estadounidenses -el KC-135 Stratotanker, un avión militar de reabastecimiento basado en el antiguo Boeing 707- y espera empezar las pruebas en aviones de carga a reacción en un plazo de cinco a diez años.

Según Rose, los aviones de carga regionales teledirigidos tendrían efectos positivos tanto en la seguridad como en la actual escasez de pilotos. La escasez de pilotos está ejerciendo presión sobre las operaciones de aviones más pequeños, porque los aviones más grandes están absorbiendo a todos los pilotos, y cada vez es mucho más difícil mantener las operaciones con flotas de aviones más pequeños".

"Vemos el pilotaje a distancia como una forma de resolver ese problema en un futuro próximo". Añade que las aerolíneas podrán racionalizar sus operaciones porque ya no serán necesarias las escalas, ya que los pilotos podrán trabajar desde un único lugar.

En cuanto a la seguridad, Rose afirma que el sistema evitará tipos comunes de accidentes relacionados con errores humanos, como "colisiones involuntarias con el terreno" y pérdida de control en vuelo, que suponen la mayoría de los accidentes mortales. Rose explica que el sistema Reliable Robotics se ha diseñado para evitarlos, por ejemplo cotejándolos con una base de datos de terrenos y obstáculos en caso de que el avión se programe erróneamente para volar hacia algo.

"Hito significativo"

La historia de los aviones sin piloto se remonta a los primeros años de la aviación, con los primeros ejemplos de aviones no tripulados desarrollados en EE.UU. y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, la mayoría de los vehículos aéreos no tripulados se clasifican como drones, y realizan diversas funciones, desde acciones militares hasta búsqueda y rescate y fotografía.

Merlin Labs y XWing, ambas en Estados Unidos, y Volant en el Reino Unido, figuran entre las empresas que desarrollan sistemas similares a los de Reliable Robotics, con una atención similar al sector de la carga.

En los últimos años, el concepto de taxis aéreos sin piloto también ha cobrado interés, con un primervuelo histórico realizado por la empresa alemana Volocopter en Dubái en 2017; el emirato planea ahora inaugurar su primer "vertiport" para taxis voladores en un plazo de tres años, aunque utilizando vehículos tripulados por pilotos humanos. En China, la empresa de movilidad aérea urbana EHang fue la primera en obtener, en octubre, la certificación completa de las autoridades locales para volar un UAV sin piloto que transporta pasajeros, resultado de más de 40.000 vuelos de prueba.

Atrevidos diseños para un "vertipuerto" de Dubai

Según Jack W. Langelaan, catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Estatal de Pensilvania, ajeno a Reliable Robotics, la empresa ha logrado un hito importante al completar un vuelo de hangar a hangar sin piloto a bordo.

"Hay muchas cosas difíciles en los aviones robóticos", dijo a la CNN. "Dos de ellas son enfrentarse a lo inesperado y encajar en el sistema de control del tráfico aéreo existente. Lo inesperado incluye cosas como fallos mecánicos y de los sensores.

No podemos preverlo todo y tenemos que demostrar que el "piloto" robótico es al menos tan competente como un buen piloto humano". La integración en el sistema de control del tráfico aéreo también es complicada: de momento lo gestionan humanos que hablan entre sí por radio, así que Reliable recurrió a un piloto remoto para gestionar este aspecto del vuelo. Y, por supuesto, el piloto remoto humano también estaba preparado para intervenir en caso de imprevistos".

Gary Crichlow, jefe de analistas comerciales de la consultora AviationValues, está de acuerdo en que la tecnología para permitir operaciones sin tripulación es impresionante. "Dicho esto, el salto entre las operaciones con tripulación y las operaciones sin tripulación a escala mundial es muy grande", advirtió. "No se trata sólo de la tecnología, sino también de la economía y la política de sustituir a un grupo de personas altamente cualificadas por esa tecnología. En todo caso, yo esperaría que esas barreras fueran aún más difíciles de superar que los obstáculos tecnológicos".

