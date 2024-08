Este año, los gastos esperados para las compras de regreso a la escuela por parte de los estadounidenses ascienden a una asombrosa cifra de $39 mil millones.

Ese monto considerable, que superó los $890 por hogar y ascendió a más de $890 en total, superó en aproximadamente un 12% el récord de 2021. Sin duda, los precios más altos desempeñaron un papel, pero también lo hizo un optimismo renovado hacia el sólido mercado laboral, junto con una inflación que se desacelera y la economía de EE. UU. que se mantiene resistente.

Este año, los consumidores se han vuelto más precavidos. Aunque la inflación, si bien es más alta de lo normal, está casi extinguida, los consumidores han comenzado a ajustar sus cinturones mientras enfrentan los efectos acumulativos de los aumentos de precios y navegan por una esperada pero incómoda caída económica.

Sin embargo, todavía hay suficiente fundamento para esperar que el gasto de regreso a la escuela en 2024 sea el segundo más alto de la historia, alcanzando los $38.8 mil millones, o $874.68 por hogar.

La medida en que esta previsión se cumple podría servir como un indicador significativo, que no solo reflejaría cómo los consumidores están ajustando sus hábitos de gasto, sino también el estado general de la economía impulsada por el consumidor.

Según Mark Mathews, director de investigación de la NRF, a CNN, "aún parece haber bastante intención de salir a gastar".

Los consumidores simplemente se han vuelto "extremadamente conscientes del costo", agregó.

Buscando gangas y reduciendo gastos

En circunstancias normales, artículos como útiles escolares, ropa y electrónica caerían en la categoría de gastos discrecionales.

Sin embargo, son los gastos discrecionales y más significativos los que han experimentado las caídas más pronunciadas durante el descenso del gasto.

Sin embargo, el regreso a la escuela es un caso especial.

"El regreso a la escuela no es un evento discrecional; es un gasto esencial", dijo Mathews. "Si estás enviando a tu hijo a la universidad, tienes que comprar muebles. Tienes que comprar zapatos, porque los niños siguen creciendo".

Aunque los consumidores no pueden eliminar los gastos esenciales, pueden reducir la cantidad; los estudios de la NRF han revelado que casi el 41% de los encuestados buscan ofertas.

"Los consumidores definitivamente están buscando descuentos", dijo. "Los minoristas reconocen eso, con consumidores conscientes del precio, realmente tienes que ser promocional".

La evolución de la dinámica de la inflación está contribuyendo a estos desarrollos. Si bien la tasa de aumento de precios ha permanecido persistentemente más alta de lo normal, son categorías como los servicios y, en particular, los servicios relacionados con la vivienda las que han ejercido la presión al alza, lo que confirman los datos del Índice de Precios al Consumidor.

La mejora de la eficiencia operativa en las cadenas de suministro y el cambio en el gasto de los consumidores hacia servicios y experiencias han ayudado a que las categorías de bienes experimenten una desinflación (aumento de precios pero a un ritmo menor) o incluso una deflación (disminución de precios).

Se espera que los precios minoristas disminuyan un 0,7% este año, después de un aumento del 5,9% en 2022 y un aumento del 0,6% el año pasado, según un estudio reciente de los economistas de S&P Global Market Intelligence.

Algunos útiles escolares comúnmente comprados también son más baratos que el año pasado, y algunos incluso están por debajo de los precios de 2019, según los datos mensuales de seguimiento minorista de Circana, una empresa de investigación de mercado.

Las notas adhesivas están un 22% más baratas que en este momento del año pasado; el papel está un 20% más barato; y las crayolas y los lápices están un 19% y un 13% más baratos, respectivamente. Las crayolas y las notas adhesivas incluso están por debajo de 2019, disminuyendo en un 7% y un 12% (mientras que otras categorías al menos han aumentado en un 11%), según los datos de Circana.

Residuos de optimismo

Los ingresos horarios y semanales han estado por encima de la inflación durante más de un año, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que ha impulsado el crecimiento del gasto del consumidor.

Por lo tanto, los volúmenes de gasto de regreso a la escuela sonlikely to remain relatively consistent with last year, according to Duleep Rodrigo, KPMG's US consumer and retail sector leader.

"What surprised us was that we saw some more positive sentiments from consumers regarding fall shopping", Rodrigo told CNN in an interview.

Regarding the latest consumer survey, he noted a turnaround, with many instances showing a reversal from the summer survey's grim outlook. He attributed this upturn to "higher expectations around interest rate cuts" and discounts.

It may also have favorable implications for the all-important holiday shopping season, he suggested.

"They're much more optimistic in spending", he said.

'Estoy buscando gangas'

Para varias familias, el gasto, en particular el gasto de regreso a la escuela, está experimentando una transformación significativa en comparación con las experiencias anteriores.

En Shoreline, Washington, Amanda Webber y su familia han estado haciendo ajustes financieros durante algún tiempo.

La mayoría de los ahorros de la familia se han destinado a cubrir los gastos médicos relacionados con la cirugía cerebral de Webber

La pandemia y los cambios personales y financieros que trajo consigo tuvieron un gran impacto en Castruita, quien perdió a su esposo por Covid en 2021.

"Antes, tenía apoyo y más ingresos, así que no dudaba en gastar en cosas nuevas, como cuadernos nuevos, siempre escogiendo los mejores", dijo ella. "Pero como madre soltera o familia de un solo ingreso, sientes el impacto cuando los precios suben. Ahora soy viuda y siento que no tengo otra opción que acercarme a las cosas de manera más cuidadosa y pensativa".

Con su hijastarting 11th grade, Castruita expresó su intención de evitar el gasto excesivo típico de las temporadas de vuelta a la escuela en el pasado.

"Observé que a menudo terminamos gastando innecesariamente y acumulando deudas", dijo. "Compraría cosas y la mitad quedaría sin usar. Ahora soy viuda y simplemente siento que no tengo el lujo de hacerlo más".

Además de ser ingeniosa, comprar en tiendas de segunda mano y aprovechar las ofertas, Castruita reveló que su red de amigos y familiares, a quienes afectuosamente llama su "tribu", han sido fundamentales para ayudarla a ahorrar dinero. Le han ofrecido ropa ligeramente usada, un corte de pelo y hasta una mochila sin cobrarle nada, o a cambio de favores.

Como resultado, Castruita estima que ha reducido su gasto en retail en alrededor de un 60-70% para esta temporada de vuelta a la escuela en comparación con los años anteriores. Y al reducir los gastos innecesarios, puede destinar fondos a crear experiencias memorables con su hija, dijo ella.

"El clima económico actual no permite las extravagancias que disfrutábamos antes", dijo ella. "Es sobre ajustar nuestro estilo de vida. Es sobre tomar decisiones inteligentes, racionales y prácticas que mejoren nuestra calidad de vida".

A pesar de la incertidumbre económica actual, se espera que los precios minoristas de algunos de los suministros escolares más comúnmente comprados disminuyan este año, según los economistas de S&P Global Market Intelligence. Esto es buena noticia para familias como la de los Webber en Shoreline, Washington, que están consciente

